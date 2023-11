[株式会社美容経済新聞社]

全国のエステサロンで本当に選ばれている製品を調査



株式会社美容経済新聞社(本社:東京都港区 代表取締役:花上哲太郎)は、サロン経営者向け専門情報誌『エステティック通信』12月号(2023年11月10日発行)にて、全国のエステサロンへのアンケート結果からエステティックサロンで売り上げを伸ばしたサービスや商品を選出するアワード『ベストアイテム2023』の結果を発表しました。3年連続受賞製品は「殿堂入り」の製品として『エステティック通信』11月号(2023年10月10日発行)にて発表されています。







【エステティック通信主催『ベストアイテム』とは】

株式会社美容経済新聞社が発行する、サロン経営者向け専門情報誌『エステティック通信』のオリジナルアワードです。

同社産業調査部は全国のエステサロンで過去1年間で実際に売り上げを伸ばしたサービスやそれを牽引した製品を明らかにするため、2016年の開始から8回目となる「エステティックサロン売り上げキーファクター調査」を実施しました。



その集計結果から、“サロン貢献度の高い”製品を『ベストアイテム2023』として部門別に選出。

受賞企業には『ベストアイテム2023』のエンブレムが授与され、『エステティック通信』12月号の誌面に掲載されました。

さらに3年連続受賞製品には、実力と信頼を勝ち得たアイテムとして贈られる「殿堂入り」の称号とエンブレムが授与され、『エステティック通信』11月号の誌面に掲載されました。



※製品の品質を保証/認証するものではありません













殿堂入り(3年連続受賞)







『ベストアイテム2023』殿堂入り製品一覧 https://www.esthe.news/posts/45284



【フェイシャル部門】

≪殿堂入り2018≫

ドクターピュールボーテコレクション/Dr.ピュールボーテ株式会社

リアボーテ ハーブトリートメント /ボーテ デ ラボ株式会社

オーガニックプレミアム(R)ジャパンシリーズ/株式会社まごころ総合美容

ADS シリーズ/ドクターリセラ株式会社

≪殿堂入り2019≫

Ravissa(R)シリーズ/株式会社アレン

アクアヴィーナス/ドクターリセラ株式会社

≪殿堂入り2020≫

DRPLシリーズ/株式会社ドクターピュアラボ

enisieシリーズ/リズム株式会社

≪殿堂入り2021≫

リアムール コレクション/ボーテ デ ラボ株式会社

リアボーテ クレアスキン/ボーテ デ ラボ株式会社

Recella Diva/ドクターリセラ株式会社

≪殿堂入り2022≫

リアボーテ グランスキン/ボーテ デ ラボ株式会社

熟酵シリーズ/株式会社まごころ総合美容

≪殿堂入り2023≫

碧ハーブピーリング/株式会社アイセル

ニードルピーリング(R)NPVA(R)シリーズ/株式会社アイセル

V.O.Sシリーズ/株式会社BJC

リアボーテ タラソトリートメント/ボーテ デ ラボ株式会社

AC Treatment Active Cell/ボーテ デ ラボ株式会社

ピグメンテーションデトックスII/株式会社フォレストシンフォニー

Re:belle/株式会社エバー



【店販部門】

≪殿堂入り2018≫

エクスビアンス(R)/株式会社リツビ

≪殿堂入り2020≫

Specialize Re.Fresh/株式会社Cure

≪殿堂入り2021≫

Skin Scientist(R)シリーズ/株式会社アレン

セルキュア4TPLUS/ベレガ株式会社

メソシューティカル(R)/株式会社リツビ

≪殿堂入り2022≫

peu a beauteシリーズ/Caddireat lnnovatoin株式会社

VAVITTEシリーズ/ロイヤルトラスト株式会社

≪殿堂入り2023≫

V3シリーズ/株式会社BJC

Lashaddict(R)アイラッシュコンディショニングセラム/株式会社BJC

LIFTUNE/伊藤超短波株式会社

Re.Store BEAUTY PROTEIN/株式会社Cure

LEDitch(R)シリーズ/株式会社クールプロジェクト

セルロジーコスメシリーズ /SEVEN BEAUTY株式会社



【脱毛部門】

≪殿堂入り2018≫

RIOXY/グローバルサイエンス株式会社

≪殿堂入り2021≫

VICTORIA/グローバルサイエンス株式会社



【痩身部門】

≪殿堂入り2018≫

LPG エンダモロジー(R)アライアンス/株式会社リツビ

キャビスパ for Pro プレミア/ヤーマン株式会社

≪殿堂入り2019≫

BODY OH! PREMIER/リズム株式会社

サーモ・シェイプDeep/株式会社リツビ

≪殿堂入り2021≫

cavi ZERO/株式会社TRYANGLE&CO.

≪殿堂入り2022≫

インキュアティバー・プロ(R)/株式会社リー・プログループ

ウルトランスフォーマー/リズム株式会社

≪殿堂入り2023≫

WINBACK 3SE/株式会社ビューティーキャラバン



ベストアイテム2023









『ベストアイテム2023』受賞製品一覧 (https://www.esthe.news/posts/45483)

※2年連続受賞には(連続)と記載



【フェイシャル部門】

OTHELLO The Skins Pro/株式会社ピュアリー

O.H.L ハーブピーリング/ AMAROS Japan株式会社

ND-1+/株式会社ソウルシグナル(連続)

ラボプラスシリーズ/株式会社シー・ビー・エス(連続)

セルディナ サスティンモードシリーズ/株式会社クレンシアコスメ(連続)

ピュールビオシリーズ/株式会社ピュアリー(連続)

REVIVE スキンケアシリーズ/株式会社TRYANGLE&CO.(連続)

REVIVE NATURAL HERB/株式会社TRYANGLE&CO.

