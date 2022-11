[株式会社heart relation]

Exclusive Collectionは全7型。華やかなホリデーシーズンにぴったりの一目惹かれるディティールがたっぷり詰め込まれた特別なランジェリーが誕生。



株式会社heart relation(本社:東京都渋谷区、 代表取締役CCO:小嶋陽菜)は小嶋陽菜がプロデュースするランジェリーブランド「ROSIER by Her lip to(ロジア バイ ハーリップトゥ)」からホリデー限定の<Exclusive Collection>を2022年11月26日(土)19:00より公式サイトにて発売開始いたします。







<ブランドデビューから待望の新作!ホリデーシーズンにぴったりな数量限定の「Exclusive Collection」が誕生>

小嶋陽菜がプロデュースするランジェリーブランド「ROSIER by Her lip to(ロジア バイ ハーリップトゥ)」は2022年9月26日にローンチしてから約2ヶ月。1st CollectionのEverydayシリーズは多くの方からご好評いただき、発売開始から一部サイズが即完売するなど大きな反響をいただきました。

また、これまでの期間にご着用いただいたお客さまより、大変多くの熱いレビューが寄せられ、今もなお注目を集めております。



そんなブランドデビューから待望の新作が登場。数量限定の「Exclusive Collection」が2022年11月26日(土)19:00より公式サイトにて発売いたします。

リッチで繊細なレースを使用した細かいデザインディティールや大人の色気漂う雰囲気のドレスライクでエクスクルーシブなコレクションは、ホリデーシーズンを彩り、纏うことで上質なひとときをお過ごしいただけるとっておきのランジェリーをお届けいたします。





【商品詳細】Ribbon Leavers Lace Bra Set ¥12,000(税込)

◼️カラー:pink rouge / black

◼️サイズ展開:B70-M,B75-M,C65-S,C70-M,C75-M,D65-S,D70-M,D75-M

※ブラサイズ-ショーツサイズ



シルキーなサテンに、リッチで繊細なリバーレースをリボンのように配したデザイン。

ピンクにはルージュ、ブラックにはピンクのバイカラーのテープをあしらいました。

ストラップは取り外し可能な仕様で、ストラップレスブラとして肩を出すファッションの時にもご着用いただけます。

ショーツはヒップ全体がリボンに見えるようにレースを配したバックコンシャスな魅力的なデザイン。ホリデーシーズンを彩るスペシャルなデザインディテールがたくさん詰め込まれた特別なセットに仕上がりました。





Haruna's message

繊細なリバーレースを贅沢に使用したラグジュアリーなブラセット。

ヌードにリボンを纏ったようなデザインは大人の女性ならでは。素材とカラーとデザインのバランスでセンシュアルなムードを演出してくれます。ヒップもリボンのレースデザインで、バックスタイルも気分を上げてくれます(ハート)

ランジェリー選びに迷う肩を出すファッションの時でも、ストラップを外すことで万能に活躍してくれるアイテム。ストラップはトップに向けて幅を広くしてファッション感を出しました!

カラーは、ソフトでエレガントなローズ。このシーズン気分のあがるガーネットとの掛け合わせは素肌を美しく魅せてくれます。永遠の定番のブラック×ピンクはフェティッシュに着こなしたい!大人ならではのシックな可愛さが詰まった、とっておきのセットになりました。









Magnolia Tulle Lace Bra Set ¥12,000(税込)

◼️カラー:garnet / black

◼️サイズ展開:C65-S,C70-M,C75-M,D65-S,D70-M,D75-M,E65-S,E70-M

※ブラサイズ-ショーツサイズ



大人の抜け感を演出できるROSIERオリジナルのマグノリア柄レースを全面に施したティアドロップ型のブラ。

チュールレースで包まれたカップは、バストをしっかりとホールドしながらもカップ部分の面積を最小限にすることでエレガントな大人の女性のシルエットに。

バックスタイルにこだわったショーツのヒップ上部は透け感のあるチュールレースで、肌みせのデザインが余裕のある大人の色気を演出してくれます。



Haruna's message

マグノリア柄のROSIERオリジナルレースが素肌を華やかに演出してくれる、ブラジャー&ショーツのセット。デコルテを透かす贅沢な刺繍は、このシーズンにジュエリー感覚で纏うのがおすすめ(ハート)

センシャルなデコルテが手に入るカップのシルエット、ヒップの肌見せ、こだわり抜いたディテールのひとつひとつが優美な大人の抜け感を演出してくれます。

この季節に纏いたいガーネットはROSIERならではのカラー。そして定番のブラック。どちらも私に欠かせないカラーを選びました(ハート)



