株式会社VIC GAME STUDIOS JAPAN(東京都新宿区、代表取締役:李 同校)は、テレビアニメ『ブラッククローバー』のアプリゲーム『ブラッククローバーモバイル 魔法帝への道 The Opening of Fate』(以下、ブラクロモ)において、初となる公式PvP大会「ブラクロモチャンピオンシップ 1st」の概要を発表いたします。本大会はリアルタイムアリーナ機能を用いて、最強の魔道士を決める大会です。皆さんのご参加をお待ちしております。





「ブラクロモチャンピオンシップ 1st」開催決定!







【概要】

「ブラクロモ」初となる公式大会「ブラクロモチャンピオンシップ 1st」を開催いたします。



「ブラクロモチャンピオンシップ 1st」は、リアルタイムアリーナ機能を用いて、最強の魔道士を決める大会です。

最大128名の参加者の中から、予選を通過した8名が本選へ進出し王座を競います。



リアルタイムアリーナとは、既存のアリーナ形式での戦闘がリアルタイムで行える新たな機能です。

「ブラクロモ」にログイン中の魔道士様同士で、相手の選択を受けて次の一手を考えながら臨場感のあるPvPバトルをお楽しみいただけます。



大会の出場権は、参加条件を満たしている上で先着順となります。

公式フォーラムの申請フォームより参加申請ください。皆さんのご参加をお待ちしております。



【大会日程】

予選は各ブロックで1位となった計8名が本選進出となります。

予選のブロック配置、対戦相手等は参加申請終了後、後日発表されます。



※日程は延期、変更される場合があります。



【配信】





【参加条件】



※参加申請者の中で、参加条件および応募フォームの内容に不備が見られた場合は大会に参加できません。

※予選日前に不参加になられた方がいた場合、再度参加者を募る場合がございます。



【勝敗】



※詳細は公式フォーラムをご確認ください。



【大会報酬】





【参加申請・注意事項】





その他の詳細や最新情報は公式フォーラムにて随時ご案内いたします。

今後も「ブラクロモ」にどうぞご期待ください。





◆毎週土曜日10:00~テレビ東京系にて「あきらめないのがオレのTV」が放送中!



「ブラクロ」キャラクターの声優陣が週替わりで、「ブラクロ」に関するトークやアプリゲームの最新情報・コンテンツを紹介!

さらに「ブラクロモ」公式YouTubeチャンネルにて、ユーザーの皆様とエキシビション・マッチを行う生放送『優木かなの「今週のラスボス」』を配信!



出演者(敬称略・順不同):ティモンディ(MC)、梶原岳人(アスタ役)、優木かな(ノエル役)、しろ(GameWith所属)

詳細:https://bclover-forum.vicgame.jp/view/2309?page=1

TV番組見逃し配信:https://www.youtube.com/playlist?list=PLOO5b0P01eotEPW7ZCzhGEWXZCEgErN1N

※アーカイブは2023年12月末までご視聴いただけます。

生放送詳細:https://bclover-forum.vicgame.jp/view/2392?page=1



◆最新情報はX(旧Twitter)やフォーラムをチェック!

公式X(旧Twitter)

https://twitter.com/bclover_mobile

公式フォーラム

https://bclover-forum.vicgame.jp/



『ブラッククローバー』とは





「ブラッククローバー」は、魔法がすべてのとある世界で、魔法が使えない少年アスタとライバルのユノが、魔道士の頂点“魔法帝”を目指す、冒険と成長を描いた王道少年魔法ファンタジー。2015年より「週刊少年ジャンプ」にて連載を開始し、累計発行部数は全世界で1,900万部を突破。2017年にテレビアニメ化され、2023年6月には映画が公開。2023年12月より「ジャンプGIGA」にて連載開始。

『ブラクロモ』概要







大人気テレビアニメ「ブラッククローバー」の世界を追体験できる次世代アニメーションRPG。

まるでアニメをプレイするような次世代のゲーム体験を見逃すな!



○タイトル:ブラッククローバーモバイル 魔法帝への道 The Opening of Fate

○ジャンル:次世代アニメーションRPG

○配信日:2023年5月25日(木)

○対応OS:iOS/Android

○価格:基本無料(一部アプリ内課金有り)

○App Store:https://apps.apple.com/jp/app/id6444940093

○Google Play:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vic.bc.jp

○公式サイト:https://bclover-mobile.vicgame.jp/

○公式X(旧Twitter):https://twitter.com/bclover_mobile

○公式YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCZdtBsOJZPg9teUyKaqSXgg

○公式TikTok:https://www.tiktok.com/@bclover_mobile?lang=ja-JP

○公式フォーラム:https://bclover-forum.vicgame.jp/

○権利表記:(C)田畠裕基/集英社・テレビ東京・ブラッククローバー製作委員会 (C)VIC GAME STUDIOS / All Rights Reserved

VIC GAME STUDIOS 会社概要





VIC GAME STUDIOSは、日本をはじめ世界でも大きくヒットしたゲームを作った有能なスタッフが集まり、2020年10月に韓国で設立したゲーム会社です。1本のアニメーションを見ているようなハイクオリティなグラフィックと、次世代モバイルRPGゲームの開発を通じて、ユーザーの皆さまにゲームの面白さだけでなく、感動を与えられるゲームを提供することを目指しています。2022年7月11日には日本支社を設立し『ブラッククローバーモバイル』を始め、日本市場でのゲーム配信を本格始動しました。



会社名 株式会社VIC GAME STUDIOS JAPAN

代表者 李 同校 (イ ドンギョ)

設立 2022年7月

事業内容 オンラインゲームの開発・サービス運営



