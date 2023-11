[Zuora Japan株式会社]

ゲスト:毎日新聞社、富士通、弁護士ドットコム、SmartHR~海外で急速に広がるサブスクビジネスの最新トレンドと成功要因など解説~





サブスクリプション・ビジネス収益化のためのプラットフォームを世界中の1,000社以上の企業に提供するZuora は、ロンドン、パリ、ミュンヘン、東京、シドニーをめぐる世界最大のリカーリングビジネスイベント「Subscribed Connect」を11月15日(水)に4年ぶりに東京で開催します。本イベントでは、海外で急速に広がるサブスクリプションビジネスの最新トレンド「Modern Business※」の成功要因に焦点を当てます。



Zuoraは世界中でビジネスを展開し、サブスクリプションビジネスに関する実績と知識を2007年の創業以来蓄積しています。



本イベントでは、国内企業の富士通、毎日新聞、弁護士ドットコム、SmartHRなど、弊社の国内ユーザー企業による成功事例と、国内でベストセラーとなった書籍「サブスクリプション-「顧客の成功」が収益を生む新時代のビジネスモデル」の著者であり、Zuoraの創業者兼CEOであるTien Tzuoが基調講演で登壇し、先進的な海外の成功事例や取り組みをお話いたします。リアル会場は既に満員ですが、オンラインでのご視聴を受付中です。



※「サブスクリプションは単なる課金形態の変更ではなく、顧客とのビジネスの在り方を変える新たなビジネスモデルである」というのが弊社の考える『Modern Business』です。



【Subscribed Connect Tokyo 実施概要】

● イベント名 : Subscribed Connect Tokyo

● 主催 : Zuora Japan 株式会社

● 開催日 : 11/15(水)13:00 ~ 16:40 (開場 12:30)

● 参加方法 : オンライン視聴

● イベント詳細: http://bit.ly/sctvirtual

お申込み

● 対象 : サブスクリプションビジネスの成長を模索している、CEO、CFO、CPO、CIO、

マーケティング、DX推進、製品・サービス企画、財務・会計、新規ビジネス 立ち上げ、

経営企画、開発、IT部門 のビジネスリーダー



【内容】

毎日新聞:毎日新聞デジタルのモダンビジネス

富士通 : Fujitsu UVANCE x サブスクリプションでサステイナブルな世界を目指す

弁護士ドットコム:サブスクリプションビジネス発展の5つの秘訣と全貌

SmartHR: ARR100億越えを支えるSmartHRの契約管理システム



事前登録制ですので、ご参加希望される方は、必ず事前にお申し込みください。



【登壇者】



■Zuoraについて

Zuora(R)は、あらゆる業界向けのサブスクリプション・ビジネスにおける収益向上を支援するプラットフォームを提供しています。従来のプロダクト販売のビジネスモデルからサブスクリプション型のビジネスモデル(ストック型ビジネス)へのビジネスモデル変革の支援を行い、サブスクリプション・ビジネスにおける新規顧客獲得、既存顧客へのアップセル・クロスセルの強化、解約率の削減による収益向上と業務の効率化を実現します。また、従来のERPやCRM、販売管理等のシステムでは対応できない、サブスクリプション・ビジネスのプライシング、見積、Web販売、契約管理、請求・回収、収益認識、レポート・分析を、一気通貫のサービスで支援します。

Zuoraは、ソニー、セイコーエプソン、リコー、トヨタ、毎日新聞社、シーメンス、フォード、Box、freee、チームスピリット、Zoomなど、世界中の1,000社以上の企業にサービスを提供しています。シリコンバレーに本社を置き、アトランタ、ボストン、デンバー、サンフランシスコ、ロンドン、パリ、ミュンヘン、北京、シドニー、チェンナイ、東京にオフィスを展開しています。Zuoraのプラットフォームの詳細は、ウェブサイト< https://jp.zuora.com/ >をご覧ください。



(C) 2023 Zuora, Inc. 無断複写・複製・転載を禁じます。Zuora、Subscription Economy、Powering the Subscription EconomyはZuora, Inc.の商標または登録商標です。その他の名称およびブランドは、他の組織の財産として主張される可能性があります。本プレスリリースのいかなる部分も、反対の意味で解釈されるべきではなく、また、Zuora, Inc.または本プレスリリースのいずれかの部分に対するサードパーティによる承認、裏付け、または支持として解釈されるべきではありません。



【本イベントに関するお問合せ】

Zuora Japan株式会社

担当:マーケティング 臼坂 E-mail:marketing-jp@zuora.com



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/10-18:46)