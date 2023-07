[KYODAIグループ]

日本最大規模のペルーイベント



世界で活躍するイケメン日系人は、ヌートバーだけじゃない!ラテングラミー賞2度受賞のペルールーツでアメリカ在住の日系人、イケメン パーカッショニストのトニー・スーカル(Tony Succar)のスペシャル出演をお楽しみに!







ペルー本場のラテン音楽とペルー料理が目白押し!ぜひ、この機会に「Honmono(ホンモノ)」体験されてください。

開催日時:2023/7/23(日) 開場: 11:55 / 開始: 12:00 / 終了: 17:00

場所:東京ポートシティ竹芝 ポートホール/ TOKYO PORTCITY TAKESHIBA PORT HALL(東京都港区海岸1丁目7−1)

チケットの購入サイト:https://teket.jp/6898/23310

※フードコートは無料でご入場いただけます。



世界で活躍するイケメン日系人は、ヌートバーだけじゃない!



世界的に有名なイケメン日系人アーティスト兼プロデューサー、作曲家、編曲家であるトニー・スーカルの今回のスペシャル出演は、大きな話題を呼んでいます。

1986年にペルーのリマでミュージシャン一家の一人として生まれ、アメリカ・フロリダ州マイアミで育ったトニーのサウンドは、洗練され、独特です。彼のテンポの速い曲には、比類ない爆発的なエネルギーがあり、ゆっくりとしたアレンジはソウルフルで、彼のサウンドの特徴である複雑なニュアンスでリスナーを魅了します。

トニーのデビューアルバム、マイケル・ジャクソンへの世界公式初ラテン・トリビュート作品『Unity: The Latin Tribute to Michael Jackson』(https://tower.jp/item/3806740/Unity%EF%BC%9A-Latin-Tribute-to-Michael-Jackson)は、マイケル・ジャクソンの曲をラテン音楽のアレンジで演奏し、世界中のファンから高い評価を得るとともに、大きな成功を収めました。ビルボードのトロピカルアルバムミュージックチャートで1位、iTunesのラテンソングオブザワールドチャートで1位、Amazonポップミュージックチャートで1位を獲得しました。

2019年には、アルバム「Mas De Mi」で権威あるラテン・グラミー賞の年間最優秀アルバム賞、最優秀トロピカル・ソング賞、最優秀サルサ・アルバム賞、そして年間最優秀プロデューサー賞の4部門にノミネートされ、年間最優秀アルバム賞と最優秀サルサ・アルバム賞の2つを獲得しました。

2023年、トニーは、母親のミミー・スーカルとのデビューアルバム「ミミー&トニー」をリリースし、7月23日、今回のイベントでは、親子での出演となります。

トニー・スーカル公式ホームページ:https://tonysuccar.com/en/

トニー・スーカル公式 youtubeチャンネル:https://www.youtube.com/@TonySuccar/featured

Unity: The Latin Tribute to Michael Jackson youtubeチャンネル:https://www.youtube.com/@UnityLatinTribute/channels



ペルー・リマ出身の日系3世のアーティスト、エリック・フクサキ、アルベルト城間のステージもお楽しみに。



もう一つの見どころ、世界で大注目のペルーの食も必見!!



世界で最も美食を喜ばせる国として名高いペルーを代表するさまざまな料理を会場内で、購入していただけます。

当日販売予定のペルー料理

アヒ・デ・ガジーナ

パン・コン・チチャロン

ユカフライ

パパ・レジェナ

チュロス

エンパナーダ

カウカウ

アルファローレス



日本ピスコ協会による、本格的なピスコサワーをはじめ、インカコーラ、ペルービールのクスケーニャ(Cusquena)をお楽しみください。



他にも、在日ペルー大使館による特別プログラム、普段なかなかお目にかかれない、ペルーのスーパーフルーツを使った商品やオーガニックオリーブオイル、ペルーコーヒーなど、ここでしか出会えないものがたくさんあります。



【プログラム】

12:00~入場/ Ingreso del público.

12:00~ DJ TIME

12:45~ 出展者によるプレゼンテーション/

Presentacion de expositores

13:45~ 開会式/Acto protocolar

14:05~ サプライズ演出/ Baile sorpresa

14:15~ ペルーの伝統舞踊/ Bailes peruanos

14:45~ アルベルト城間&エリック・フクサキライブ Alberto Shiroma & Eric Fukusaki LIVE

15:20~ ミミー&トニー スーカル ライブ Mimy & Tony Succar LIVE

16:50 CLOSE



【出演者】

ミミー&トニー スーカル Mimy & Tony Succar

アルベルト城間 Alberto Shiroma

エリック・フクサキ Eric Fukusaki

DJ Kenyi

琉球國祭り太鼓 Ryukyukoku Matsuri Daiko

Sol y Luna Peruvian Dance School Japan

Pasion Perú

Taller de Danzas de Grupo Kazoku



【イベント詳細】

イベント名: KYODAI EXPOFEST Peru Japan 2023

開催日時:2023/7/23(日) 開場: 11:55 / 開始: 12:00 / 終了: 17:00

場所:東京ポートシティ竹芝 ポートホール/ TOKYO PORTCITY TAKESHIBA PORT HALL(東京都港区海岸1丁目7−1)





入場料:3,000円

主催:KYODAI Remittance(株式会社ウニードス)

協賛:Cooperativa Pacifico、Aizawa cooropration

後援:外務省、在日ペルー共和国大使館、港区、ペルー日系人協会(APJ)



【本イベントの主催団体:KYODAIグループについて】

KYODAIは、”Family to Family”の企業理念のもと、日本と世界の日系コミュニティ、日本と世界をつなぐ様々な事業を行っています。

・中南米産食品の日本での販売 キョウダイマーケット:https://kyodaimarket.com/

・200を超える国や地域へ、最短10分、格安の送金サービス(※) キョウダイレミッタンス:https://kyodairemittance.com/ja

・日本にいるスペイン語圏出身の子どもたち向けの公的通信教育 PEAD:https://pead.edu.pe/

・日本でのスペイン語のフリーペーパー発行 KYODAI マガジン:https://kyodaimagazine.jp/pdf-kyodaimagazine/



(※)

送金国により手数料や為替レートが異なります。詳細はお問い合わせください。

16か国のスタッフが在籍、20以上の言語に対応しています。

ウニードスの店舗窓口では、海外からの送金の受け取りも可能です。

キョウダイカード、KYODAI Smart Cardはサービス利用のお申込時にお渡し、もしくは、郵送致します。

海外送金の受付方法として、以下をご用意しており、多言語でのサポート体制も整えております。

・全国19店舗窓口での受付

・ゆうちょ銀行およびローソン銀行ATM(計4万台)からキョウダイカード、KYODAI Smart Cardを使用したご入金による受付

・キョウダイアプリからの受付。ご入金方法は電信振込となります



(企業概要)

会社名:株式会社ウニードス (英語表記:Unidos Co.,Ltd.)

所在地:東京都新宿区百人町2-4-8ステアーズビル2階

設立:2000年6月27日

代表者:代表取締役 木本 結一郎

資本金:5,880万円

従業員数:約130名

事業内容:海外送金サービス(第一種・第二種資金移動業者:関東財務局長第00004号)

URL:https://kyodairemittance.com/ja



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/19-17:46)