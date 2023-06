[PlusEightyOne]

アーティストたちの独創的なアートスタイルと、SUPPLIERのクリエイティブが交わる、新たなストリートファッション。



ストリートカルチャーカンパニー株式会社Plus Eighty One(本社:東京都渋谷区)は、自社アパレルブランド「SUPPLIER (サプライヤー) 」と、アンダーグラウンドで活動する若手アーティストとコラボレーションし、リメイクアイテムコレクション “ONE OFF ART (ワンオフアート)” をローンチ。

2023年6月20日(火)午後7時から、自社オンラインサイトにて順次発売いたします。







近年、日本のアンダーグラウンドシーンにおいて、若手アーティストたちが独自のカルチャーサポートとサステナビリティを融合させた活動に取り組んでいます。



今回は、そのシーンでSUPPLIERのディレクターが出会った3人の才能あふれるアーティストとのコラボレーションが実現しました。



コラボレーションによって生まれた「ONE OFF ARTコレクション」は、SUPPLIERの信念と、彼らの独創的なアートスタイル、サステナブルなアプローチが融合。第一弾、第二弾、第三弾と、3週間にわたりSUPPLIERオンラインにて発売いたします。



第一弾「SUPPLIER x Moody」1 of 1 のペイントリメイクアイテム





光るペイントのコーデュロイシャツ&ワークパンツ

Moodyは、UVライトで光るペイントを使用して独自デザインのリメイクアイテムを制作。昼夜を問わず、光り輝くアートワークが目を惹きます。

SUPPLIERの高品質なアイテムとアーティストの革新的なペイント技法が融合し、ストリートファッションの新たなトレンドを生み出しました。



Moody Corduroy Shirt / ¥20,000- (税抜)

Moody Corduroy Pants / ¥20,000- (税抜)

発売日:2023年6月13日(火) 午後7時



Moody

大阪生まれ、大阪育ちのナイジェリア人と日本人のミックス。幼い頃より映画や漫画、アニメなど2次元の世界に魅力され、自身で描き始める。2016年、大阪を拠点にMoodyとして活動を始め、大阪・東京・沖縄をメインに日本各地でイベントの企画、展示や出店、そしてLIVE PAINT などに出演をし、数多くのアーティストと共演。

Cartoonや漫画の影響をバックボーンに持つためか、どのキャラクターもコミカルで不思議な見た目をしている。使用する画材は鉛筆、クレヨン、アクリル絵の具にマニキュアと限りなく、描けるものであれば何でも使う。ティム・バートンや大友克洋、ジム・ウドリングに影響を受けており、色鮮やかでポップな色使いとダークな雰囲気を併せ持つ作風が特徴だ。サイケデリクスを連想させる幾何学模様をよく使い、幾重にも重ねられたレイヤーは見たこともない情景を創り出す。

Instagram: https://www.instagram.com/brown_moody_jr/



第二弾「SUPPLIER x MIND INFECTION」1 of 1 のスクリーンプリントリメイクアイテム





スクリーンプリントTシャツ

MIND INFECTIONは、スクリーンプリントを駆使したオリジナルデザインのリメイクTシャツを制作。個性的でアート要素の強い大胆なデザインが特徴で、ストリートファッション好きにとってマストアイテムに。ストリートカルチャーの本質とクリエイティブを融合させ、彼らしい個性的なスタイルを生み出しました。



Mind Infection Acid Wash Tee / ¥12,000- (税抜)

Mind Infection Barbed Tee / ¥12,000- (税抜)

発売日:2023年6月20日(火) 午後7時



MIND INFECTION

「MIND INFECTION」は、心理学、哲学、芸術、宗教などからインスピレーションを得たアパレルブランド。 ファッションは魂の一番外側であるものとして、MIND INFECTIONの服を身につけた人が、精神の拡張を感じてもらえることを目指している。一点物のペイントアイテムや、スカル目出し帽など、ラッパーのrirugiliyangugiliなどが着用し人気アイテムだ。また、モデルとしても活動し、マーク・ジェイコブスの「heaven」やMARNI、PUMA × Perks and Miniなどのブランドでモデルを務める。さらに、Yagi Exhibition にてDover Street Market GinzaでのPOPUPも行った。MIND自身はライブペイントやアート作品の展示なども行っている。 心斎橋にあるビックステップB2Fに行った際には是非彼の壁画を見に行ってほしい。「@mind_infection_shop」ではブランドの商品やイベント情報が紹介されている。

