英語&日本語を交えたアクティビティ&外国語教育のプロとの座談会!





STEAMS LAB JAPAN株式会社(本社:東京都目黒区、代表取締役:鈴木 雄太郎)が運営する

親子向けオンライン英会話「ALL FAMILY ENGLISH」は、12/9(土)に【外国語の専門家と語るクリスマス会】を麻布十番にて開催いたします。

ALL FAMILY ENGLISH: https://www.familyenglish-school.com



日本語と英語で楽しもう!クリスマスパーティー

Enjoy in Japanese and English! Christmas Party by ALL FAMILY ENGLISH





【イベント内容】

お子さまと保護者さまを分けた「英語」のクリスマスイベントです。



■お子さま(Fun Activities for Kids)

英語&日本語を交えた楽しいアクティビティ!

・英語での絵本の読みきかせ会

・やってみよう!英語でクリスマスクラフト体験



■保護者の皆さま(Discussion with Language Education Experts)

子どもの英語教育についての座談会を開催!

外国語教育の専門家である、

関西学院大学生命環境学部 住 政二郎教授が登壇予定。



お子さまの英語教育についての悩み・疑問をシェアできる場となっています。



【イベント概要】

■日付/Date

12月9日(土)December 9, Saturday

■時間/Time

13:00-15:00

■場所/Place

【STUDIO GREEN】

東京都港区六本木6丁目11-17第2竹皮屋ビル4階

4th floor, Daini Takehaiya Building, 6-11-17 Roppongi,Tokyo

5 mins walk from Azabu-juban station

■参加費/Participation fee

1家族につき5000円5000 yen/family

■予約/Reservation

https://buy.stripe.com/28o6rp6yb88GgNy7ss





ALL FAMILY ENGLISH(オール・ファミリー・イングリッシュ)について



「楽しく聞いて、楽しく話す!」に軸を置き、毎日の暮らしの中で「家族みんなでつくる英会話習慣」をGOALに置いています。英会話を楽しく自然に生活に取り入れる機会とノウハウをご提供する、親子向けオンライン英会話スクールです。



『聞いて分かる!』『楽しく話す!』『伝わって嬉しい!』が自信につながります!





ALL FAMILY ENGLISHのご提供価値



親子での英語学習基盤とするALL FAMILY ENGLISHのカリキュラムは

・周りの人の感情や思考を聞き共感するチカラ

・家族や仲間と1つの目標に向かって協力しあうチカラ

・答えを1つに絞らず、多角的な思考をするチカラ

・自分の感情や思考を表現し伝えるチカラ

これらを育めるように講師からの一方的なレッスンではなく楽しいきっかけを提供し、クラスみんなで作り上げています。



レッスンは年間43回、ほとんど毎週ありますが、お子様はいつも元気なわけではないことをALL FAMILY ENGLISHのメンバーは理解しています。眠いときやお腹が空いていたり、すごく楽しいことがあって聞いてほしいときなど…。家にあるものやお子様の気分も全て英会話の教材とし、オンラインだからこそのリアルな学びの体験を提供します。ご家庭に寄り添うスタンスで楽しい英会話習慣のコラボレーターとしてALL FAMILY ENGLISHはありつづけます。





ALL FAMILY ENGLISHの特徴



・バイリンガル講師・・・講師は全員英語と日本語での進行が可能

・続けやすい料金・・・1コース家族で9,900円~14,300円で受講可能

・続くやすいしくみ・・・親子で同じフレーズを毎週受講するから家庭内英会話が可能

・続けやすいサポート体制…家庭内で英会話をする際の疑問点はいつでも質問可能





お子様向けレッスン

レッスン後もすぐ家族で使えるフレーズ学習を中心として

・フォニックス(発音のルール習得)レッスン

・ことばあそびレッスン

・ディスカッション

・発表会

・保護者向け動画レッスン

・講師とのコミュニケーション

を含んだレッスンをオンラインで提供しています。



保護者向けレッスン

「親子で」と言っても忙しい保護者の皆様。

「毎週子どものレッスンにつきっきりは疲れそう」

「レッスンの間に家事を進めたい」という声応える形で保護者の方に向けてのレッスンは動画配信となります。お子様のライブレッスンで習う英語フレーズを好きな時間に受講できることが可能です。

