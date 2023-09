[オニツカタイガー]







日本発のファッションブランド、Onitsuka Tigerは、スポーツで培った機能性、そしてヘリテージとイノベーションを融合させた、コンテンポラリーなコレクションを展開しています。



Onitsuka Tigerは、2023年9月20日水曜日(イタリア時間午後2時)に、ミラノファッションウィークにて、24年春夏イエローコレクションを発表しました。



コレクションのテーマは、「パーソナルレイヤード」です。レイヤードはもちろん、アシンメトリー、ギャザー、カットアウトや余白の使い方を組み合わせることで、個々人に合わせたパーソナルなスタイリング表現が無限大の可能性を広げ、ブランドの特徴であるレイヤードのテーマをさらに進化させています。流れるようなシルエットを通じてブランドのDNAを保持しながら、洗礼されたモダンでエレガントなムードとなっています。



伝統的でボリュームのある「重ね着」を、コクーンシルエット、コートによって表現しながら軽量に仕上げ、シャツ、ポロシャツ、バミューダパンツ、ワイドパンツを合わせたアシンメトリーなレイヤードを表現しています。共通のコンセプトから派生しながらも、それぞれがユニークなアイテムによって構成されており、現代的な方法で再解釈されたメンズのクラシックさと、ウイメンズのワードローブにとって不可欠なロマンティシズムと絶妙なコントラストを演出しています。メンズのテーラリングはソフトでありながら緻密であり、生地の重なりや質感などのディテールを、隠しきらずほどよく見せる工夫が施されています。ウイメンズは、透け感、アシンメトリー、ボディラインが見えるカットアウトなどディテールの要素を組み合わせ、フェミニンなルックを作り上げています。



サイドスリットの入ったタンクトップ、カットアウトのあるドレスやTシャツ、丈の異なるアイテム、ジャージスカートや高級感のあるキャンバス地のバミューダショーツなど遊び心あるディテールは、レイヤードにユニークなシルエットをもたらしています。張りがありながらも硬くないダブルフェイスコットンの生地、シースルーナイロンニットなど、素材にもこだわっています。また、日本のテキスタイルグラフィックブランドnowartt(ノワート)とのコラボレーションによるフローラルプリントも特徴です。万物を構成する4つの元素「地水火風」からインスピレーションを得ており、「自然との調和の心地よさ」の世界観を取り入れながら、協業して完成させたテキスタイルグラフィックとなっています。フィッシャーマンズリブニットのジャンパーやカーディガンなどのニットウエアは、袖の付け根の下に切り込みが入っており、そのままだけではなく、腕を出して胸元で結んで着用することも可能です。



カラーは、ブラック、セメントグレー、セージグリーンで構成され、フローラルプリントとコントラストをなし、ルック、シューズ、バッグの一部に使われているOnitsuka Tigerのアイコニックなタイガーイエローにより、全体につながりをもたらしています。



スニーカーは、スリッポン、ハイカット、アンクルブーツなど高さの異なる新しいデザインとなっており、アッパーにはコーティングされたキャンバス、ソールのフロント部分にはコントラストの効いた大胆なイエローが使用されています。イエローとブラックのレザーブーツや、上質なナッパレザーやベルベット素材の足首で結ぶプラットフォームのヌードレースサンダル、さらに、アイコニックなブランドカラーの軽量ナイロン製メガショッピングバッグも登場しました。



2023年8月に銀座にオープンしたイエローコレクションのコンセプトストアも、このシグネチャーカラーであるタイガーイエローと、内観に使用されている打ちっぱなしコンクリートでのコントラストで表現されています。



今回のコレクションは、クリエイティブディレクター、アンドレア・ポンピリオのディレクションをもとに発表されました。



KEY LOOK -RUNWAY LOOK-





























■nowartt(ノワート)

ヘリテイジ × モダンアートを取り入れた テキスタイルグラフィックブランド。

時代を問わず今を感じさせるアート『now art textile』、平和を感じさせるアート『no war textile』、 この 2 つのコンセプトを融合しテキスタイルグラフィックを創造。 現在、世界各国ハイコレクションブランド、アウトドアブランド、スポーツブランド、バックブランド、その他様々なカテゴリーに対してテキスタイルグラフィックを提供している。 テキスタイルグラフィック全てに は『自然との調和の心地よさ』というメッセージが作品に含まれる。

ブランド設立から10年経った2020年よりnowarttの世界観はそのままに、サステナブルな素材をベース とした新たなテキスタイルラインである「nowartt Piece of The EARTH」を確立。また2022年からはアナログとデジタルを融合し、ハンドメイドの温かみとマシンメイドの精巧さの調和を感じられる「nowartt ART GALLERY」も展開中。





■Onitsuka Tiger

日本のファッションブランド、Onitsuka Tigerは、革新的なデザインと快適さを追求し、ファッション性を兼ね備えたコレクションを発表し続けています。このブランドの姿勢は、伝統と現代的なデザインへの敬意を表し、研ぎ澄まされたデザインは品質とディテールにこだわる職人技により実現しています。

常に新たな価値を提供し続け、"新しいラグジュアリー" を探し求める人々に寄り添うことを目指します。





■Andrea Pompilio(アンドレア ポンピリオ)

Onitsuka Tigerクリエイティブディレクター

イタリア生まれ。父が建築家、母が画家、祖母がブティック経営という環境で育ち、幼少の頃からファッションデザイナーになる夢を抱く。ペザロの芸術大学とミラノのマランゴーニ・インスティテュートでファッションを学び、有名ブランドで経験を積んだのちに2011年秋冬にシグネチャーブランドを発表。その後、オニツカタイガーとのコラボレーションを経て、クリエイティブディレクターに就任し現在に至る。







Onitsuka Tigerオフィシャルサイト:https://www.onitsukatiger.com/jp/ja-jp/

Instagram:@onitsukatigerjp



Onitsuka Tiger

Onitsuka Tiger creates sports inspired fashion in the pursuit of ultimate comfort and innovative design. The style symbolizes our respect to our heritage and our admiration for refined and contemporary creative styles. Innovative technologies in our products lie where the eyes cannot see. Our full line of products is one of a kind from head to toe. They come to life through craftsmanship that obsesses over quality and detail. We answer the cravings of those who look for a “new luxury” by introducing them to an entirely new value system.





HISTORY OF THE BRAND

Japanese fashion brand Onitsuka Tiger continues to present a contemporary collection that combines fashion with sports, and heritage with innovation. In1949, Kihachiro Onitsuka established Onitsuka Co., Ltd., the forerunner of ASICS. The brand began with a commitment to promoting youth health, and since then, the Onitsuka Tiger Stripes have become synonymous with one of the most world-renowned athletic brands. The legend lives on today in the fusion of Japanese heritage and modern flair. With designs ranging from updated classic silhouettes to refreshing new styles and collaborations with like-minded artists and cultural connoisseurs, the spirit of Japan resonates in each new collection of Onitsuka Tiger shoes, apparel and accessories.



The wording “Onitsuka Tiger” and the logo of “Onitsuka Tiger” used herein are registered trademarks of ASICS Corporation.





