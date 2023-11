[OUI Inc.]

慶應義塾大学医学部発のベンチャー企業 OUI Inc.(ウイインク:株式会社OUI)は、国立研究開発法人科学技術振興機構が主催する2023年度「STI for SDGs」アワードの文部科学大臣賞を受賞しましたことをお知らせいたします。





【「STI for SDGs」アワードについて】

「STI for SDGs」アワードは、科学技術イノベーション(Science, Technology and Innovations: STI)を用いて社会課題を解決する優れた取組を表彰する制度です。国内における優れた取り組みを見出して表彰することで、当該取り組みのさらなる発展や同様の社会課題を抱える国内外の他地域への水平展開を進めることを通じて、SDGsの達成に貢献することを目的としています。

本アワードで、OUI Inc.の取組「日本発・世界の失明と視覚障害の根絶」が文部科学大臣賞を受賞しました!!









【OUI Inc.の取組の受賞理由】

本取り組みは、眼科医が創業した大学発のベンチャー企業によるものであるが、医学、ビジネス、工学などのプロフェッショナルが力を合わせ、世界の眼科医療の変革に挑んでいる。活動の対象は、医療格差の激しい発展途上国のみでなく、日本国内においても過疎化が進む地域や離島、通院が困難な高齢者など幅広く考えられ、科学的なエビ デンスを十分に取得しながらスピード感をもって活動している。また、国際失明予防協会(IAPB)など、国際的な機関とも連携を進めており、UHCの実現に大きく貢献することが期待される取り組みである。 活動分野が医療領域であることから、制度面で解決すべき課題も多く存在するが、 現実を見据えた運営上の工夫や法制度改正への働きかけなど、全方位に目を向けた展 開性の高い活動が行われている。SDGs目標3の達成への大きな貢献につながると ともに、他の目標達成を著しく損なうこともない活動として、選考委員会において文部 科学大臣賞にふさわしいと判断された。



■国立研究開発法人科学技術振興機構のプレスリリース

https://www.jst.go.jp/pr/info/info1649/pdf/info1649.pdf



【会社概要】

OUI Inc.は“世界の失明を50%減らし、眼から人々の健康を守る”ことを理念に、医学・工学・ビジネスのプロフェッショナルが力を合わせて活動する、慶應義塾大学医学部発のベンチャー企業です。

会社名 :OUI Inc. (株式会社OUI)

URL :http://www.ouiinc.jp

本社所在地:東京都港区南青山2-2-8 DFビル510

代表取締役:清水映輔

設立 :2016年7月15日

事業内容:医師のアイデアをもとにした医薬品・医療機器の開発と実用化及び同コンサルティング業務



