[日本和装ホールディングス株式会社]

養蚕支援事業「Reborn The Silk プロジェクト」第3弾



着付け教室を受講料無料で全国展開する日本和装ホールディングス株式会社(東証スタンダード上場/証券コード2499、本社:東京都港区)が創業40周年記念として行っている養蚕支援事業「Reborn The Silk プロジェクト」。





長野県の養蚕農家で育てられた蚕は美しい繭となり、長野県の宮坂製糸所での糸取りを経て、いよいよ9月からは京都丹後にて白生地の製織に入っています。その白生地を染めて作られる反物は、来年2月頃にきものや帯として仕立て上がる予定です。



そこで、きものや帯の完成に先駆けて「ブランド名」を募集します。

今回の「Reborn The Silk プロジェクト」の集大成となる特別なブランドにふさわしいネーミングをぜひお寄せください。採用された方には賞金をご用意しています。



●応募概要

期間:2023年10月18日~11月30日23:59

賞金:採用者に10万円

※詳細は特設サイトをご覧ください。

https://www.wasou.com/40th/naming/



●Reborn The Silk プロジェクト

日本和装が約1年間にわたって蚕の飼育から製糸、製織、染色等を経て反物を作り、きものや帯に仕立てるまでを行うプロジェクト。大切な伝統技術や文化の継承のために国内の養蚕業を支援する一助になればという想いで取り組んでいます。初年度の今年は4万頭もの「太平長安」の卵を孵化させることからスタートしました。



●太平長安について

富岡製糸場全盛期の名産品種として国内はもちろん、世界中から高い評価を受けた蚕。現代では幻の蚕となり、貴重な卵は大日本蚕糸会に引き継がれて維持保存されています。太平長安の蚕が紡ぎ出す生糸には上品な光沢感があり、ハリと軽さを併せ持つ美しい生地になるといわれています。



●これまでの経緯

5月 大日本蚕糸会で維持保存されていた4万頭の蚕の卵を孵化(初年度発注分)

6月 長野県の養蚕農家で養蚕開始





7月 日本で唯一「手挽き」を行う長野県の宮坂製糸所で生糸作り



「宮坂製糸所」では、煮繭で機械を用いず、手で挽き出して糸を繰る「手挽き」を行っています。

社長の道面義雄も手挽きにチャレンジ。「難しい!」と悪戦苦闘しながら、なんとか成功しました。



「DO-MEN channel」

https://youtu.be/kXVS_n9PxdE?si=zwVQf6uROZpbSR5y



●今後のスケジュール(予定)

9月 生糸を使って京都丹後で白生地を製織

12月 白生地を染めて反物に

2024年2月頃 きものに仕立て上がり

※年々生産量を増やし、オリジナル商品展開を拡大していく予定

-----------------------------------

■会社概要

日本和装ホールディングス株式会社

事業内容 きものや帯の販売仲介業。全国で無料の着付け教室を展開(卒業生21万名超)

本社所在地 東京都港区六本木6-2-31六本木ヒルズノースタワー5F

代表 代表取締役社長 道面 義雄

上場区分 東証スタンダード市場(証券コード2499)

URL https://www.wasou.com



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/19-10:46)