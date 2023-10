[SOO]

Segment of One & Only株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役社長:平野健二、以下当社)は、2024年2月19日(月)~2月24日(土)の4泊6日で実施する第3回アメリカ小売業デジタルマーケティング研究調査セミナーinシアトルの募集を開始いたしました。







この度、当社は「第3回アメリカ小売業デジタルマーケティング研究調査セミナーinシアトル」を開催致します。

以前よりアメリカ現地での研究調査セミナーを実施しており、今回も小売業様、メーカー様、卸様を対象に、

アメリカ小売業のデジタルマーケティングを体感しながら、新たな顧客接点の形成とデジタルマーケティングの実現に向けたディスカッションを深めることを目的としております。



◆セミナーの主要内容

1.シアトル医療DX最前線(実際の現場を視察し、セミナーを通じての学びを得る)

2.アメリカ小売業に学ぶストアDX(実店舗のデジタル変革を視察し、アプリ活用の方法を研究)

3.現地のコーディネーターおよびDXコンサルタントの同行により、的確な情報と知見を得られます。

4.セミナーにてアメリカ小売業アプリをインストールしたスマートフォンを無償で提供します。

※お持ち帰り頂けます。



◆募集要項

日程:2024年2月19日(月)~2月24日(土)

場所:シアトル

募集人数:先着35名様



◆研修代金

1.参加者が30名以上の場合

SOO会員様:398,000円(税抜)

SOO非会員様:450,000円(税抜)



2.参加者が30名未満の場合

SOO会員様:438,000円(税抜)

SOO非会員様:490,000円(税抜)



※1.2.ともに燃油サーチャージ、諸税は別途必要になります。

(2023年9月時点で71,730円前後)



◆研修代金に含まれるもの

・航空運賃(エコノミークラス)

・ホテル(2名1室)の宿泊料金+税サービス料

・スマートフォン(SOOから無償で提供させて頂きます)

他、空港~ホテル間の送迎及び、視察のバス料金、セミナー料金、

コーディネーター費用、添乗員同行費用、団体行動中のチップなど。



◆研修代金に含まれないもの

・朝食代、昼食代、夕食代

・1人部屋料金58,000円(4泊)※オプションにてお申込み頂けます

・ビジネスクラス料金(事前にお問い合わせください)

・米国電子渡航認証(ESTA)

他、電話・飲食などの個人的費用、超過手荷物料金、

傷害・疾病などの際の医療費・入院費など。



◆SOOアメリカセミナーについてのお問い合わせ

SOOアメリカセミナーに関するご質問・お申込みは下記メールにてご連絡くださいませ。

メールアドレス:soosupport@segone.jp

お申し込み締切日:2023年11月30日(木)



アメリカ小売業のデジタルマーケティングの先端を共に学ぶこの機会、

ぜひともご参加いただきますよう心よりお待ち申し上げております。

ご参加を希望される場合は、上記締切日までにお申し込みください。

何卒、よろしくお願い申し上げます。



◆SOOアメリカセミナーとは?過去の事例をもとに紹介

当社では、2018年よりアメリカ現地にて小売業様、メーカー様、卸様を招き、研究調査セミナーを実施しております。メーカー様と小売様が共に考えるリアルとバーチャルの融合による新たな顧客接点というテーマを持ち、

日本全国の小売業様、メーカー様、卸様と共にアメリカに赴き、アメリカ小売業によるデジタルマーケティングを

体感することで、私たちが実現するべき顧客コミュニケーションのあり方をディスカッションし、お互いの役割分担の在り方にも共通の認識を得ることを目的としております。



SOOによるアメリカ小売業デジタルマーケティング研究調査セミナーの詳細についてはこちらの動画をご覧ください。過去に実施した事例を元に目的、強み、メリットを公開しております。





◆登壇者



Segment of One & Only株式会社

《DX推進部/プロジェクトマネージャー 平林周》

1995年よりデジタルマーケティング、プロモーション、ITコンサルティング事業・会社を経て、

2015年にSOOへ参画。SOO加盟企業の多数案件でデジタルマーケティングのプロデュースを担当。

現在は、日本小売業のDXを加速させるため、デジタルマーケティング支援のための組織作り(SOO INNOVATION LAB設立)、

社内外のDX推進、及び新規事業(リテールメディアSOO Adsなど)の立ち上げに従事。

20年間以上に渡りアメリカのシリコンバレー、中国の深センのデジタルマーケティングを研究している。



◆会社概要

社名:Segment of One & Only株式会社

所在地:東京都中央区明石町3-3 新明ビル2F

代表者:代表取締役 平野健二

事業内容:顧客ID-POSによる全国パネルデータの提供、個別コンサル

URL:https://www.segone.jp/



