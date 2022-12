[株式会社IDENTITY]

口に含んだ瞬間とろけるような柔らかさと甘さが広がるお芋スイーツ「壺芋ブリュレ」を『東京クリスマスマーケット2022 in 日比谷公園』内のBREWDOG(ブリュードック)スペシャルブースにてご提供。



累計4万本売れたお取り寄せスイーツ「壺芋ブリュレ」が、2022年12月9日(金)から開催の『東京クリスマスマーケット2022 in 日比谷公園』の数日限定メニューとして数量限定で提供開始。











歴代最大規模の『東京クリスマスマーケット2022 in 日比谷公園』に初登場!



口に含んだ瞬間とろけるお芋スイーツ「壺芋ブリュレ」を、2022年12月9日(金)から12月25日(日)まで開催の『東京クリスマスマーケット2022 in 日比谷公園』のBREWDOG(ブリュードック)スペシャルブースにて、数日限定メニューとして販売いたします。蜜がしたたるほど柔らかい壺焼き芋に、カスタードをぎゅっと詰め込み、パリッと香ばしいブリュレで仕上げました。カスタードを詰める際、壺焼き芋をくり抜くことなくまるごと1本使用しているため、さつまいも本来の甘みをしっかりと味わえる贅沢なスイーツです。「東京クリスマスマーケット2022 in 日比谷公園」でしか食べられないドイツを代表する絶品メニューとともに料理のペアリングを思う存分お楽しみくださいね。











世界最大級のクリスマスピラミッドを眺めながら壺芋ブリュレをご堪能あれ。



今年で8回目の開催となる『東京クリスマスマーケット2022 in 日比谷公園』は、クリスマスマーケット発祥の地であるドイツ・ドレスデンのクリスマスマーケットをモチーフにしたイベントです。今年は広さ、店舗数ともに規模を拡大して、日比谷公園にて12月9日(金)~12月25日(日)までの17日間にわたり開催。会場では、全37店舗が並ぶ予定で、アーティストによるライブ演奏、大道芸などもあり、ヨーロッパにいるようなクリスマスマーケットを体感できます。会場の中心には、シンボル的存在である“世界最大級”のクリスマスピラミッドが設置され、夜はライトアップを楽しめるので、美しいクリスマスピラミッドを眺めながら、パリッと香ばしい壺芋ブリュレをご堪能いただけます。









■東京クリスマスマーケット2022 in 日比谷公園

開催期間:2022年12月9日(金)~25日(日)

時間:11:00~22:00(L.O21:30) ※初日のみ16:00~22:00(L.O21:30)

会場:日比谷公園 噴水広場 にれのき広場

住所:東京都千代田区日比谷公園

入場料:

・大人 平日1,000円、土日 1,500円(オリジナルマグカップノベルティ付き)

・小人(小学生) 500円 ※5歳以下無料

※事前予約チケットは11月21日(月) 11:00~販売。

※BREWDOGスペシャルブースはメインステージより右手の9番エリアにございます。



■期間中の壺芋ブリュレ販売情報

開催期間:2022年12月9日(金)10日(土)11(日)17(土)18(日)24(土)25(日)

※初日と期間中土日のみの限定販売、なくなり次第終了となります

提供メニュー:壺芋ブリュレ(1本) 850円(税込)



オンライン購入で、全国どちらでもご自宅で出来立ての味わいを楽しめます



壺芋ブリュレは、とろとろ食感の焼き芋にたっぷりのカスタードクリームを詰め、ブリュレで仕上げた焼き芋スイーツです。時期に合わせ厳選したさつまいもを、一つ一つ丁寧に壺で焼くことでとろとろの焼き芋を実現。そこにたっぷりのカスタードが混ざり合い、より一層口に含んだ瞬間のとろける食感をお楽しみいただけます。付属のシュガーをかけてバーナーでジュワッと炙ることで、ご自宅でも出来立てのキャラメリゼとカスタード、焼き芋の贅沢な3つの食感を楽しめます。家族みんなで食べるクリスマスのご褒美や、プレゼントにぴったりなスイーツになっています。





■通常の店舗販売について

[販売店舗名]MINGLE

[場所]岐阜県美濃加茂市太田町2689-14 美濃太田駅南口から徒歩3分

[google map]https://goo.gl/maps/68bTfL2d3UrqvbAx7

[営業日時]10月8日より毎週「土/日」11:00~(完売次第終了)

※営業時間はGoogle mapで随時更新いたします。

https://goo.gl/maps/68bTfL2d3UrqvbAx7

[Instagram]

https://www.instagram.com/minocamo_mingle/

[提供メニュー]

蜜芋ブリュレ(3個入り) 500円(税込)

壺芋ブリュレ(1本) 750円(税込)



■EC販売について

●壺芋ブリュレ商品概要





[価格] ¥3,300(税込)

[内容物] 冷凍壺芋ブリュレ(3本)オリジナルシュガー(3つ)※通常セットにバーナーは付いておりませんので、必要な方はサイト内で別途ご購入ください。

[大きさ] 1本あたり200g以上

[EC通常販売 販売予定日] 毎週土曜21:00~販売開始(メルマガでご案内中)

[EC予約販売 販売予定日] 毎月1回、第1週目日曜12:00~販売開始

※壺芋ブリュレの通常販売日が金曜日から土曜日に変更となりました。

※全国一律送料980円が別途かかります。



●蜜芋ブリュレ商品概要





[価格] ¥2,160(税込)

[内容物] 冷凍密芋ブリュレ(9個)オリジナルシュガー(9つ)

※通常セットにバーナーは付いておりませんので、必要な方はサイト内で別途ご購入ください。

[EC通常販売 販売予定日] 毎週金曜21:00~販売開始

※全国一律送料980円が別途かかります。



▼公式ブランドサイト

https://creaimo.jp/

▼公式オンラインショップ

https://tsuboimo.stores.jp

▼壺芋ブリュレ・蜜芋ブリュレの販売情報が届くメールマガジンはこちら

https://bit.ly/35qx4MX



▼壺芋ブリュレ・蜜芋ブリュレ 公式LINE登録はこちら

https://bit.ly/3rfsrht





企業プレスリリース詳細へ (2022/12/06-12:16)