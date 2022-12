[株式会社N2i]

株式会社N2i(エヌツーアイ、本社:愛知県名古屋市、代表取締役:篭橋 裕紀)は、名駅地下のunimall (ユニモール) にて、ジェンダーレスコスメ×体験型ストア「my GAKUYA -Valentine’s gift for sweet moment-」を期間限定オープン。イベントの開催期間は2023年1月19日から1月31日、2023年2月2日から2月15日の2会期を予定しております。









【概要】

年齢も性別も関係なく、誰でもご使用いただけるニュースタンダードな商品をセレクトした「my GAKUYA」が名駅地下のユニモールにリターン!来たるバレンタインシーズンに合わせ「my GAKUYA -Valentine’s gift for sweet moment-」を開催します。今回のPOP UPイベントは2会期で開催する、バレンタインスペシャルPOP UPです。



バレンタインは、チョコと一緒にコスメを贈りませんか?パートナーへの贈り物はもちろん、ご友人や自分へのプレゼントにもおすすめな商品をたくさんご用意してお待ちしています!



【開催期間】

第1期:2023年1月19日(木)~1月31日(火)

第2期:2023年2月2日(木)~2月15日 (水)

営業時間:10:00~19:30



第1期と第2期で商品が入れ替わるので、ぜひ2会期とも足をお運びください!



【場所】

ユニモール地下街(JINS様前)

所在地:名古屋市中村区名駅4-5-26 名古屋駅前地下街ユニモール「my GAKUYA」







【my GAKUYAとは】

my GAKUYAはECブランドの体験型シェア店舗です。

普段直接手に取ることのできないEC購入限定の商品を実際に体験でき、

気に入ればもちろんその場で購入することもできます。



my GAKUYAがセレクトしているのは、子ども・大人・女性・男性といった、年齢や性別も関係なくボーダレスに使える「ジェンダーレスコスメ」× 知るひとぞ知る「新しい美容ブランド」を中心とした、ニュースタンダードな商品。

化粧品検定1級を持っているメンバーが、本当にお肌にいいもの、もっとみなさんに使ってほしいものを厳選しています。

置いておくだけでライフスタイルが豊かになる、シンプルでスタイリッシュなパッケージの商品を

数多くセレクトしているのもポイントのひとつです。



「本当に好きなものを使うと、心がワクワク幸せな気分になれる。」

my GAKUYAがセレクトしたワクワクな商品で、あなたも、あなたの大切な誰かも、幸せな毎日を過ごせますように。

まだあまり知られていないけれど、質の高いオンラインブランドの商品たち、

まだ自分のスペシャルな何かに出会えていないお客様、

その出会いの場がmy GAKUYAになることを願っています。



詳しくはこちら:https://my-gakuya.com/







【my GAKUYAの特徴】

ECブランドをその場で手に取ることができるので、ECでは伝えることのできない香りや色、質感をダイレクトに顧客に体験してもらうことが可能です。



また、サンプルや特別価格、クーポン、新規開発中の商品のテスターなど実店舗ならではの特典を用意しており、気に入った商品はその場で購入ができるなど、店舗があるからこそできる価値提供を行っております。



【株式会社N2iについて】

2017年5月に設立した株式会社N2i(https://n2i.jp/)は、名古屋を拠点とし、誰もがチャレンジできる世界を創るためのWebアプリケーションを開発しています。「チャットボット」と「日程調整」の強みを活かしたHRテックサービスの開発で実績があるほか、オンラインブランドの体験型シェア店舗「my GAKUYA(https://my-gakuya.com)」など、複数の自社サービスの新規企画開発を行なっています。



【一般の方のお問合せ先】

株式会社N2i

TEL:052-746-9238(代)

E-mail: info@n2i.jp



