株式会社JVCケンウッド・ビクターエンタテインメント(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:植田勝教、以下:「ビクター」)が3月18日に開催するビクターロック祭り特別版「LIVE the SPEEDSTAR」にて、特別NFTをイベント来場者に無料配布することが決定しました。









2022年7月に自社通販サイト「VICTOR ONLINE STORE」が株式会社レコチョク(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:板橋徹)のソリューションサービス「murket」を採用しリニューアルオープンしましたが、今回の「LIVE the SPEEDSTAR」を通じて、ビクターとして初めてNFTの取り扱いをスタートいたします。「VICTOR ONLINE STORE」で販売・配布されるNFTは、ご利用にあたって、ウォレットの作成や暗号資産の購入は不要です。今後もより幅広い商品の提供に向けて運営してまいりますので、今後の「VICTOR ONLINE STORE」にもどうぞご期待ください。



なお、イベントのチケットは2/18(土)AM10:00より一般発売が開始となります。



【VICTOR ONLINE STORE】 https://victor-store.jp/









【イベント概要】



■イベント名: SPEEDSTAR RECORDS 30th ANNIVERSARY「LIVE the SPEEDSTAR」

supported byビクターロック祭り

■日時: 2023年3月18日(土)9:00開場/11:00開演(予定)

■会場: 幕張メッセ国際展示場 9~11ホール

■主催: 株式会社JVCケンウッド・ビクターエンタテインメント / 株式会社テレビ朝日 /

ライブマスターズ株式会社 / 株式会社ディスクガレージ

■企画制作: スピードスターレコーズ / ライブマスターズ株式会社

■協賛: 株式会社セブン-イレブン / ぴあ株式会社 / アサヒビール株式会社 / 株式会社レコチョク / 株式会社アダストリア「GLOBAL WORK」 / 株式会社八海山 / 株式会社堀口珈琲 / 株式会社JVCケンウッド

■特設サイト: https://livethespeedstar.com

■チケット情報: 2/18(土)AM10:00より一般発売スタート





【全出演アーティスト15組】



UA

AA=

くるり

KREVA

GRAPEVINE

斉藤和義

THE BACK HORN

シーナ&ロケッツ ※出演キャンセル

スガ シカオ

SPECIAL OTHERS

竹原ピストル

つじあやの

藤巻亮太

星野源

矢野顕子

LOVE PSYCHEDELICO

(五十音順)



