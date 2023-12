[株式会社Piece to Peace]

2024年のビジネスにすぐに役立つウェビナーをまとめてチェック









マーケティング領域を中心に活躍する業務委託の「プロ人材」と企業とのマッチングサービスを行うキャリーミー(https://carryme.jp/lp003/20230703_marketingtaxi/)を運営する株式会社Piece to Peace(本社:東京都千代田区、代表取締役:大澤亮)は、2023年12月25日より、マーケティングやインサイドセールスのおすすめウェビナー動画5本をまとめてプレゼントする年末年始特別企画を開始いたしました。





▼▼お申込みはこちら▼▼

https://carryme.jp/agent/seminar-event/webinar18_20231220_webinar_collection_marketing_and_is/





キャリーミーは、マーケティング領域を中心に、戦略から実務まで可能な「プロ人材」を紹介するサービスです。



近年プロ人材として活躍する個人は急増していますが、プロ人材の活用方法を知っている企業様はまだ多くありません。

そこでキャリーミーではプロ人材のスキルやノウハウ、プロを活用した組織づくりをわかりやすくお伝えするウェビナーを継続的に実施してきました。



今回はこれまでに開催したウェビナーの中から、おすすめのアーカイブ動画5本を厳選し、一括ダウンロードの形で無料限定プレゼントいたします。



ウェビナー動画の概要は下記をご覧ください。

■ 動画1.「未経験メンバーでも効果的なインサイドセールス組織は作れる 月間100アポ、インバウンドアポ率40%以上を達成したインサイドセールス組織の作り方」











【こんな方におすすめ】

・インサイドセールスを立ち上げたい

・インサイドセールスの運営に行き詰まっている



【見どころ】

・ゼロから100商談を生むインサイドセールスチームの立ち上げ方

・インバウンドアポ率40%以上を達成させるために実施した施策事例







■ 動画2.「マーケティングに力を入れたいけど、どこから手を付けて良いかわからない社長必見!中小企業でゼロから始めるマーケティングチームの作り方」











【こんな方におすすめ】

・営業以外の手法で売上をあげたい

・マーケティングを始めたいが何から手をつければ良いかわからない

【見どころ】

・会計事務所がマーケティングチーム立ち上げて経営者リード年間2000件を創出するまで

・ヒトモノカネなしでマーケティングを立ち上げて売り上げを最大化した方法







■ 動画3.「日本一のマーケター・神田昌典氏出演!新規事業開発のスピードが4倍に!?最速で成長する新しいチームの創り方とは」











【こんな方におすすめ】

・最小のリソースで売上を上げる方法が知りたい

・マーケティング業務を効率化したい

【見どころ】

・新規事業開発のスピードを4倍にしたプロ人材事例

・プロ人材活用の6つのパターン







■ 動画4.「LTV最大化のためのゼロからできる顧客戦略とマーケチーム作り~マーケター不足でもうPDCAをとめない!~」











【こんな方におすすめ】

・B2Bの事業に従事している方

・セールスで成果を出したい方

【見どころ】

・LTV最大化の鍵となるPDCAのポイント

・PDCAサイクルを実行するためのプロ人材を活用したチーム作り







■ 動画5.「3つの業界全てでアポ率を15%以上改善させたプロが語る! 効果的な新規リード獲得手法の見極め方!」











【こんな方におすすめ】

・インサイドセールスの成果が出ない

・インサイドセールスの戦略の作り方がわからない

【見どころ】

・新規事業における効果的な新規リード獲得手法の見極め方

・成長フェーズにおける効果的な新規リード獲得手法の見極め方







■ 参加方法



下記ページよりお申込みください。お申込み後メールにて動画視聴URLをお送りします。

https://carryme.jp/agent/seminar-event/webinar18_20231220_webinar_collection_marketing_and_is/



【お申込期間】2023年12月25日(月)~2024年1月8日(月)



キャリーミーとは







私たちが運営する『キャリーミー』は “ビジネス界にもプロ契約を”というコンセプトのもと、個人が成果にコミットして業務委託契約で働く「プロ契約」の導入・活用を支援するサービスです。



特にマーケティング領域を強みとしており、広告運用、SNS、SEO、オウンドメディア 、動画、広報・PRなど施策が多様化、高度化する中で、スキルと実績の豊富なマーケティングプロ人材を戦略から実務まで必要なボリュームでアサインすることができます。





自社でもプロ契約を活用し、事業立ち上げから2年間は正社員ゼロ、プロ人材(業務委託)のみでチームを構成。2017年から2018年にかけては、 業務委託のプロ10名と正社員1名のみで売上7倍を達成し、2019年にはパーソルグループやHONDA ESTILO株式会社の本田圭佑氏などから合計1.3億円以上の資金調達を実施。 2022年にはシリーズBラウンドとして総額約3.5億円の資金調達を行い、現在は登録者が1万人を超える事業に成長しています。



▼▼導入企業事例集ダウンロードはこちら▼▼

https://carryme.jp/agent/base3_case_study/



▼▼サービスの詳細や無料相談はこちら▼▼

https://carryme.jp/agent/



<プロ人材活用事例>

■ 半年でPV数2倍、1100万PV!メディアの会員数も2倍に成長!

(スマートキャンプ株式会社)

https://carryme.jp/agent/case-smartcamp01/



■ Web集客2倍、指名検索数3倍!シッター派遣会社再生物語。危機にこそ頼るべきプロ人材の変革・創出とは(株式会社ポピンズシッター様)

https://carryme.jp/agent/case_poppins_sitter/



■ 2000名のレジュメチェックから解放!採用効率化と営業利益率アップを実現した業務委託のプロ人材活用方法に迫る(株式会社ウィルゲート様)

https://carryme.jp/agent/case-willgate/



■ BtoBコンテンツマーケティングを開始し、ゼロから新規リード300件を創出!会計事務所が採用したプロ人材とは(株式会社古田土経営様)

https://carryme.jp/agent/case-kodato/

株式会社Piece to Peaceとは



「Piece(個人の小さな力)をつなぎ、Peace(大きな力)に」を理念とし、2009年に設立。代表取締役の大澤は、優秀な個人の価値観が、それまでの価値観である「正社員」「終身雇用」への依存から「働き方」や「自分で業務内容・時間・場所などを決める」自律型のキャリアを求める価値観へと変化している一方、企業側の価値観は労働人口急減に直面しているにも関わらず、正社員採用に固執し、プロ人材が活用されていないという事実に気づき、2016年にキャリーミーを正式ローンチ。



商号 :株式会社Piece to Peace

設立 :2009年9月

資本金 :4億7,150万円(資本準備金含む)

※2019年にパーソルグループやHONDA ESTILO株式会社の本田圭佑氏などから合計1.3億円以上の資金調達を実施、2022年にはシリーズBラウンドとして総額約3.5億円の資金調達を実施

所在地 :〒102-0093 東京都千代田区平河町2-16-9 永田町グラスゲート8F

代表取締役:大澤 亮

会社HP :https://piecetopeace.co.jp/

事業内容 :ビジネス界におけるプロ契約の支援事業「キャリーミー」

https://carryme.jp/agent/



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/25-11:17)