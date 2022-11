[SAKURA UNITED PLATFORM PTE.LTD.]



「世界に人々の笑顔を咲かせる」の理念のもと、X-Fi事業、ブロックチェーンゲームギルド事業を展開するSAKURA UNITED PLATFORM PTE.LTD.(CEO:指田 仁、以下SUP)は、東南アジア諸国から参画するメンバーが中心のコミュニティ「SAKURA GUILD GAMES」主導で、貧困が深刻なASEAN地域の子どもたちへの貢献を目的としたチャリティ企画を開催します。当企画はサッカーベルギー1部リーグ所属のシント=トロイデンVVとのスポンサーシップ契約締結の際に発表した「より多くの人々の笑顔と夢、希望の実現に向けた機会創り」という方針に則り、その一環として当企画を実施します。



■キャンペーン概要

Twitterの対象投稿1RTにつき1円を、ASEAN地域の貧困問題解消のための活動に寄付します。沢山の方にこの寄付企画を知っていただき、世界の貧困問題や寄付・募金について考えていただく機会を作るためにこのような形の寄付を行うことにしました。

また今回のキャンペーンにご賛同し、RTして頂いた方の名から抽選で1名様に、シント=トロイデンVV日本人選手5名のサイン入りユニフォームを贈呈致します。

(*当選連絡をTwitter上で行う為、SAKURA GUILD GAMESのTwitterをフォローしている方が当選対象になります。)



経済成長が進むASEAN諸国ですが、その一方で深刻な貧困問題があります。特に今年に入ってからは、世界的なインフレの影響による貧困が進んでいます。(※1)学校に通う余裕がなく、幼い頃から家庭の収入を増やすために働き、学力も能力も身につけることができないまま大人になる子ども達も多くいます。貧困は親から子へと連鎖し、断ち切ることが難しい「貧困の連鎖」となっています。

その背景には教育の問題があります。十分な教育を受けることができない子ども達は、職業選択の幅が狭まり、待遇の悪い仕事を選択せざるを得ない状況になっています。

SUPは、この根底にある教育問題の解決に取り組む活動を支援します。



(※1)参考:https://www.jetro.go.jp/biznews/2022/07/64583be348ef790a.html





■SUPについて

2021年11月、シンガポールを拠点に、「世界に人々の笑顔を咲かせる」のビジョンのもと、WEB3によって拓かれる「新たなコミュニティ」、「新しい経済圏(X-Fi経済圏)」を支える「コミュニティ・プラットフォーム」の構築を目指して発足。

東南アジアの貧困と雇用問題の解決も目指し、Game-Fiコミュニティを支えるBlockchain Gameギルド「SAKURA GUILD GAMES」の運営を開始。

SFA(SINGAPORE FINTECH ASSOCIATION)をはじめとした世界の6つの大手ブロックチェーン協会に加盟し、発足翌月の2021年12月以降、Digital Entertainment Asset Pte. Ltd. の「Job Tribes」、「元素騎士Online -META WORLD- 」、「PolkaFantasy」、HashPaletteが提供するゲーム「エルフマスターズ」の公式ギルドに認定され、スカラーシップ制度を活用して37,786人(2022年10月時点)のコミュニティを運営。

IP事業、インフルエンサーマーケティング事業、メディア事業など、WEB3.0業界の拡大と発展に寄与すべく事業領域を拡大中。

また、プロサッカーチーム「シントトロイデンVV」のオフィシャルスポンサー活動を通じて、世界中の子どもたちの夢の実現を応援しています。



※公式サイトhttps://sakura-sup.jp



【会社名】 SAKURA UNITED PLATFORM PTE.LTD.

【所在地】 18 BOON LAY WAY #06-107 TRADEHUB 21 SINGAPORE

【代表者】 指田 仁、大川 隼

【創設】 2021年11月

【URL】 https://sakura-sup.jp

【事業内容】 ギルド事業、X-Fi事業