ALL FAMILY ENGLISHでは、いかに英語を自分の言葉にできるかに着目し、すぐに家族で使えるフレーズを指導しています。家族で使えるフレーズ学習は学校で習う形式的なフレーズ学習よりも実用的である為、お子様に英会話が定着しやすいです。また最も信頼できる家族と一緒に英会話を楽しむことで更に学びを深め楽しく継続することができます。





体験者の声



モニター期間中、実際に体験した方からの声として

・親子、兄弟で習うことでレッスン以外の時間でも英会話につながる、だからアウトプット時間が増える

・英語フレーズの発音や使い方が不安でも、使うのと使わないのとでは全然違う。

・英語学童などは行かせているが通わせているということで親は満足しがち。やっぱり家族で取り組むっていいですね。

・単語単語ではなくて自分からフレーズで話すようになった!

・親子で英会話を通してコミュニケーションの量が増えた。

・学童帰りでも受講できる時間だから英会話に親しめるきっかけが忙しい中でもあって助かる。

…など、英語の楽しい学び方の1つを実感したという素敵な感想をいただいております。





ALL FAMILY ENGLISHのサービス概要

サービス内容:お子様向けライブレッスン、保護者向けレッスン動画配信

対象:3歳~11歳のお子様とその保護者

レッスンスケジュール:年間43回、月曜日~土曜日

料金:インファントコース9,900円、キッズ11,000円

ジュニアコース14,300円

無料体験のお申し込み方法:申し込みページから14日間無料体験ボタンをクリック

https://www.familyenglish-school.com



言語習得における家庭内英会話の重要性



関西学院大学生命環境学部の住 政二郎(博士・外国語教育学)教授にはレッスンがより効果的で楽しいものとなるようALL FAMILY ENGLISHのカリキュラム監修に入っていただいています。



住教授が行ったインタビュー調査ではインターナショナルスクールの幼稚園にお子様を通わせる保護者がインターナショナルスクールに通わせてよかった点として「リスニング力が向上した」、「スピーキング力が向上した」、といった英語力についてではなく、お子様が英語に「慣れた」というものだったと述べています。



住教授はこの結果について「子どもたちに特別な能力があるからではなく、子どもたちは新しい環境に極めて早く「慣れる」ことができるからではないか。」と述べています。



また「教室や教科書ではなく、日常生活は言葉が生まれる瞬間に溢れています。日常を素材に、少しだけでも、少しずつでも英語を取り入れることで、英語で話すこと、英語を聞くことに「慣れる」ことは、その後の大きな財産になる。」と考えを示しALL FAMILY ENGLISHの理念に共感して応援をしていただいています。





STEAMS LAB JAPANとは

「好き」を見つけて「得意」を育むをモットーに、子ども達の好奇心を強く喚起する世界の優れたSTEAMトイを発掘し、STEAM教材やワクワクする体験学習の場を子どもたちに提供しています。





会社概要

商号:STEAMS LAB JAPAN 株式会社

設立:2020年4月24日

資本金:1,350万円

電話番号:03-6281-9823

代表者:代表取締役 鈴木雄太郎

事業内容:教育教材の開発、教育支援事業、輸入販売





取り扱い商品

Thinkering Labs:

https://shop.steams-lab.jp/shop/products/TEMC001

Groovy Lab in a Box :

https://groovylabinabox.jp

Engino:

https://shop.steams-lab.jp/shop/product_categories/5

Smartivity:

https://shop.steams-lab.jp/shop/product_categories/4





STEAMS LAB JAPANのミッション

STEAMS LAB JAPANは、世界のワクワクする優れたSTEAM TOYやサービスを、独創のコンテンツやノウハウと共に提供し、自らの人生を生き生きと切り拓いてゆく「未来の地球人」の育成 に貢献いたします。



弊社の理念

「好き」を見つけて「得意」を育む。

子どもの「好奇心」に火が点いて、「夢中になって遊ぶ」こと。幼い時のこの体験が、子どもたちの成長に一番大切な機会である、と私達は考えます。さまざまな遊びや体験の中で「好き!」と感じるものを見つけ、それに没頭し夢中で(創意工夫して)遊ぶ。この経験を繰り返し積み重ねる事で、やがて子ども達それぞれの「得意分野」が生まれ、発展します。結果として、「豊かな感受性・考える力・やり抜く力・立ち上がる力」が健全に育ち、自信と自己肯定感を持って伸びやかに生きる大人へと成長していくと私たちは信じています。



