[テーブルマーク]

第一回:11月18日(土)~ 19日(日)/ 第二回:12月16日(土)~ 17日(日)



テーブルマーク株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役社長:吉岡清史)は、体験型ストア「b8ta(ベータ)」の2店舗(b8ta Tokyo - Shibuya, b8ta Koshigaya Laketown)にて、おいしさで選ぶフリー食「BEYOND FREE(ビヨンドフリー)」の一部商品を2023年11月1日より(水)~ 12月31日(日)まで期間限定出品します。

また、b8ta Koshigaya Laketownでは、計4日間にわたって、BEYOND FREEのおいしさを体験いただける試食会イベントを開催いたします。

※年末の営業日・営業時間は施設によって異なりますので予めご注意ください。







世界中のイノベーティブな家電製品から食品まで発見できる体験型ストア「b8ta」とは





「b8ta」は2015年に体験型ストアを米サンフランシスコ近郊のパロアルトでオープンし、Retail as a Serviceのパイオニアとして新しいソリューションを先導しています。また、ミッションとして「リテールを通じて人々に“新たな発見“をもたらす (Retail Designed for Discovery.)」を掲げています。実店舗への出品をまるでオンライン広告を掲載するのと同じくらい手軽なものにし、消費者に世界中のイノベーティブな製品を発見、体験、購入できる場を提供します。



出品の背景





BEYOND FREEは、2023年1月の販売開始以降、特定の食材や成分の使用に配慮しながらも変わらぬおいしさを 追求した食品を提供しています。多様な食生活を送るお客様一人ひとりに向き合いながら、“食べたいものを、自由に選択できて、おいしく食べられる” そんな心も体も満たされる食事/食体験の創造を目指し、様々な活動に取り組んでおります。



そしてこの度、「BEYOND FREEを試してみたい」というお客様の声を受け、通常はオンラインストア限定で販売しているBEYOND FREE商品をより多くの方に体験いただきたいという想いから、世界中のイノベーティブな製品を発見・体験・購入できる体験型ストア「b8ta」に出品することとしました。



b8ta 出品情報





期間:2023年11月1日(水)~ 12月31日(日)

概要:デジタルパンフレット/パッケージの展示、およびBEYOND FREEの販売を実施いたします。

場所:

<b8ta Tokyo - Shibuya>

営業時間:11:00 ~ 19:30

定休日:不定休 ※12月28日(木) ~ 1月3日(水)は休業

所在地:〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1丁目14番11号小林ビル1階

<b8ta Koshigaya Laketown>

営業時間: 10:00 ~ 21:00

定休日: 商業施設に準拠 ※12月31日(日) 10:00 ~ 20:00にて営業予定

所在地: 〒343-0828 埼玉県越谷市レイクタウン4丁目2番地2 kaze 2階 C-205



BEYOND FREE試食会 実施概要







期間:第一回 2023年11月18日(土) ~ 11月19日(日)

第二回 2023年12月16日(土) ~ 12月17日(日)

時間:11:00 ~ 18:00

内容:「こんにゃく米とお米で作った炒飯」をはじめとする

BEYOND FREEの注目商品をご試食いただけます。

場所:b8ta Koshigaya Laketown

アクセス:JR武蔵野線 越谷レイクタウン駅下車すぐ

※試食品はなくなり次第終了となりますので、予めご了承ください。







出品・試食提供商品について







商品名:こんにゃく米とお米で作った炒飯

特長:アレルゲン「卵」不使用。動物性原材料不使用。

炒飯の主原料となる白米の一部をこんにゃく米に置き換え、カロリーを32%カット(※)したヘルシーな炒飯です。次世代サステナブル素材 『おからこんにゃく(R)』を活用し、具材の卵やハムチャーシューを再現。 卵・肉類不使用で食制約のある方でもお召し上がりいただけるバリアフリー仕様ながら、本格的なおいしさにこだわり抜きました。 (写真は盛り付け例です)

※日本食品標準成分表(八訂)増補2023年チャーハンと比較(100g当たり)

※本品製造工場では卵・乳成分を含む製品を生産しています。

購入サイト:https://shoku-tasu.jp/products/cr-0004-001



ベータ・ジャパン株式会社について







社名:ベータ・ジャパン株式会社

本社所在地:東京都千代田区大手町1-9-2 GBHT3階

店舗所在地:東京都(2店舗)・埼玉県(1店舗)・大阪府(1店舗)

(b8ta Tokyo - Yurakucho/b8ta Tokyo - Shibuya/b8ta Koshigaya

Laketown/b8ta Osaka - Hankyu Umeda)

代表取締役:北川 卓司 設立:2019年9月

事業内容:体験型ストアの設置・運営

HP:https://b8ta.jp/



BEYOND FREE(ビヨンドフリー)







からだの状態や、大切にしている価値観。さまざまな理由から多様な食生活を送る一人ひとりのために。たとえば卵や乳、肉類、塩分、糖質などの特定の食材・成分をカットしながらも本格的な味わいを提供したいという想いから、おいしさで選ぶフリー食“BEYOND FREE(ビヨンドフリー)"は生まれました。食べたいものを、食べたいときに、選ぶことができる。食の根底にあるそのたのしみとともに、お届けします。

・ オンラインショップ:https://shoku-tasu.jp/

・ 公式インスタグラム:https://www.instagram.com/shokutasu_official/



テーブルマーク株式会社 概要







社名:テーブルマーク株式会社

代表取締役社長:吉岡 清史

本店所在地:東京都中央区築地6-4-10

事業内容:冷凍食品、その他食料品の製造・販売

HP:https://www.tablemark.co.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/10-15:46)