ITで働き方改革を支援するナイスモバイル株式会社(本社:長野県松本市 代表取締役社長:高学軍)は、2023年12月18日(月)、ハイブリッド会議に適した環境構築へ気軽に取り組めるMicrosoft Teams Rooms専用機器「MTRシリーズ」の販売を開始いたします。MAXHUBブランドだからこそ実現できた低価格×高い利便性で、日本のハイブリッド会議におけるストレスを軽減します。

・公式サイト:https://nicemobile.jp/product/maxhub/mtr-series/

・MTRシリーズ「XCore Kit for Microsoft Teams Rooms」Amazon購入ページ:https://amzn.asia/d/7FmuYeZ









おすすめのオプション製品







●ワイヤレスマイクスピーカー

360度半径6m、圧倒的な範囲を集音可能。

会議の質を左右する集音にこだわることが、

円滑で実りあるハイブリッド会議実現への近道に。







●ディスプレイ上部ラック

Sound bar SEIIをディスプレイ上部へ簡単に設置できるラック。

シンプルな構造でディスプレイの種類を問わずに取り付けができます。







幅広い企業のハイブリッド会議に最適な会議室の実現へ





現在、多くの企業が取り入れている出社勤務とリモート勤務を組み合わせた「ハイブリッドワーク」。この働き方にあわせて、オフィスの会議室とWEB会議システムを1つに融合させた「ハイブリッド会議室」の需要が高まっています。その一方で、急激な働き方の変化に新たな課題も。例えば、会議室でWEB会議を行うため、デバイスの接続に会議室用のアカウントを招待して…と複雑でセッティングに時間がかかること。その課題はMicrosoft Teams Rooms専用機器で解決できます。Microsoft Teams Roomsとは、会議室に常設した端末から簡単にWEB会議に参加できる、セキュリティ性の高いシステムです。ただ、既存の機器は多くが約300,000円と高額なため、現状日本の会議室に浸透していません。しかし、MAXHUBブランドによるMicrosoft Teams Rooms専用機器「MTRシリーズ」なら、PC一台分程の価格帯から、ワンタッチで会議を開始できる環境を構築できます。また、端末から相手を呼び出せるため、PCの有無に関わらずWEB会議が開催可能に。さらにユーザーの環境にあわせて選べる3種類のセットをご用意。MAXHUB製品の高品質なカメラ・マイク・スピーカー、デジタルサイネージと組み合わせ、快適でセキュアなハイブリッド会議室を実現できます。



製品概要





シリーズ名:MAXHUB「MTRシリーズ」

製品名:「XCore Kit for Microsoft Teams Rooms」

「Sound bar Kit for Microsoft Teams Rooms」

「Full Set for Microsoft Teams Rooms」

発売日:2023年12月18日(月)



MAXHUB「MTRシリーズ」と他社 Microsoft Teams Rooms専用デバイスの比較







MAXHUB「MTRシリーズ」は他社のMicrosoft Teams Rooms専用機器の中でも、

最安級でご提供しております。



「XCore Kit for Microsoft Teams Rooms」







セット内容:1.MAXHUB XC13T

2.MAXHUB TCP20T



・WEB会議に必要な機器がそろっている

会議室に専用端末を入れるだけ



:個人のPCは使わずに、外部機器のケーブル接続や

Teamsの立ち上げは、すべてこの専用端末に集約。

会議参加者は全員、会議中に個人のPCを

自由に操作できます。



「Sound bar Kit for Microsoft Teams Rooms」







セット内容:1.MAXHUB XC13T

2.MAXHUB TCP20T

3.MAXHUB Sound bar SEII



・ディスプレイが設置されている

小~大会議室まで対応!



:Sound bar SEIIの高画質な広角カメラと

集音距離8mのアレイマイクが、参加者全員の顔と

声を検出します。広い会議室でも、快適な映像と

音声を相手にお届けします。



「Full Set for Microsoft Teams Rooms」







セット内容:1.MAXHUB XC13T

2.MAXHUB TCP20T

3.MAXHUB Sound bar SEII

4.MAXHUB デジタルサイネージ



・このセットがあれば全て揃う!

会議室に合わせてディスプレイのサイズを選択可能



:WEB会議に必要な機器がすべてセットに。

セットのデジタルサイネージは43型から98型までの

豊富なサイズ展開であらゆる大きさの会議室に対応。

高解像度なディスプレイにより、鮮明に相手の顔や

資料を見ることができます。



製品の仕様















MAXHUBについて







会議室DXを実現

お客様と創るミライの会議



MAXHUBでは何万回もの会議を分析し、従来の会議室が抱える課題に向き合いながら製品開発をしています。

毎日身に着ける洋服のように、特別ではないけれど身近な存在。

MAXHUBはあらゆる働き方へ柔軟に対応する普遍的で環境変化に強いブランドです。

情報の伝わりにくさや配線・接続設定の複雑さからお客様を開放し、会議環境を最適に保つことをお約束します。

効率的で無駄のない美しい世界を共に目指すパートナーとして、ミライの会議の在り方を創造したい。

それが、私たちMAXHUBブランドの願いです。



ナイスモバイル株式会社について







ナイスモバイルではWEB会議をより手軽に、簡潔にする製品の輸入・販売を行なっています。

日本企業のWEB会議が、もっと自由になるように。

企業の中で働く人たちがもっと効率的で、もっと生産的でいられるように。

私たちは「ITで働き方改革を支援する」をビジョンとして掲げ、日本のDX推進に貢献してまいります。



【本 社】長野県松本市新村2272

Tel:0263-87-2298 Fax:0263-87-2208

【札幌支店】 03-5577-2809 (窓口:東京支店)

【仙台支店】 03-5577-2809 (窓口:東京支店)

【新潟営業所(仙台支店管轄)】 03-5577-2809 (窓口:東京支店)

【東京支店】 03-5577-2809

【金沢支店】 0263-87-2298 (窓口:本社)

【名古屋支店】 052-228-2552

【大阪支店】 06-6136-8138

【広島支店】 06-6136-8138 (窓口:大阪支店)

【福岡支店】 092-260-8522



公式ホームページ:https://nicemobile.jp



公式Twitter:https://twitter.com/nicemobile_jp



公式Instagram:https://www.instagram.com/nicemobile_jp/



公式YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/@maxhub445



取材、製品に関する お問い合わせはこちら:https://nicemobile.jp/contact/



本プレスリリースをファイルとしてダウンロードする場合はこちら:

https://prtimes.jp/a/?f=d48231-38-766992a8f1e139edb884ea46e3472ded.pdf







