[HOTEL THE MITSUI KYOTO]

サントリーウイスキー響× HOSOO 古代染色研究所 × HOTEL THE MITSUI KYOTO <2023年6月21日(水)~ 12月21日(木)>



京都市の中心地、世界遺産二条城前に位置する5つ星ホテル「HOTEL THE MITSUI KYOTO」(ホテル ザ ミツイ キョウト)所在地:京都府京都市中京区油小路通二条下る二条油小路町284 総支配人:楠井 学)は、2023年6月21日~12月21日の間、サントリーウイスキー響、HOSOO古代染色研究所とコラボレーションし、三者の想いが響きあう「HIBIKI THE HARMONY」プロモーションを開催いたします。









本プロモーションでは「日本の美しさと-EMBRACING JAPAN’ S BEAUTY-」をコンセプトとする「HOTEL THE MITSUI KYOTO」を舞台に、日本の自然と繊細な感性・匠の技が響き合うサントリーウイスキー響、平安朝から続く植物染めの再現と研究を行う「HOSOO 古代染色研究所」のコラボレーションが実現。“四季を彩る日本の自然、日本の伝統美を大切に想うこころ”を共にする三者が各々のプロダクトを通じ、HOTEL THE MITSUI KYOTOのスイートルーム、イノベーティブ京都フレンチ「都季 TOKI」、そしてTHE GARDEN BARにて、繊細な感性が響き合う最高体験をお届けいたします。

https://www.hotelthemitsui.com/ja/kyoto/news/hth



Harmonious Roomハーモニアス ルーム



“HIBIKI THE HARMONY”の世界に浸る、スイートルームの限定オプション。西陣織の老舗HOSOOが紡ぐ日本美溢れる空間で「響 JAPANESE HARMONY」の華やかな香りと繊細な味わいを存分にご堪能ください。HOSOOが本イベントのために特別に織り上げたテキスタイルが空間を雅に彩るとともに、古代染色で染め上げたニホンムラサキの豊かな色合いが愉しめるシルクパジャマをお部屋にご用意。ウェルカムドリンクで“HIBIKIスパークリングスタイル”とHOSOOのかさね色目をテーマにしたオリジナルマカロンをお愉しみいただけるほか、「響 JAPANESE HARMONY」を1本ご用意。美酒と西陣の伝統美に浸るひと時を心ゆくまでご堪能ください。



期間:2023年6月21日(水)~12月21日(木)(1日1室限定 先着100室)

料金:ご1室 62,100円(税金・サービス料込)

* 対象:スイートルーム全タイプ(スイートルームをご予約の方のみご利用可)

* スイートルームのご宿泊代は別途要

内容:

1.「響 JAPANESE HARMONY」1本

2. ウエルカムドリンク“HIBIKI スパークリングスタイル”

3. ウエルカムアメニティ“HOSOO かさね色目のマカロン”

4. HOSOOテキスタイル オリジナルクッション& ベットスロー

5. HOSOO古代染色研究所にてニホンムラサキで染め上げたシルク100%パジャマ

* 1.3. お持ち帰り可 2.4.5.お持ち帰り不可





Harmonious Cocktails ハーモニアス カクテル - THE GARDEN BAR

ホテルの庭園を臨む「THE GARDEN BAR」では「響」を多彩なアレンジで愉しみ「HIBIKI THE HARMONY」の世界に魅了されるひと時を期間限定でご提供。バーカウンターエリアには、二十四節気を意味する24面カットが施された響ボトルをディスプレイし、HOSOOのコースターやクッションなどのファブリックが彩る幻想的な空間を演出。二十四節気の移ろいを楽しむ日本庭園を眺めながら、響を用いて創られたサントリーのドリンクスーパーバイザー監修のスペシャルカクテルとともに、優雅なひとときをお届けいたします。



期間: 2023年6月21日(水)~12月21日(木)

営業時間:11:00~23:30(L.O.)

