[株式会社HYPERITHM]

株式会社HYPERITHM(本社:東京都千代田区、代表取締役:ロイド・リー)は、次世代型ライブ配信プラットフォーム「palmu」を運営する株式会社Lightに出資したことをお知らせします。







Lightについて





2020年4月に設立されたLightは、「次世代のスターを共創する世界を構築する。」というミッションのもと、次世代型ライブ配信プラットフォーム「palmu」を運営しています。palmuは、コメントやギフトでのコミュニケーションを通して配信者と視聴者がリアルタイムで繋がることができます。また、ブロックチェーン技術を活用することで、より「ユーザーファースト」な次世代型のライブ配信プラットフォームを提供することを目指しています。

個人が活躍するこの時代に、運営側が一方的に利益を享受するのではなく、ユーザーが経済的に報われ、また、ユーザーの意思がより反映されやすいプラットフォームを構築することができるようにし、より個人の活躍を促進できるような「場」を提供しています。



【会社概要】

会社名:株式会社Light

代表者:金 靖征

設立日:2020年4月 28日

事業内容:ライブ配信アプリの開発

所在地:東京都港区赤坂9丁目6−29 パシフィック乃木坂509号室

会社HP:https://light-inc.com/







株式会社Light 代表取締役 金 靖征氏のコメント





CEOのロイドさんとお話する中で、とても賢明な方で、また当然ですがクリプトに関しての洞察も深く、更に同世代というのもあり是非ご一緒したくご出資頂きたいというアプローチをかなり早い段階からさせていただきました。

今回このようにご出資頂けることになり、まだまだ先の読み切れないクリプトの世界ですが、だからこそしっかりと着実に準備を重ね、世の中のためになるような本質的なプロダクト作りに励んでいきたいと思います。



Hyperithm CEO ロイド・リーのコメント





ライブ配信プラットフォーム「palmu」及び株式会社Lightの事業的な魅力、チームとしての魅力、そしてこれまでの実績から出資をさせていただきました。

また、同社はGMOコインさんにおいて、IEOによる資金調達も検討しております。

当社としては、国内IEOを検討しているプロジェクトに対して初めての出資です。

今回の株式会社Lightへの出資を通じて、国内のトークン発行の促進やプラットフォームの構築に貢献してまいります。



Hyperithm Groupについて





Hyperithmは2018年1月の創業以来、日本と韓国を拠点に機関投資家などを対象とした暗号資産のウェルスマネジメント事業を展開しています。日本においては、適格機関投資家等特例業務の届出を、韓国においては日本の暗号資産交換業に相当する暗号資産事業者の届出を完了しています。2022年3月には、シリーズBのブリッジラウンドにてCoinbase Venturesより資金調達を行いました。2022年5月からは適格機関投資家等特例業務に基づく国内初ビットコイン建てのファンドを運用開始しています。また、2022年6月には、Web3のエコシステムの活性化を目的とした、Web3ファンドを組成し活発に投資を行っています。



【会社概要】

会社名:株式会社HYPERITHM

代表者:代表取締役 Lloyd Lee(李 沅俊)

本社所在地:東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビル4階 FINOLAB内

設立:2018年1月

役職員数:30人(関係会社を含む)

海外拠点:韓国

会社HP:https://hyperithm.jp





Hyperithm Invests in “Light”, the Managing Company of Live Streaming Platform "palmu"



Hyperithm Group has invested in “Light”, the managing company of the next-generation live-streaming platform "palmu”.



About Light

Founded in April 2020, Light operates the next-generation live-streaming platform "palmu" with the mission of "building a world where the next generation of stars are co-created. The platform enables real-time connection between streamers and viewers through comments and gifts. In addition, by utilizing blockchain technology, we aim to provide a more "user-first" next-generation live-streaming platform.

In this age when individuals are playing a more active role, we are providing a "place" where users can be financially rewarded and their intentions can be more easily reflected, rather than one-sidedly benefiting the management side.



For more information visit: https://light-inc.com/



Light CEO’s Comment

In talking with Mr. Lloyd, the CEO, I found him to be a very wise man with deep insight into crypto, and since we are of the same generation, I was very interested in working together with him and approached him from a very early stage to request funding.

We are very happy to have received this funding, and although the future of the crypto world is still very unpredictable, that is why we will continue to make steady preparations and work hard to create essential products that will be beneficial to the world.



Hyperithm CEO’s Comment

We invested in the live-streaming platform "palmu" and Light Inc. because of their business appeal, their attractiveness as a team, and their track record to date.

They are also considering IEO funding through GMO Coin.

This is our first investment in a project that is considering an IEO in Japan.

Through this investment in Light Corporation, we will contribute to the promotion of domestic token issuance and the growth of the platform.



About Hyperithm Group

Since the foundation in 2018, Hyperithm, operating from Japan and Korea, has been heavily involved in developing its crypto asset wealth management business for an array of institutional investors as well as others. March 2022 marked another major milestone as Hyperithm completed a Series B bridge round funding from Coinbase Ventures. In May 2022, the company began managing Japan's first Bitcoin-denominated fund under the Qualified Institutional Investors Exemption Program. In June 2022, we established a Web3 ecosystem fund with the aim of revitalizing the Web3 ecosystem, and have been actively investing in promising projects that seek to positively contribute to the growth of Web3.



For more information visit: https://hyperithm.jp





企業プレスリリース詳細へ (2023/07/08-14:40)