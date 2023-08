[株式会社クイーポ]

株式会社クイーポ(所在地:東京都新宿区、代表:岡田 敏)は、環境を守る、サスティナブルな革製品ブランド「genten」から、開運日に向けて、福を呼び込む財布をご紹介いたします。







2023年の8月4日(金)は、「一粒万倍日+天赦日+大安」の重なる特別な開運日。

お財布を新調したり使い始めたりするのに適した日です。



せっかく新調するのであれば、上質な革で仕立てたエココンシャスな一品を。

副産物である革からつくられる自然由来の鞣しで作られたgentenの財布を開運のパートナーに迎えてみませんか。





堅実な蓄財が期待できる

素材・カラーのミニマムな財布

古くから豊かさの象徴とされる牛。踏みしめるように歩みを進める姿から、牛革は堅実な蓄財が期待できる素材といわれます。さらにチャは、貯める力を持つ“貯蓄カラー”。genten定番の素材であり定番カラーの財布が金運を引き寄せるかもしれません。







トスカ 二つ折りLファスナー財布(チャ)25,300円(税込)

素材は、genten定番のイタリアの名門タンナーで鞣された上質な牛革。素材の魅力を生かすタイムレスなデザインで、使う方の性別や年齢を問いません。カラーバリエーションが全6色と豊富なので、お好みの色を見つけてみてはいかがでしょう。







アマーノ 二つ折り財布(チャ)19,800円(税込)

植物性のタンニンでじっくり鞣された牛革からなる二つ折り財布。ボックス型の小銭入れは出し入れしやすく、財布を使う所作まで心地よく。共に時を重ねることで美しい経年変化が楽しめるのも大きな魅力です。







気分が高まる美しい文様。

手しごとから生まれるカットワーク

gentenのアイコニックな存在であるカットワーク。手しごとから生まれる美しい文様は、手にするだけで気分が高揚するよう。お気に入りのアイテムと毎日を共にすることは、運気を上げることにつながりそうです。







カットワーク ラウンド長財布(チャ)31,900円(税込)

お札を折らずにそのまま収納できる長財布は運気の良い財布といえます。財布の3辺を囲むラウンドファスナー付きで安心感があり、中身がひと目で見渡せるので、整理上手になれそうな長財布です。







カットワーク 二つ折り財布(イエロー)28,600円(税込)

小さなボディにカットワークの魅力が詰まった二つ折り財布。カラーは、お金の循環が良くなり、大きな運気の波を起こすといわれるイエローです。剣差しを抜き開くとカードの収納スペース。財布を使うひと手間の所作をお楽しみいただけます。









山羊革の財布で引き寄せる

人と人との良き縁

山羊革や羊革は、良縁を結び人脈を築くといわれる素材です。山羊革は、gentenが扱う革のなかでも人気の素材。革の繊維が緻密で弾力性があり、しなやかでやわらか。キズやシミが付きにくく軽量でタフなのも魅力のひとつです。







左からフレスコ ミニ二つ折り財布(ナイトブルー)16,500円(税込)、

フレスコ スマートウォレット(ナイトブルー)15,400円(税込)

人気の「フレスコ」シリーズからは、深い蒼をまとった二型が新しくお目見えします。

こちらのカラーも貯蓄力が高いナイトブルーです。スマートかつジェンダーレスなデザインで、性別や年齢を問わずお使いいただけます。

フレスコの新型は、店舗は7月下旬、オンラインショップは8月上旬より販売開始予定です。







ゴートベーシック ラウンド長財布(カーキ)27,500円(税込)

山羊革を贅沢に使い、ふっくらと袋縫いで仕立てた長財布です。gentenの財布のなかでも根強い人気を誇る一品でありロングセラー。緑は成長を意味し、堅実にお金が増やせるといわれる開運の色です。









お気に入りのカラーと柄で

日々を気分よく心地よく

一日に触れる機会が多い財布だからこそ、お気に入りの色や素材のものを。目にするだけで明るい気持ちになれるカラーや素材を財布に取り入れてみませんか。





ピアチェーレ マチなし長財布(グレー)18,700円(税込)

落ち着きのあるグレーの財布の中には、気分がぱっと明るくなるようなビタミンカラーを忍ばせて。ピアチェーレ(Piacere)は、イタリア語で「楽しみ」。素材はカーフで軽く、すっきりとした薄型で、使うたびに気持ちが前向きになるような長財布です。







アンティーコ 口金二つ折り財布(オールドローズ)23,100円(税込)

アンティーク調の金具に至るまで大人の女性に相応しい「ゆらぎ」のあるスモーキーなピンク。ピンクの財布は、出会いを通じて金運を上げられる色といわれています。がま口と二つ折り財布が一つになったようなつくりでカード類もしっかり収納できます。







モラレスパイソン薄マチLファスナー長財布44,000円(税込)

かつては「抜け殻を財布に入れるとよい」といわれていた蛇。脱皮を繰り返す蛇の財布は、金運が向上するといわれています。L字のファスナーを開けるとお札、小銭、カード類をひと目で見渡すことができて使い勝手も申し分ない長財布です。



BRAND CONCEPT





“人間も自然の一部である”という原点に立ち返り、環境を大切にした暮らしを、鞄づくりを通じて発信するブランドとして、 1999年に3つの基本理念を掲げて “genten”は始まりました。





【genten3つの基本理念】

・環境に配慮します。|We care about the environment.

・限りある資源を大切にします。|We care about natural resources.

・長く愛着の持てるものづくりを目指します。|We care about things of lasting value







