2023年11月24日(金)20:00~ 公式サイト・Amazon BLACK FRIDAYにて発売開始!



国内オーディオメーカー株式会社final(代表:細尾 満 本社:神奈川県川崎市)は、新しいゲーミングイヤホン「VR500 for Gaming」(2,980円/税込)を2023年11月24日(金)20:00よりfinal公式サイト(WEB)・Amazon BLACK FRIDAYにて発売いたします。







「VR500 for Gaming」では、音の方向を正確に再現するために、「音像定位」に特化した音響設計を行ないました。これにより、従来のイヤホンやヘッドホンでは難しかった、3Dバイノーラルサウンド内の各オブジェクト音の位置をより精緻に再現することが可能となりました。



ゲームでは、効果音やセリフが制作者の意図通りの位置に定位してクリアに聴こえることで、効果音が重なり合った状況でもオブジェクト各音を容易に識別でき、作品の世界に深く没入することが可能となります。上位機種の「VR3000 for Gaming」と比べると、ややコンパクトな音響空間内に、引き締まった音像がしっかりと定位して聴こえます。



また、複数のオブジェクト音の分離感が極めて高く、各オブジェクト音の位置を知覚することが容易なため、同じく上位機種の「VR2000 for Gaming」が有する「きっかけとなる音に素早く反応できる」特長も兼ね備えています。つまり「VR500 for Gaming」は、空間知覚を必要とするFPSゲームや、効果音への反応速度が重視される格闘ゲームなど幅広いジャンルのゲームに対応します。



また、「VR500 for Gaming」で音楽を聴いていただくと、ボーカルや各楽器の位置が明確になり、それぞれが混濁することなく分離して聴こえるため、新たなモニターサウンドをお楽しみいただけます。さらに、ASMRなどの音声コンテンツでは、声と耳との距離がよりはっきりと感じられることで、あたかも話者の口元の動きが見えるかのような生々しい感覚をご体感いただけます。ASMRイヤホンとして定番になっている「E500」と比較しても新しいASMRコンテンツの楽しみ方を発見できるサウンドとなっております。



ゲームはもちろん、音楽、ASMRなど、コンテンツの世界へ没入できるイヤホンとして、幅広くご活用いただける万能イヤホンとなっております。お気軽に手に取っていただける価格を実現しましたので、多くの皆様にお試しいただけますと幸いです。





【VR500 for Gaming 詳細】

◎特長

・「音像定位」に特化した音質設計により、ゲーム世界などの空間把握や声・効果音を明瞭に聴き取ることが可能

・あらゆるジャンルのゲームに対応した万能イヤホン

・イヤーピーススウィングフィット機構搭載

・長時間の使用でも疲れにくい高遮音性イヤーピース

・新色の「MATTE GRAY」カラーで統一

・マイク付きワンボタンコントローラー搭載



◎スペック

・製品名:VR500 for Gaming

・筐体:ABS

・ドライバー:ダイナミック型

・ケーブル:OFCケーブル

・感度:98dB

・インピーダンス:18Ω

・重量:15g

・コード長:1.2m



◎発売価格

final公式ストア価格 2,980円(税込)



◎発売開始日

2023年11月24日(金)



◎取扱店

・final公式ストア(WEB):https://final-inc.com/products/vr500-jp

・Amazon final公式ストア:https://www.amazon.co.jp/dp/B0CN628LT1?th=1



◎VR500 for Gaming 商品ページ

https://final-inc.com/products/vr500-jp



