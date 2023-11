[株式会社gaz]

B Dash Camp 2023 Fall in FukuokaのPitch Arenaにて、株式会社gaz(以下、gaz,Inc.)がデザイン支援*¹させていただいている、株式会社Sportip(スポーティップ)が優勝、株式会社 S'more(スモア)が準優勝しました。また両社ともに各スポンサー賞を受賞しております。







これまでgaz,Inc.は、スタートアップや地方自治体など様々な企業/団体の新規事業立ち上げ・サービスのリニューアルをデザインで支援してきました。現在も、2つのプロトタイプ事業『UIデザインレビュー』『beaverin(ビーバリン)』で、UI/UXデザインの改善を通してプロダクト開発に寄与しています。今後もgaz Inc.はデザインを必要としている企業やサービス責任者及び開発を担う企業の両者と共に、世の中により良い製品やサービスを生み出していきます。

B Dash Camp 2023 Fall in FukuokaのPich Arenaとは





概要:B Dash Campはインターネット業界の第一線で活躍する経営者や著名人が集結する日本最大規模の招待制カンファレンスです。スタートアップの経営者、上場企業の役員、ベンチャーキャピタル、スタートアップの支援者などが参加し、業界のトレンドに関するパネルディスカッションや参加者同士のネットワーキング、そしてスタートアップによるピッチコンテストなど、様々なプログラムが3日間にわたって実施されます。その中でもPitch Arenaはメインコンテンツの1つで、スタートアップの登竜門ともいえるピッチコンテストです。毎回、出場した多くのスタートアップが資金調達や事業連携を実現し、その後、IPOやM&Aを達成しています。

https://camp.bdashventures.com/fukuoka/



各社サービス概要





株式会社Sportip



■AI姿勢分析アプリ『Sportip Pro』

『Sportip Pro』は、ジム・整体/接骨院・デイサービス等のアセスメントをAIで効率化・高度化することで売上アップ・コストカットを支援するAIアプリです。スマートフォン・タブレットで撮影するだけで個人の身体情報を可視化し、適切な運動メニューをわずか ”1秒” のうちに提供可能です。4種の姿勢分析機能やROMテスト機能・歩行分析機能・ジャンプ計測機能など200を超える測定機能から、2000を超える運動メニューがクライアント様・会員様へぴったりな形で自動提案されます。

https://lp.sportip.ai/





■AI身体分析・訓練プランを自動生成『リハケア』

『リハケア』は、評価からプログラムの立案まで一気通貫でサポートするAIアプリです。高度な知識や技術を持った専門のスタッフがいなくても、加算サービスの提供を始められ、効率的に業務を行うことができるようになります。また、独自開発した運動解析AIにより、スマホで撮影するだけで姿勢や動作の解析を行うことができます。スタッフの専門性に関わらず、施設のご利用者様に行き届いたサービスを行うことができます。

https://rehacareai.com/





株式会社 S'more

■AIで識別する鼻紋認証アプリ『Nose ID』

鼻紋認証技術を活用した日本で初めてのサービスで、わんちゃんの鼻をスマホでスキャンするだけで犬を特定、飼い主に連絡ができるようになります。災害時や迷子時等、愛犬家と犬の予期せぬ別れを防ぐツールとして、リリース後3週間弱で5,000頭の登録を達成。現在精度向上のため1万頭の登録を目指し愛犬家に呼びかけています。現在はペットサロンや病院など計260の施設で導入*²され、獣医師推奨及び実証実験プログラムに採択されています。

https://www.smore-pets.com/



【ダウンロードURL】

iOS https://apps.apple.com/jp/app/nose-id/id1621677938

Android https://play.google.com/store/apps/details?id=com.smore.noseid



関連情報





株式会社Sportip プレスリリース(2023年11月10日 PR times)

Sportip、B Dash Camp 2023 Fall in FukuokaのPitch Arenaで優勝: https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000058.000038430.html



*¹ デザイン支援の内容はクライアントによって異なります

*² 2023年7月現在





会社概要





商号 : 株式会社gaz

代表者 : 代表取締役CEO 吉岡 泰之

所在地 : 〒812-0024 福岡県福岡市博多区綱場町8-13 木梨ビル2F

設立 : 2019年6月

事業内容 : Webサービス、モバイルアプリのUI/UXデザイン、CIデザイン、DXデザイン