場所:バー&ラウンジ 「THE GARDEN BAR」

期間限定メニュー:

■Harmonious Cocktails

サントリーのドリンクスーパーバイザー監修による「響」を使ったスペシャルカクテルをご提供いたします。

*その他にも、各種「響」のメニューもご用意しております。 *数量限定





Harmonious Dinnerハーモニアス ディナー 都季 TOKI

京都の水でつくられた「フォン(出汁)」を中心に、浅野シェフによる京都の豊かな食材を主役に据えた革新的なお料理が愉しめる「都季 TOKI」。「HIBIKI THE HARMONY」の開催期間中、都季のシグネチャーコースに、「響 21年」を含むサントリーウイスキー響を、さまざまな飲み方で組みあわせた、サントリーのドリンクスーパーバイザー監修によるペアリングをお愉しみいただけます。また、ペアリングをご注文のお客様は、デザートにHOSOOの“かさね色目のマカロン”をご用意。目前に広がる水盤を眺めながら、口福のひと時を心ゆくまでご堪能ください。



期間: 2023年6月21日(水)~12月21日(木)

営業時間:17:00~20:30(L.O.)

場所:イノベーティブ京都フレンチ「都季 TOKI」

期間限定メニュー:

■3種類の響をさまざまな飲み方で組み合わせた至福のペアリング

料金:お一人様 13,000円(税金・サービス料込)

*シグネチャーコースは別途料金要 * 数量限定





▶︎ ご宿泊・レストラン予約方法

ホテル代表: 075-468-3100

オンライン予約: https://www.hotelthemitsui.com/





サントリーウイスキー 響について



1989年、サントリーウイスキーの最高峰ブランドとして誕生したブレンデッドウイスキー。「響」の香味を構成する数十種類におよぶ原酒のすべては、サントリーが有する3つの蒸溜所で育まれています。丁寧につくり分けられた多彩な原酒はブレンダーの繊細な技と感性でブレンドされ、華やかで奥深い、調和のとれた味わいが生み出されます。“時”を象徴するボトルデザイン、日本の伝統技が光る和紙ラベル、墨跡鮮やかな「響」の筆文字。「響」は装いにも日本の豊かな自然と感性を映しています。 “人と自然と響きあう” サントリーの理念が込められた「響」は、これからも世界中の人々と、かけがえのない自然と共生し、世界に愛されるウイスキーを目指します。

調和から生まれたブランドカラー “深紫 こきむらさき”

赤や青をはじめ様々な色を混ぜあわせて生まれる紫色。中でもニホンムラサキの根「紫根」で繰り返し染めることで表した“深紫”は、希少かつ手間がかかることから、古来日本で高貴な色とされています。多彩な色香をもつ原酒をブレンドすることで生まれる「響」は、その思想を表す色として“深紫”をブランドカラーとしています。



HOSOO「古代染色研究所」について



HOSOOは元禄元年(1688年)創業。京都西陣で大寺院御用達の帯やきものの織屋として歴史を重ねてきました。1923年以降は卸売業にも取り組み、現在は日本各地の伝統的染織文化を紹介し、きもの文化を未来につなげていくことを使命とし、業界を牽引する存在に。2021年には、日本古来の染色を研究し継承する「古代染色研究所」を設立。現在、絶滅の危惧に瀕しているニホンムラサキの栽培や、伝統的な染色技術の継承に取り組んでいます。



HOTEL THE MITSUI KYOTOについて



HOTEL THE MITSUI KYOTOは二条城至近に250年以上にわたって存在した三井総領家の邸宅跡地にて2020年11月3日に誕生いたしました。

選びぬかれた天然の素材と工藝技術によってつくり上げた161室の客室に、選りすぐりの食材と料理人の卓越した腕によりお届けする3つのレストラン&バー。そして、敷地内に湧き上がる天然温泉が楽しめるSPAエリアなど、多彩な施設を備えています。また、2023年2月には、世界一流のホテルやレストラン、スパの格付けを行う米国の『フォーブス・トラベルガイド 2023』において最高評価である「5つ星」を獲得。これは2022年に日本国内でははじめて、開業初年度の審査にて「5つ星」獲得したのに続き2年連続となります。「日本の美しさと -EMBRACING JAPAN’S BEAUTY-」というブランドコンセプトのもと、伝統文化や建築、工藝、食などに見られる日本独自の美しさを大切にしながら、すべてのお客様に特別な体験とくつろぎを提供いたします。HOTEL THE MITSUI KYOTOの最新情報はhttps://www.hotelthemitsui.com/をご覧ください。



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/16-18:16)