［住友重機械工業株式会社］

住友重機械工業株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：下村真司、以下「当社」）は、オランダ王国に欧州本社統括拠点となるSumitomo Heavy Industries (Europe) B.V.（住友重機械工業100%出資、以下、「新会社」、略称:SHI(Europe)）を新たに設立しましたのでお知らせします。





■欧州本社統括拠点の目的

欧州は当社グループの重点地域であり、当社の主要な事業と関係の深い技術・製品・市場を有しています。

メカトロニクスセグメントでは主力製品である減速機のSumitomo(SHI) Cyclo Drive Germany GmbH（ドイツ）やHansen Industrial Transmissions NV（ベルギー）を、また、自動化や省エネのニーズに応えるサーボモータ、高効率モータやインバータの、Lafert S.p.A.（イタリア）、Invertek Drives Ltd.（イギリス）を傘下に持ちモータ・変減速機メーカとして市場をリードしております。インダストリアル・マシナリーセグメントにおいてはプラスチック射出成形機のSumitomo(SHI) Demag Plastics Machinery GmbH（ドイツ）、金属成形機のLeifeld Metal Spinning GmbH（ドイツ）と各事業部門がグローバルに展開しています。Sumitomo SHI FW Energie B.V.グループは、脱炭素社会に貢献するソリューションを提供するべく技術開発を進めています。



住友重機械グループとして、さらに総合力を発揮した事業活動ができるよう、営業・サービス拠点や経理・資材などの事業管理・運営支援、事業インフラ・ガバナンス強化などを組織的に行い、欧州域内および欧州を起点としたグローバルな市場拡大を目指していきます。また、環境対策・規則やサステナビリティに関する欧州の取り組みをグループ内に展開することや、多様な人材を育成する役割も担います。



■新会社の概要







SHI(Europe)が入居するオフィスビル







SHI(Europe)の社名ロゴマーク



企業プレスリリース詳細へ （2023/12/20-13:46）