Ribbon Leavers Lace Camisole Set ¥16,500(税込)

◼️カラー:pink rouge / black

◼️サイズ展開:S / M



シルキーなサテン生地にレースの中でもハイエンドで繊細なリバーレースをリボンの形に配したデザイン。ブラセットと同じくピンクにはルージュ、ブラックにはピンクのバイカラーのテープをあしらいました。

キャミソールは取り外し可能なカップ付きのため、バストのシルエットが透けることなく安心してご着用いただけます。バックウエストをゴムの仕様とすることで締め付けず履きやすいタップパンツは、サイドのレース使いが魅力。

ルームウェアとしても着用していただきやすいように上下ともレースに裏打ちを付け、肌が見えすぎない絶妙な透け感で美しく魅せるキャミソールセットです。



Haruna's message

リボンのように配したリバーレースと、バイカラーのテープ&ストラップでエレガントな女性らしさを演出してくれるキャミセット。ナイトウェアとしてリラックスタイムを過ごしてみたり、ローブを羽織ったり、パッドを抜いてブラと合わせてインナーとして着てみたり・・日常に色気をプラスしてくれるアイテム(ハート)

デザインは私の永遠に好きなムード。大人になった今だからこそ纏いたい1着です。



Second Skin Rosier Silk Pajama Set ¥36,000(税込)

◼️カラー:rose

◼️サイズ展開:S / M



極上のとろけるようなシルク素材を使用した、まるでセカンドスキンのような肌触りのパジャマセット。

ROSIERオリジナルのローズ柄をシックなカラーで表現した、裾の繊細なレース使いとデコルテを美しく魅せる襟元の抜け感が、フェミニンさとエレガントな雰囲気が合わさったような大人の女性の魅力を引き立てるデザイン。

纏うことでいつものリラックスタイムをより上質でラグジュアリーな時間に変えてくれるROSIERが提案するセルフラブを感じていただけるシルクパジャマです。



Haruna's message

ROSIERオリジナルのモダンなローズ柄のシルクを贅沢に全身に感じながらリラックスできる、セルフラブなシルクパジャマ。トレンドの大きめ襟、デコルテを美しく魅せてくれる前下がりのデザイン、程よいフレア感の袖口、ポケット部分とパンツの裾に配したローズ色の繊細なレース、細かいディテールにこだわりが詰まっています。

そして胸元のROSIERのローズロゴ刺繍が特別感を演出してくれます。日常を格上げしてくれるシルクを是非取り入れてみて!



■ROSIER by Her lip toとは

「ROSIER by Her lip to(ロジア バイ ハーリップトゥ)」は小嶋陽菜が手掛けるランジェリーブランドです。



誰もが自分を愛せるように。

あなたの魅力と美しさを引き出す洗練されたランジェリーをROSIERは提案します。



ROSIER by Her lip to Concept



女性らしさ、を選んでいこう



多様性を尊重する時代だからこそ

女性らしさを選ぶ自由を肯定したい



手に入れたいのは、

気高く優美なアティテュード

それでいてアワーグラスのような

淡く儚いシルエット



まるで相反するエレメントをちりばめ

私たちは素肌に纏う



心もからだも柔らかくサポートし

どんな時でも魅力的に魅せてくれる

リュクスなランジェリー



ROSIERが

あなたの内側から自信と

光り輝く美しさを引き出します







▼ホリデー限定特設サイト

https://product.herlipto.jp/Holiday2022/

いつもHer lip toを愛してくださる皆様へ感謝の気持ちを込めてこの冬8つのサプライズをご用意いたしました。BOXが順番に開くのをお楽しみに。



■代表取締役CCO 小嶋陽菜 プロフィール

小嶋 陽菜 / Haruna Kojima / 1988年4月19日

株式会社heart relation創業者 代表取締役CCO(Chief Creative Officer)



AKB48 1期生として13年間在籍。同グループ卒業後、ファンとの新しいコミュニケーションの形を模索していた流れから、自身のライフスタイルブランド「Her lip to」を設立。国内外トータルフォロワー数947万人を超えるSNS( Instagram・Twitter・YouTube・Weibo・bilibili・Douyin・RED)等でも積極的に情報を発信。自身のセンスを活かし設立したHer lip toは、新しいライフスタイルをトータルで提案するブランドとして成長を続けている。



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/22-08:46)