[オーストラリア大使館 商務部]

4月13日(木)、大阪に約250種のオーストラリアワインが集結!業界向けワイン試飲会を開催。



在大阪オーストラリア総領事館ならびにワイン・オーストラリア、オーストラリアン グレープ アンド ワインは、アルコール飲料をお取り扱いの卸・小売・飲食・ホテル等、業界関係者様向けのオーストラリアワインの試飲会を開催いたします。









本試飲会では広大なオーストラリアの大地と多様な自然・気候条件の下、個性あふれる52のワイナリーが生み出す魅力的なオーストラリアワイン約250種を輸入企業様20社よりご紹介いたします。



オーストラリアワインが大阪に一堂に会し、ご試飲いただける対面での開催です。大阪での大規模試飲会は約6年ぶりの貴重な機会となります。ぜひ皆様のオーストラリアワインのラインアップの拡充や情報収集にご活用いただきたく、ご来場を賜れますと幸いです。



■■■ 「オーストラリアワイン IN 大阪」開催概要 ■■■





日時:2023年4月13日(木)14:30~17:00 (入退場自由)

会場:ヒルトン大阪 3F 京都の間 (大阪市北区梅田1-8-8)

出展ワイン:豪州ワイナリー52社より約250ワイン (日本の輸入企業20社によるワインの展示・試飲となります。)

対象:アルコール飲料を取り扱う業界従事者限定(酒販店、小売店、卸会社、飲食店、ホテル、プレス関係、など)*一般の方のご参加はご遠慮ください。

参加費:無料(要事前申し込み)

申込み:4月6日(木)までにお申込みフォーム (www.tinyurl.com/yckp4te9) よりお申込みください。※定員に達し次第お申込み受付終了となります。

主催:在大阪オーストラリア総領事館

協力:ワイン・オーストラリア、オーストラリアン グレープ アンド ワイン

後援:一般社団法人日本ソムリエ協会

お問合せ:在大阪オーストラリア総領事館





同時開催イベント ~「高橋諒 IN 大阪」 by ワインオーストラリア~







オーストラリア在住20年、ワイナリーのヴィンテロパーより高橋諒氏をお招きし、オーストラリアワインのトーク・テイスティングセッションを開催いたします。現地で就職し、様々な経験を積んだ高橋氏ならではの、オーストラリアのワイン文化や最近のトレンドをはじめ、消費者の嗜好に合わせた日本市場でのオーストラリアワインリスト6種類をテイスティングいただきます。



より多くの皆様にご参加いただけるよう、セミナーは2回のセッションをご用意いたしました(セミナー内容は同一となります)。高橋氏にオーストラリアワインの今とこれからについて、とことんお伺いいたします。





開催日:2023年4月13日(木)

時間:セミナー1. 12:00~12:50 / セミナー 2. 13:30~14:10 (各回ともに着席) ※セミナーの内容はどちらも同じです。

会場:ヒルトン大阪 3F 奈良の間

講師:高橋 諒氏 (ヴィンテロパー ゼネラルマネージャー)

参加費:無料(要事前申し込み)

申込み:お申込みフォーム (www.tinyurl.com/jrtnjmjr) よりお申込みください。※定員に達し次第お申込み受付終了となります。

主催:ワインオーストラリア

お問合わせ:ワインオーストラリア マクドナルド ローズマリー Rosemary.MacDonald@wineaustralia.com





企業プレスリリース詳細へ (2023/03/02-14:46)