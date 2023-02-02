［株式会社グレートベアーズ］

2023年3月5日(日)有明コロシアム







株式会社グレートベアーズ（本社:東京都渋谷区、代表取締役:久保田健司）は、2023年3月5日(日)に有明コロシアムで開催される2022-23 V.LEAGUE DIVISION1 MEN 東京グレートベアーズ ホームゲーム ジェイテクトSTINGS戦 2戦目において、人気YouTube企画スカイピースのバレーボール対決のテオくんチームのメンバーが始球式・ハーフタイムショーに登場することとなりましたので、お知らせいたします。





東京グレートベアーズ vs ジェイテクトSTINGS戦 開催概要



・タイトル：2022-23 V.LEAGUE DIVISION1 MEN 東京グレートベアーズ vs ジェイテクトSTINGS

・日時：

3月4日（土）12:00 開場、13:00 オープニングセレモニー、14:00 試合開始

3月5日（日）12:00 開場、13:00 オープニングセレモニー、14:00 試合開始

・会場：有明コロシアム（東京都江東区有明2-2-22）

※当日券の販売もございます。

詳細はこちら：https://tokyo-greatbears.com/games/





YouTuber『スカイピース』の大型企画「素人が1年間バレーを練習して試合をしたら、どっちが勝つの？」企画概要



人気漫画「ハイキュー!!」が大好きなスカイピースのテオくんが企画立案者。バレーボールを経験した事がない、YouTuberを集めテオくんチーム、じんたんチームに分かれそれぞれ１年間空き時間で練習をし、１年後YouTubeLIVEで配信しながら試合を行う企画。東京グレートベアーズはテオくんチームのコーチを務めています。



・第1回目の練習の様子：https://youtu.be/WRr0EDTrDx8

・第2回目の練習の様子：https://youtu.be/d1Me_-pvjEw





テオくんチーム 始球式・ハーフタイム



＜概要＞

・日時：3月5日（日） 始球式13:55頃・ハーフタイム15:00頃 ※5日のみとなります

・会場：有明コロシアム コート上

・内容：始球式（サーブ）、チームへの激励コメント、ハーフタイムイベントへの出演





テオくんチーム メンバー紹介







スカイピース テオくん （写真右）

YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@Skypeace









コムドット ひゅうが （写真左上）

YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@comdot





サワヤンチャンネル ヤン （写真左）

YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@SAWAYANCHANNEL





ESPOIR TRIBE-エスポワール•トライブ- ガチヤマ （青ジャケット）

YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@EspoirTribe





中町兄妹 中町JP （写真左）

YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@NakamachiKyodai





Lazy Lie Crazy【レイクレ】 たかし （写真左から2番目）

YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@Lazy_Lie_Crazy





もーりー【アホと弟】 もーりー （写真左）

YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@ahoyoun





ジュキヤ

YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@jukiya9094



※出演者は変更になる可能性がございます。







東京グレートベアーズ ／ Tokyo Great Bears







星座のおおぐま座がモチーフ。おおぐま座の一部である北斗七星のように、７つの星（選手とサポーター）がつながり、バレーボールを通じて、人や地域、世界を「つなぐ」存在を目指します。

バレーボール界を、より刺激的に、より魅力的に感じてもらえるような未来を描いていきます。

「東京グレートベアーズ」は、地元・東京で確かな一歩を踏み出すとともに、VリーグDIVISION１所属の1チームとして、「2022-23 V.LEAGUE DIVISION 1 MEN」に参戦しています。



クラブ運営会社



社名 ：株式会社グレートベアーズ

所在地 ：東京都渋谷区広尾1-1-39 恵比寿プライムスクエアタワー11階

代表者 ：代表取締役 久保田健司

設立 ：2022年5月

業種名 ：プロバレーボールチームの運営、興行、普及活動

ホームページ：https://tokyo-greatbears.com/



企業プレスリリース詳細へ （2023/02/02-16:16）