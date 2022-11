[(株)GREENING]

個性豊かなショップのクリスマス限定イベント・キャンペーンなども開催



下北沢の線路跡地「下北線路街」内で、株式会社GREENING(東京都渋谷区、取締役CEO:関口正人)が運営する「reload」(リロード)は、クリスマス時期のイベントとして「reload CHRISTMAS STREET」を開催します。期間中、reloadおよび東北沢側に位置する「MUSTARD(TM)️ HOTEL SHIMOKITAZAWA」(マスタードホテル下北沢)へ続く道を舞台に、ニューヨークのストリート・カルチャーを反映したポップアートの作家、キース・ヘリングの作品やグッズを取り扱う「中村キース・ヘリング美術館」によるポップアップも実施されます。さらに同館とコラボレーションした館内装飾のほか、個性豊かなショップによるクリスマス限定のイベント・キャンペーンなども展開します。







「reload CHRISTMAS STREET」 開催イベント詳細

個性的な店舗が複雑に立ち並ぶreload館内や、東北沢側に続くMUSTARD™ HOTELへの街並みや街歩きを楽しむことをテーマに、「reload CHRISTMAS STREET」を開催します。

線路跡地という開発背景や下北沢ならではの文化を意識しながらも、店舗や地域の魅力を発信し、訪れた人や下北沢の街にとって今後さらに開かれた場所となることを目指します。



【SPECIAL EVENT】

■「NAKAMURA KEITH HARING COLLECTION POP-UP SHOP」

中村キース・ヘリング美術館によるクリスマス特別ポップアップイベントをreloadにて開催。生前にキース・ヘリング自らデザインし今でも愛され続けているグッズや人気の雑貨商品などを展示・販売いたします。また、reloadエントランスホール、館内各所やMUSTARD™ HOTEL館内を大きな展示スペースに見立て、ポスターやステッカーなどの展示装飾も行います。



期間:12月10日(土)~12月25日(日)

作品展示場所:reload ENTRANCE HALL/館内各所、MUSTARD™ HOTELエントランススペース

POP UP SHOP:reload 1-9 GREAT BOOKS (OPEN 11:00-20:00)



All Keith Haring Artwork (C)Keith Haring Foundation Courtesy of Nakamura Keith Haring Collection.



中村キース・ヘリング美術館について

https://www.instagram.com/nakamurakeithharingcollection/

https://www.nakamura-haring.com/



山梨県北杜市小淵沢町に位置する中村キース・ヘリング美術館は世界で唯一キース・ヘリング作品を中心に収蔵する美術館です。ミュージアムショップでは世界中から集まるコラボアイテムを専門に販売し、LGBTQ+コミュニティやHIV・エイズコミュニティ、メンタルヘルスケアのアドボカシーを目的とし全国各地でポップアップを開催しています。



Keith Haring キース・ヘリング について

80年代アメリカ現代アートを代表する作家キース・ヘリングは、当時ヒップホップ黎明期であったニューヨークを拠点に活動。彼の作品にはストリートアートの影響が色濃くみられ、ポップで鮮やかなスタイルを持ちながら、人種やHIVステータスをターゲットにした差別や核兵器への反発など、社会的なメッセージも多く表現した。活動開始から間もなく名声を得たヘリングは、90年にエイズにより31歳でこの世を去る。



■「reload Christmas Stamp Rally 2022」@reload館内各所/MUSTARD™ HOTEL

期間:12月10日(土)~12月25日(日)

reload館内と、隣接するMUSTARD™ HOTELを巡りながら集めるスタンプラリーを開催します。6カ所全てのスタンプを集めると、中村キース・ヘリング美術館オリジナルステッカーをプレゼントします。



【reload MEMBERS SPECIAL EVENT & CAMPAIGN】

個性豊かなreload各店の期間限定イベント・ワークショップなど、多数開催します。

クリスマス期間の街めぐりを一層お楽しみいただけます。詳細は各店SNSよりご確認ください。



〈クリスマス限定メニュー〉

■しもきた茶苑大山(日本茶スタンド)

1.「クリスマスかき氷&クリスマス限定日本茶ラテ販売」

期間:12月24日(土)・25(日)

大人気のかき氷&日本茶ラテをクリスマスバージョンで期間限定販売します。



2.お茶ヒーロー「茶神888(サジンハチジュウハチヤー)」登場

期間:12月10日(土)13:00~13:30、15:00~15:30 2回開催

お茶を通して和の心を伝えるため生まれたヒーローがreloadに登場し、炒りたてほうじ茶の呈茶(試飲)会を開催します。

https://www.instagram.com/shimokita_chaen/



■STABLER Shimokitazawa meatsand 2nd(ミートサンド)

「12月限定!クリスマスミートサンド 1,500円」

期間:12月1日(木)~12月30日(水)

