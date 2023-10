[トヨタPR事務局]

2日間で約6,000人来場。クラウンブランド第2章の幕開けを4つのスタイル展示を体験。



トヨタ自動車株式会社は、2023年10月7日(土)~8日(日)の2日間、クラウンブランド第2章幕開けとして、2023年10月6日(金)にご注文の受付を開始した新型クラウン(スポーツ)をはじめとした、4つのクラウンやブランドを体験できるイベント『CROWN STYLE PARK』を六本木ヒルズアリーナにて開催しました。







“4つのクラウンとともに、新しいスタイルと出会う“をテーマに、DESIGNART TOKYO/J-WAVEの協力のもと、新型クラウン(スポーツ)展示をはじめ、4つのクラウンが提供するスタイルを表現した空間インスタレーション、クラウン専門店「THE CROWN」模型やライフスタイルアイテム「THE CROWN COLLECTION」の展示、クラウン(クロスオーバー)の試乗体験など、クラウンの持つ世界観を体感いただきました。

日本から世界に広がる時代に合わせて、クラウンは4つのスタイルになり、1人ひとりの価値観に寄り添うブランドとして進化します。 “あなたにとってのクラウンに出会う旅”をテーマとした『CROWN STYLE PARK』では2日間で約6,000人の方に来場いただき、4つのクラウンそれぞれに行列をつくるほどの盛況ぶりで、時代に合った多様な選択肢として生まれ変わった新型クラウンへの期待を感じるイベントでした。



■CROWN STYLE TALK SHOW

新型クラウン(スポーツ)発表および4つのクラウンの披露を行い、開発陣の新型クラウンに込めた想い、ストーリーを語るトークショーを実施。お客様の多様なライフスタイルに寄り添うブランドとして進化した、それぞれのクラウンの魅力。一目見てほしいと思ってもらえるデザイン、ワクワクする走りを大事にしながら、車の基本性能を徹底的に高めた開発の狙い、時代に合わせて多様な選択肢として進化させた革新と挑戦のブランド姿勢など、チーフエンジニア清水竜太郎をはじめとした開発陣自身の言葉で会場に集まったファンに届けました。

日本から世界で活躍するスペシャルゲスト、秋元梢さん、大谷亮平さん、川上未映子さん、細尾真孝さんの

4名、MCクリス・ペプラーさんをお招きし、「多様性と自分らしさ」をテーマにスペシャルトークショーも実施。

作り手である開発陣の新しいクラウンを作り上げた現場の情熱と、表現者である世界に挑戦するスペシャルゲストの多様な人が交わるトークショーで、集まったクラウンファンとともに熱気溢れるイベントとなりました。





■CROWN STYLE EXHIBITION

CROWN STYLE EXHIBITIONでは、日本最大級のデザイン&アートフェスティバル“DESIGNART TOKYO”とコラボレーションし、4つのクラウンが提供するスタイルを表現した空間インスタレーションを展開。

来場者には4つのクラウンがそれぞれ表現する世界観に触れていただき、新しいクラウンが提案する多種多様なスタイルを体験いただきました。









■展示テーマ ・クラウン(クロスオーバー):GEOMETRIC LANDSCAPE -価値の融合と革新

・クラウン(スポーツ):SPRINT TO SHINE -疾走する煌めき

・クラウン(セダン):CONTEMPORARY ZEN -現代的な日本らしさ

・クラウン(エステート):URBAN NATURE -都市と自然の融合

■展示コラボレーションパートナー:DESIGNART TOKYO

■展示協力:A&F COUNTRY / ALLTERRAIN / ALLTERRAIN I / O / artek / BASE CALM / BEAMS / divka / FLOS / HOSOO / Karimoku New Standard / MAGIS / MEGMIURA / Maruni / meanswhile / mona art office / OZEKI / TIME & STYLE / String Furniture / tokyobike / TOMANE / vitra



■クラウン専門店「THE CROWN」&「THE CROWN COLLECTION」

10月6日(金)にオープンしたクラウン専門店「THE CROWN」の店舗模型を展示。クラウンネスを体現する専門店の空間や店舗コンセプトを紹介。さらに専門店限定販売するライフスタイルコレクション「THE CROWN COLLECTION」も展示。「THE CROWN COLLECTION」はクラウンデザインチームがデザインしたTシャツ、クラウン生産時に出た端材を活用したアップサイクル商品、共鳴したブランドとのコラボによる専用アイテムなど、会場では多くの方に実際に手に取っていただきました。

▷ THE CROWN特設サイト https://toyota.jp/info/crown_brand/flagshipstore/





<今後の展開>DESIGNART TOKYOへの出展

世界屈指のミックスカルチャー都市「東京」を舞台に、アート、デザイン、インテリア、ファッションなど多彩なジャンルをリードする才能が集結し、都内各所でプレゼンテーションを行う日本最大級のデザイン&アートフェスティバルにDESIGNART TOKYO に2023クラウンとして協賛。DESIGNART TOKYO 2023メイン会場となる、ワールド北青山ビル前で新型クラウン展示を実施予定。





▷ DESIGNART TOKYO2023

日時:2023年10月20日(金)~10月29日(日)

エリア:表参道・外苑前・原宿・渋谷・六本木・広尾・銀座・東京

テーマ:「Sparks ~思考の解放~」

オフィシャルサイト:http://designart.jp/designarttokyo2023/





■クラウン発のライフスタイルメディア「CROWN STYLES」

クラウンのあるライフスタイルを発信するメディア「CROWN STYLES」。クラウンの持つ価値観に共感いただいた人、クラウンオーナーの声、クラウンと共鳴するブランドの開発者同士の対談、開発ストーリーなど、様々な視点でクラウン体験の声やブランドストーリー、クラウン専門店「THE CROWN」の活動などを発信してまいります。

▷特設サイト https://toyota.jp/info/crown_brand/



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/11-21:46)