リアボーテコレクション シェリースキンシリーズ/ボーテ デ ラボ株式会社(連続)

リアボーテコレクション マーメイドセルトリートメント/ボーテ デ ラボ株式会社

ラフォーレ ダイレクト パフォーマンス X/ラフォーレ株式会社

HOLLYWOOD BROW LIFT/株式会社JULIA IVY

BE-BE/BECO JAPAN株式会社

ハイブリッドフォーカス/BECO JAPAN株式会社

CRYSTAL PACK/株式会社MONNALI(連続)

アンネマリー ボーリンドプロフェッショナル製品/株式会社ピー・エス・インターナショナル

クイーンリフト for Pro クリアプラス/ヤーマン株式会社(連続)

PLASON/SEVEN BEAUTY株式会社

ビーラブドバイシリーズ/株式会社ビスタンス



【店販部門】

IZM 酵素ドリンクシリーズ/株式会社T-CONCEPTION(連続)

BLACK SERIES/株式会社MONNALI(連続)

ハーブザイム(R)113 グランプロシリーズ/株式会社プロラボホールディングス

リアボーテコレクション エクラボーテ/ボーテ デ ラボ株式会社

Lipaddict(R)シリーズ/株式会社BJC

エクセリティー ドクターセレクト 320000プラセンタ ドリンク/株式会社ドクターセレクト

季令シリーズ/株式会社ACTLAND

モリーズプロフェッショナル/株式会社ARIGATO

シオールヴィータC25+/aci



【脱毛部門】

プレミアムライト PRO/株式会社グローバルエームズ

abbey/グローバルサイエンス株式会社



【ボディ部門】

スーパーセルムRF+/伊藤超短波株式会社(連続)

BF-151/伊藤超短波株式会社

フォトリジュビネーションシステム ジュピター(R)/株式会社リー・プログループ

RAFOS series/株式会社誠鋼社(連続)

RichBon(R)シリーズ/株式会社ティエスケイジャパン(連続)

ZERO-G-FREE/ECGエステコスメグループ

キャビリポプロ/株式会社ワールドアソシエイツ





調査概要





調査主催: 株式会社美容経済新聞社 産業調査部

調査内容: エステティックサロン売上キーファクター調査2023

調査項目: 過去1年間でエステティックサロンの売上にもっとも貢献した製品

調査対象: 『エステティック通信』定期購読会員をはじめとしたエステティックサロン経営者*1

調査方法: 1. エステティック通信定期購読会員を中心としたインターネット調査

2. 読者データベースから無作為抽出した全国のサロン3,900件を対象とした一斉電話調査

調査期間: 1. インターネット調査/2023年4月3日~5月17日

2.電話調査/2023年5月9日~10日

有効回答数: n=537 (インターネット調査: n=294、電話調査: n=243)*2



*1 「エステティック通信」の読者であるエステティックサロン経営者層に対し、ランダムサンプリングによって調査対象者を抽出。

*2 ただし、 1.メーカー系列店舗、10店舗以上のサロンは対象外

2.不正を疑われる投票は集計から除外

3.調査対象者の自社製製品は本調査の趣旨と異なるため集計から除外



【ノミネート製品選定の主なプロセス】

ノミネート製品を選定する工程には、主に以下を基に実施。

1.調査対象者の選定(ランダムサンプリング)

「エステティック通信」の読者であるエステティックサロン経営者層をランダムにサンプリングし調査対象者を抽出。



2.回答ストレスのない調査設計

抽出した対象者に、インターネット調査と電話調査を用いて、「過去1年間で店舗売上に最も寄与した製品」を聴取。

アンケート回答データは、カテゴリごとの設問による分岐設定(アンケートフロー)を行い高い調査精度を担保。

※エステティックサロン経営者層からの現場の声をもとに回答データを部門ごとに集計し、一定の基準を満たした製品をノミネート製品として選定。



3.集計

アンケート回答者の回答データを、製品部門ごとに集計。得票数が上位の製品をノミネート製品として選定



※2年連続受賞で「連続受賞」のエンブレムを獲得



なお、『ベストアイテム2023』は11月10日発行のエステティック通信12月号やエステティック通信公式WEBサイト(https://www.esthe.news/)で紹介しています。





お問い合わせ先





株式会社美容経済新聞社

所在地:〒105-6022 東京都港区虎ノ門4-3-1 城山トラストタワー 22F

Tel:03-6824-0955



◆美容経済新聞社概要

社 名:株式会社美容経済新聞社

代表者:代表取締役 花上 哲太郎

設 立:1999年8月

資本金:1,500万円

所在地:〒105-6022 東京都港区虎ノ門4-3-1 城山トラストタワー 22F

※2023年1月本社移転



事業内容:

月刊情報誌「エステティック通信」の発行

エステティックサロン経営者向けの専門情報誌を発行。

毎月2万部、全国のエステティックサロン経営者の皆様に愛読されている月刊誌。

HP:https://www.esthe.news/



バーティカルプラットフォーム事業「エス通オンライン」の運営

エステティックサロン業界の皆様にご利用いただく業界版プラットフォーム。

HP:https://esthe.media/





