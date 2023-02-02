人気YouTube企画スカイピースのバレーボール対決 テオく…
［株式会社グレートベアーズ］
2023年3月5日(日)有明コロシアム
株式会社グレートベアーズ（本社:東京都渋谷区、代表取締役:久保田健司）は、2023年3月5日(日)に有明コロシアムで開催される2022-23 V.LEAGUE DIVISION1 MEN 東京グレートベアーズ ホームゲーム ジェイテクトSTINGS戦 2戦目において、人気YouTube企画スカイピースのバレーボール対決のテオくんチームのメンバーが始球式・ハーフタイムショーに登場することとなりましたので、お知らせいたします。
東京グレートベアーズ vs ジェイテクトSTINGS戦 開催概要
・タイトル：2022-23 V.LEAGUE DIVISION1 MEN 東京グレートベアーズ vs ジェイテクトSTINGS
・日時：
3月4日（土）12:00 開場、13:00 オープニングセレモニー、14:00 試合開始
3月5日（日）12:00 開場、13:00 オープニングセレモニー、14:00 試合開始
・会場：有明コロシアム（東京都江東区有明2-2-22）
※当日券の販売もございます。
詳細はこちら：https://tokyo-greatbears.com/games/
YouTuber『スカイピース』の大型企画「素人が1年間バレーを練習して試合をしたら、どっちが勝つの？」企画概要
人気漫画「ハイキュー!!」が大好きなスカイピースのテオくんが企画立案者。バレーボールを経験した事がない、YouTuberを集めテオくんチーム、じんたんチームに分かれそれぞれ１年間空き時間で練習をし、１年後YouTubeLIVEで配信しながら試合を行う企画。東京グレートベアーズはテオくんチームのコーチを務めています。
・第1回目の練習の様子：https://youtu.be/WRr0EDTrDx8
・第2回目の練習の様子：https://youtu.be/d1Me_-pvjEw
テオくんチーム 始球式・ハーフタイム
＜概要＞
・日時：3月5日（日） 始球式13:55頃・ハーフタイム15:00頃 ※5日のみとなります
・会場：有明コロシアム コート上
・内容：始球式（サーブ）、チームへの激励コメント、ハーフタイムイベントへの出演
テオくんチーム メンバー紹介
スカイピース テオくん （写真右）
YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@Skypeace
コムドット ひゅうが （写真左上）
YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@comdot
サワヤンチャンネル ヤン （写真左）
YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@SAWAYANCHANNEL
ESPOIR TRIBE-エスポワール•トライブ- ガチヤマ （青ジャケット）
YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@EspoirTribe
中町兄妹 中町JP （写真左）
YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@NakamachiKyodai
Lazy Lie Crazy【レイクレ】 たかし （写真左から2番目）
YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@Lazy_Lie_Crazy
もーりー【アホと弟】 もーりー （写真左）
YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@ahoyoun
ジュキヤ
YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@jukiya9094
※出演者は変更になる可能性がございます。
東京グレートベアーズ ／ Tokyo Great Bears
星座のおおぐま座がモチーフ。おおぐま座の一部である北斗七星のように、７つの星（選手とサポーター）がつながり、バレーボールを通じて、人や地域、世界を「つなぐ」存在を目指します。
バレーボール界を、より刺激的に、より魅力的に感じてもらえるような未来を描いていきます。
「東京グレートベアーズ」は、地元・東京で確かな一歩を踏み出すとともに、VリーグDIVISION１所属の1チームとして、「2022-23 V.LEAGUE DIVISION 1 MEN」に参戦しています。
クラブ運営会社
社名 ：株式会社グレートベアーズ
所在地 ：東京都渋谷区広尾1-1-39 恵比寿プライムスクエアタワー11階
代表者 ：代表取締役 久保田健司
設立 ：2022年5月
業種名 ：プロバレーボールチームの運営、興行、普及活動
ホームページ：https://tokyo-greatbears.com/
企業プレスリリース詳細へ （2023/02/02-16:16）
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