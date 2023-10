[株式会社ディスカバリー・ネクスト]

今回はゆかりあるダークファンタジー「Made in Abyss」 の関連楽曲「Birth」「Hanezeve Caradhina」を 初めてバンドセットで再現する予定。



活動20年を経て 今年メジャーデビューした異色の才能が また進化する。生きる伝説 カルメンマキ&OZの重厚リズムセクションと折りなす 未体験のライブ空間に挑む。







札幌を拠点に 独自のバンド活動を続け 一部で圧倒的な支持を得ていたシンガー SNARE COVER。個性的すぎるがゆえ やや孤高の存在になりつつあったところが 昨年から 完全ソロ活動に転向、POPで壮大で かつ長年培った独自の神秘性をたたえた楽曲で いわば再デビューを果たし 活動を活発化。今年7月 活動20年を経て初めてメジャーレーーベルと契約 極上のAORともいえる「HOUR GLASS」を7月に配信リリース。https://youtu.be/usPrTSUM7jc これを機に認知は一気に拡大し JPOPフィールドのリスナーにも広く知られるようになった。「喪失」から愛を再確認する という彼独自の死生観が一貫したテーマ。続編のメジャー第2弾シングル「WeddingBell」も好調に推移している。 https://youtu.be/_ixSD612B-M

彼のもつ才能 特に誰にも表現できない声 ボーカル技術はさまざまなクリエイターに注目されている。カルト的な人気を誇る ダークファンタジーアニメ「Made in Abyss」にも 音楽プロデューサー ケビン・ベンキンの抜擢で起用され サウンドトラックに 関連作品を提供している。

ライブでは再現不可能と思われる この難解な楽曲に 今回はバンドセットで挑む。プログレッシブロックにも近いそのシンフォニックでかつ アンビエントなサウンドは DJや ゲームミュージックのクリエイターが得意とするサウンドかもしれない。 しかし バンドサウンドで 人間の感性と肉体を駆使しては発せられる 真のプログレッシブなサウンド そして それにとけるように歌うボーカルは 類を見ないはず。

日本のロック史上 最高のリズムセットと言われ 海外のアーティストからもリスペクトされ いまなお ライブには多くの「本物」を求めるロックファンが殺到する カルメン・マキ&OZ、そのドラマー チャッピーこと 武田治と ベース 川上シゲ そしてクラシックピアノを学んだ後 アフロ、オルタナティブ ジャズなどさまざまなフィールドで武者修行し、かつ女優業も並行して続ける異能のピアニスト 梅野渚 3人のスペシャルバンドが 壮大なサウンドデザインを提供する。

まちがなく 異色の幻想音楽世界が堪能できる夜になる。

乞うご期待。



SNARE COVER Presents

Welcome to My Garden Vol6 November Songs



「新しいセットリスト そして バンドサウンドで初挑戦する MADE IN ABYSSの世界」



二子玉川 GeminiTheatre 二子玉川のライブハウス GEMINI Theater - GEMINI Theater

2023年 11月5日 日曜日

18時30分開場 19時開演



前売り 3500円 チケットリンク サービス予約 (coubic.com)

当日 4000円



(ドリンク代 別途いただきます)



出演

佐藤舞(Opening Act)

SNARE COVER with Special Band

Drums チャッピー Chappy‘s NION カルメン・マキ&OZ ( ex 千年コメッツ Typhoon NATALi 他)

Bass 川上シゲ カルメン・マキ&OZ 岡本健一 with ADDICT OF THE TRIP MINDS 川上シゲwith The Sea (ex 千年コメッツ Typhoon NATALi 他)

Piano 梅野渚 (ex MOTELS AJATE 他)



【「Wedding Bell」リリックビデオ】

https://youtu.be/_ixSD612B-M



リリース情報

SNARE COVER

New Single「Weddin Bell」

https://snarecover.lnk.to/WeddingBell

https://snarecoverofficial.ryzm.jp/news/44031562-94a3-42ee-8cd0-67cf5d285bb4





SNARE COVER プロフィール

斎藤洸のソロプロジェクト。札幌を拠点に活動。

全世界的なインディーズバンドのコンペティション、エマージェンザ・ミュージック・フェスティバルにて2017年日本大会優勝、ドイツで開催された世界大会でも4位に入賞し、ベストシンガー賞を受賞。2022年1月 ジェンダーレスモデル「井手上漠」とのコラボレーション楽曲が話題となり、また、ダークファンタジーアニメ「メイドインアビス」 の劇音楽を異才のプロデューサー ケビン・ペンキンと共作し、独自のダークネスと耽美的な美学をアニメと完全に調和させ大きく評価される。4オクターブを楽器のように繰るボ ーカル、人間の帰るべき場所を提起し続けるリリック、抒情的なアコースティックサウンドからエレクトロポッまで幅広く融合させた、ネオAORサウンドを発信。

また、動物愛護家としても知られた存在で、「ありがとう!わさびちゃん」ほか、多数の著作物を発表。



Officia HP:https://snarecoverofficial.ryzm.jp/

YouTube:https://www.youtube.com/@snarecoverofficial3234

Twitter:https://twitter.com/snare_saitou

Instagram:https://www.instagram.com/snare_saitou/