看板メニューのミートサンドにトマトとブロッコリーを加え、ガーリックを効かせたトマトベースのタレで味付けした12月限定のサンドイッチを販売します。

https://www.instagram.com/stabler_2nd/









■Universal Bakes Nicome(ヴィーガンベーカリー)

「Veganシュトレン&クリスマス限定パン販売」

期間:12月10日(土)~12月25日(日)

日本酒につけたグリーンレーズンや柑橘のピールがさわやかな、紅茶にもぴったりのシュトレンを販売します。

他にも、マナラやツリーパンなど、クリスマスにお楽しみいただけるパンを多数ご用意いたします。

https://www.instagram.com/universalbakes_nicome/



■SANZOU TOKYO(カレー&ギャラリー)

「華やかなスパイス楽しむメニュー」

期間:12月中旬ごろ~販売開始予定

華やかなスパイス楽しむホリデーメニューをご用意致します。

https://www.instagram.com/sanzoutokyo/



〈イベント・ワークショップ〉

■OGAWA COFFEE LABORATORY(コーヒースタンド)

「ラテアート体験イベント」

期間:12月19(月) 10:00-19:00(所要時間:1組30~45分程度)

料金:1,200円

予約:下北沢店の店頭またはお電話(03-6407-0194)にて受付いたします。

定員:2名10組 ※先着順

ラテアートを体験できるPOP UPイベントを開催します。作っていただいたホットラテはテイクアウトにてお持ち帰りいただけます。

https://www.instagram.com/ogawacoffee_laboratory/



(撮影:伊藤徹也)



■flo.dance(フラワーショップ)

1.「クリスマスフラワーレッスン」

フレッシュなクリスマスグリーンをベースにお好みの花材を使ったクリスマス飾りのレッスンをご予約制で承ります。貸切のプライベートレッスンと、1名様からご参加可能なパブリックレッスンの2通りを用意しています。



2.「christmas fair」

期間:11月18日(金)~12月25日(日)

リースやガーランドなど、クリスマス気分を一気に上げるアイテムを多数ご用意した展示販売会を開催します。

※12月17日からはお正月飾りの予約販売を同時に行います。

https://www.instagram.com/flo.dance_reload/







〈限定商品・キャンペーン〉

■APFR TOKYO(フレグランスショップ)

1.「Hand Wash ギフトBOX販売 8,000円」

期間:11月18日(金)~

Hand Washと詰め替えをSetにした特別BOX仕様のギフトを直営店+ECサイト限定で販売します。



2.「限定キャンドル販売」

期間:12月15日(木)~

未発売の香り3種類を特別に製作。店舗・EC共に限定数量 各50個の販売予定です。

https://www.instagram.com/apotheke_fragrance/



■MASUNAGA1905(眼鏡店)

「MASUNAGA1905×ZEISS ノベルティプレゼントキャンペーン」

期間:12月10日(土)~25日(日)

店内にてVTO(=機械によるバーチャル試着)をご体験された方へ、ノベルティセットプレゼントいたします。

https://www.instagram.com/masunaga1905shimokita/







reloadについて

2021年6月16日、下北沢駅と東北沢駅の間にオープン。

回遊と滞留をコンセプトにした路地裏のような場所から、個性豊かな仲間たちとシモキタの新しいカルチャーを共創していくユニークな「個店街」です。京都発の体験型コーヒービーンズストア「OGAWA COFFEE LABORATORY」、下北沢で51年続く茶師十段の大山兄弟が営む日本茶専門店「しもきた茶苑大山」、創業100年を超えるアイウェアブランド「MASUNAGA1905」、著名スタイリストが手がけるカレーとアパレルの複合店「SANZOU TOKYO」など、個性豊かなテナントがそろいます。

★最新のイベント、キャンペーン情報は、公式Instagramよりご確認いただけます。

Instagram:https://www.instagram.com/reload_shimokita/

HP:https://reload-shimokita.com



MUSTARD™ HOTELについて

“街のかくし味”のような存在へ。

GREENINGが運営する宿泊施設。設備や内装にこだわるだけでなく、人と人、人と街、街と文化など、有機的なリレーションを育む「街を楽しむための場」としてのホテルを目指します。MUSTARD™ HOTELは、渋谷、下北沢と2施設を展開しています。

Instagram:https://www.instagram.com/mustardhotel/

HP: https://mustardhotel.com/



GREENINGについて

私たちGREENINGのキーワードは「CULTURE DESIGN」、「GREEN TECHNOLOGY」、「DIGITAL TECHNOLOGY」。建築・飲食・ホテル・アート・デザインなどグッドセンスでリアルなカルチャーデザイン領域と、デジタルテクノロジー領域を融合させたハイブリットカンパニーを目指しています。

https://greening.co.jp/



