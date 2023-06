[株式会社Pacific Meta]

株式会社Pacific Meta(所在地:東京都品川、代表取締役:岩崎翔太)は、ブロックチェーンゲーム「コインムスメ」とパートナーシップを締結いたしました。より多くのユーザーにコインムスメの提供する新しいゲーム体験を楽しんでいただけるよう、海外展開支援を進めてまいります。















パートナーシップの経緯







コインムスメはEureka Entertainment Ltd.が「新しい熱狂を生む、Play to Earnの世界的ロールモデルの創出」を掲げて開発する新感覚のブロックチェーンゲームです。

Pacific Metaは、Web3プロジェクトのマーケティングノウハウや国外のコミュニティ及びインフルエンサーとのコネクションを活かし、これまで数々の国内ブロックチェーンゲームを含めたWeb3プロジェクトの海外展開をサポートしてまいりました。

今回のパートナーシップ締結により、Pacific Metaはコインムスメのソーシャルメディア運営や海外コミュニティの開拓に協力し、コインムスメの海外ファン増加とブロックチェーンゲームの普及を推進します。



Pacific Metaへの海外展開のご相談はこちらから:https://pacific-meta.co.jp/contact/









コインムスメについて









コインムスメはEureka Entertainment Ltd.が「新しい熱狂を生む、Play to Earnの世界的ロールモデルの創出」を掲げて開発する年内公開予定のブロックチェーンゲームで、仮想通貨をモチーフにしたアイドルキャラクターたちが登場します。

広報用のTwitterアカウントでは、コインムスメトークンの擬人化キャラクターであるムスメちゃんやモナちゃんが、コインムスメに関しての最新情報や仮想通貨、Web3業界についての出来事について、独自の視点からツイートしていきます。お得なキャンペーンなどもどんどん展開していく予定なので、ぜひフォローしてください。



▼Twitterアカウント

日本版:https://twitter.com/coinmusme_JP

グローバル版:https://twitter.com/coinmusme_EN



▼ティザーサイトはこちら

https://coinmusme.com



▼事業に関するお問い合わせ

Twitter: https://twitter.com/tsujitakuya2

E-mail:pr@eureka-entertainment.xyz









Pacific Metaについて











Pacific MetaはWeb3領域で挑戦する国内外の事業やプロジェクトが抱える課題を解決する、戦略コンサルティング及びマーケティング支援を行う会社です。グローバルチームで国内外から得た一次情報やネットワークを起点に包括的な支援を行っており、特にマーケティング戦略の策定やコミュニティの設計・運営、海外市場への展開に注力しています。



【会社概要】

所在地 : 東京都品川区東五反田2丁目5-2 THE CASK GOTANDA 305

代表者 : 代表取締役社長 岩崎 翔太

創業日 : 2022年8月10日

事業内容 : Web3のマーケティング・海外進出支援事業

資本金 : 1.5億円(資本準備金含む)

お問い合わせ : info@pacific-meta.co.jp

会社URL : https://pacific-meta.co.jp/

「Pacific Meta Game Guild」 : https://discord.gg/pmgg

「Pacific Meta マガジン」 : https://pacific-meta.co.jp/magazine/