Instagram: https://www.instagram.com/mind_infection/





第三弾「SUPPLIER x Peace commune」1 of 1の染めアイテム





ICE DYE染めTシャツ

Peace communeは、氷を使った特殊な染め技法でTシャツを彩りました。一点一点異なる染めの模様が個性を引き立て、SUPPLIERのデザインと相まって、ストリートウェアのアート性を高めています。色鮮やかなアートとSUPPLIERの品質とクオリティが融合したこのリメイクTシャツは、SUPPLIERファンに大いに注目されることだろう。



Peace Commune Cross Tee / ¥12,000- (税抜)

Peace Commune Splr Tee / ¥12,000- (税抜)

発売日:2023年6月27日(火) 午後7時



Peace commune

楽しい時間を共に過ごす個性豊かな人々が集まるコミュニティーで、アイテム製作・映像・写真などをコミュニティー内で行っていたり、出品の際にはそのコミュニティーのメンバーが運営しているブランドのアイテムを一緒に販売するなど、人と人との繋がりや、まるで遊んでいるかのような楽しい“事”に重きを置いているコミュニテーブランド。

ICEDYEのアイテムを中心に主にRAVEやクラブイベントなどで出品しており、音楽シーンなど人々が出会い心躍る空間と密接に活動している。

Instagram: https://www.instagram.com/peacecommune/



SUPPLIER (サプライヤー) とは





SUPPLIERは日本発のストリートブランドであると同時に世界中のストリートカルチャーをタイムレスに供給するコンセプトストアでもあります。

<SUPPLIER コンセプトストアについて>

SUPPLIERとは2017年に日本/神戸で4人の若者により発足され、世界各国のコミュニティが提案する最新のストリートスタイルを見つけることができるオンラインプラットフォームとして誕生しました。UNKNOWN, A Few Good Kids (AFGK), SALUTE, Wasted Paris, Evae Mob などの世界各地でストリートシーンにおける新たなトレンドを巻き起こしたストリートブランドの日本及びアジアの公式販売総代理店として活動しながら、オンライン、オフライン共にイベントを開催し、そのコミュニティを普及させています。東京を拠点に神戸、大阪、上海、バンコク、ロンドン、パリ、アムステルダムにサテライトオフィスを構え、2020年には日本発オリジナルストリートブランドとしてSUPPLIER を立ち上げました。



<SUPPLIER ブランドについて>

SUPPLIER は世界中の最新カウンターカルチャーを共有しクリエイトする日本発の新たなストリートブランドで、ブランドコンセプトとしてNINKYOを掲げています。NINKYOとは古来中国の英雄や日本江戸時代の庶民の中から出てきた英雄に端を発した生き様を意味します。目的や他者のために、自己の時間、労力、身体、生命をささげることを美とし、義理人情を大切にする。この世界では常に与える者と与えられる者の二者が同時に存在し、真の意味で『与得る事』こそがNINKYOであり、ユースカルチャーにおけるSUPPLIERの使命なのです。

SUPPLIERブランドの歴史: https://supplier-tokyo.com/pages/supplier-history



URL:https://www.supplier-tokyo.com/

Instagram:https://www.instagram.com/supplier_official/ [@supplier_official]



【株式会社Plus Eighty One会社概要】

会社名 :株式会社PLUS EIGHTY ONE

代表取締役 :竹本翔大

住所 :東京都渋谷区渋谷2丁目12-12 三貴ビル 801号

資本金 :1000万円(2022年2月現在)

設立 :2018年01月

事業内容 :メンズ、レディースウェア企画、生産、輸入専門店、百貨店への卸売、自社運営EC STOREでの小売販売、各種OEM、飲食事業、メディア事業



