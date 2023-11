[日本パレットレンタル株式会社]

11月12日「パレットの日」にレンタルパレットの認知向上を目的に



物流用パレットのレンタルサービス最大手、日本パレットレンタル株式会社(東京都千代田区 代表取締役社長 二村篤志 以下、JPR)は、11月12日が、一般社団法人日本パレット協会が制定する「パレットの日」であることにちなみ、幅広く一般の方々に向けた冊子『By the numbers of JPR pallets 数字で見るJPRパレット』を制作しました。







▼『By the numbers of JPR pallets 数字で見るJPRパレット』 ダウンロードURL

https://www.jpr.co.jp/release/2023/11/20231110_Release_23palletsday.pdf



▼生活を支えているレンタルパレットを多くの方に知っていただくきっかけに

日々の生活に欠かせない商品が届く―。そんな日常を支えている物流の道具がパレットです。JPRは、このパレットをレンタル方式で供給し、様々な企業が共有できるようにしています。食品や日用品など様々な商品を載せ、企業から企業へとリレーして使われているJPRのレンタルパレット。その運用の規模感を「数字」を切り口にして分かりやすくまとめました。

『By the numbers of JPR pallets 数字で見るJPRパレット』は、物流業界の方はもちろん、普段パレットになじみのない方にもお読みいただきたい冊子です。



▼お勧めしたい方

このような方に向けて制作しています。

職場で物流に関する話題に触れる機会が増えている方



転職や異動で物流に関りを持つようになった方



物流について学ぼうとしている学生の方



物流業界のトピックスをお探しのメディアの方







▼パレットの日とは

一般社団法人日本パレット協会は11月12日を「パレットの日」として、パレットの認知向上に取り組んでいます。JPRは日本パレット協会に加盟しております。

「パレットの日」についてはこちらもご参照ください。



一般社団法人日本パレット協会(https://www.jpa-pallet.or.jp/)

note JPR広報部の記事(https://note.com/jpr_pr/n/n4e593846ad83)



▼一般の方に向けたパレット認知向上のためのJPRの取り組み

JPRでは、広くパレットについて知っていただくことや、次代を担う人材に関心をお持ちいただくことを目的に、加盟する業界団体の活動を通じて、あるいはJPR独自の活動として、大学等で物流やパレットに関する講義・講演を行っています。





