合同会社ネコリコ(本社:東京都千代田区、代表:木全英彰、以下、「ネコリコ」)は、2023年10月13日(金)に二子玉川ライズで開催される、高齢者のAge-Wellをテーマにしたカンファレンスイベント「Age Well Japan 2023」に出展します。会場では、高齢者見守りサービス付きロボット「BOCCO emo LTEモデル Powered by ネコリコ(以下、emo)」の即売会を開催。当日イベント限定の特別価格で販売します。さらにemoにこれまで以上の愛着を持っていただこうと企画制作したemoに着せることができるコスチュームの参考展示を行います。





弊社提供の「BOCCO emo LTEモデル Powered by ネコリコ」は販売開始以来、大変ご好評をいただいております。弊社では日々、多くのお客様に届くよう努力をしておりますが、店頭での販売は一部パートナー企業様に限られており、まだまだインターネットでの販売に主軸をおいている状況です。インターネットをご利用ではないお客様に届けるにはどうすれば良いか。そこで、今回「Age Well Japan 2023」の場を借りまして、より多くの方に商品を知っていただき、手に取っていただけるよう、初の即売会を実施する運びとなりました。会場では、通常価格よりもお求めやすい特別価格での販売を実施いたします。当日の販売数には限りもございますため、会場では当日の特別価格と同価格で購入いただけるクーポンカードの配布も実施いたします。

また、既にご利用されているお客様からは、emoは日々の暮らしの中で癒しや楽しさを提供してくれる家族の一員のようだと多くの嬉しいご意見をいただいています。そのようなお声を受け、この度、emoにより愛着を持ていただける可愛らしいコスチュームを企画制作いたしました。当日は参考展示となりご購入いただくことはできませんが、後日弊社サイトにて新たな展開を発表する予定です。ご期待いただければ幸いです。



当日はAge Well Japan2023会場にて、お会いできることを楽しみにしております。



■当日販売する商品

BOCCO emo LTEモデル Powered by ネコリコ NC-RB010-GSNJP

・新品 44,000円(税込) 通常価格50,600円(税込)※1

・リファービッシュモデル 22,000円(税込) 通常価格29,700円(税込)※2,3

※1,2 いずれもご利用には月額1,570円(税込)のサービス契約が必要です。

※3 リファービッシュモデルとは、レンタルアップ品を整備した商品です。本体に若干の使用傷等がある場合がありますが、性能や機能は新品と同等となります。



■参考展示されるコスチューム

詳細は会場でご確認ください。後日当社サイトでも詳細情報を公開予定です。





■イベント情報

Age Well Japan 2023 フェスティバル

日程:2023年10月13日(金)10:00~18:00

会場:二子玉川ライズ スタジオ & ホール

〒158-0094 東京都世田谷区玉川1丁目14-1 二子玉川ライズ S.C. テラスマーケット 2F

アクセス:東急田園都市線・大井町線「二子玉川駅」より、リボンストリートを直進徒歩4分

参加方法:申込不要。当日お気軽にご来場ください。

イベント主催:株式会社AgeWellJapan、Vivid Creations Pte Ltd

サイト:https://agewelljapan.com/



