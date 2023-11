[株式会社中日ドラゴンズ]

昨年に引き続き、つば九郎とドアラがお送りするライブツアーの開催が決定!

東京・長野・金沢は“ディナーショー”、名古屋・福岡では“ライブショー”として、盛りだくさんの内容でお届けします。

名古屋公演は2023年12月19日、名古屋市芸術創造センターでの開催です。







今回は「つば九郎&ドアラ Bクラスお詫び行脚 with ハリーホーク」と題して5地域15公演を駆け抜けます。

声出し応援解禁後初のライブツアーは、東京・長野・金沢は“ディナーショー”、名古屋・福岡では“ライブショー”として、伝説の朗読劇「桃太郎」や大喜利コーナー、マスコット渾身の出し物やお悩み相談、抽選会など盛りだくさんの内容でお届けします。

Bクラスのつば九郎とドアラは全公演、Aクラスのハリーホークは福岡と東京公演での出演となります。皆さまのご来場を心よりお待ちしております。





【名古屋公演概要】

「つば九郎&ドアラ Bクラスお詫び行脚 with ハリーホーク~純喫茶の街 名古屋リターンズ編~」

▶出演/ドアラ・シャオロン・パオロン・つば九郎

▶日程/2023年12月19日(火)

▶時間/第一部15:00~16:00、第二部18:30~19:30

※第一部と第二部は入れ替え制となります。それぞれのチケットが必要です

※お食事の提供はございません。

▶会場/名古屋市芸術創造センター(名古屋市東区葵一丁目3番27号)

▶主催/株式会社中日ドラゴンズ

▶公式サイト/https://dragons.jp/news/2023/mascot-stageshow.php

▶問い合わせ先/0570-017-319

チケット情報や公演内容については、球団公式サイトをご確認ください。





【入場者全員プレゼント「クリームソーダマグネット(3種類)」】



入場者全員(1席につき1個)に『純喫茶の街』オリジナルデザインのシャオロン・パオロン・ドアラの「クリームソーダマグネット」をプレゼント!





【ドアラのコメント】

みんなの笑顔のためにやれることをやりたいと思います。

マスコットの力を合わせて少しでもみんなを幸せに…





つば九郎&ドアラ Bクラスお詫び行脚 with ハリーホーク 各公演情報は下記のサイトよりご確認下さい。

『つば九郎&ドアラwithハリーホーク・マーくん ディナーショーオフィシャルブログ』

https://ameblo.jp/mascot-dinnershow/



