株式会社 ジュン アシダ (東京都目黒区、代表取締役 社長:山東英樹)は

おかげ様をもちまして、この秋メゾン創立60周年を迎えます。



これを記念して、9月5日(火)より直営店を皮きりに

「ジュン アシダ」のアイコンであるオリジナルの円形ストール「COMPASS(R) (コンパス(R))」の

POP UP SHOPを期間限定でオープンいたします。



円の中心をドーナツのようにくりぬいた「コンパス(R)」は

2002-2003年秋冬コレクションでのデビュー以来

メゾンのアイコンとして毎シーズンファンを魅了してきました。

自然に生まれるドレープがグラフィカルで美しい表情を創り出し

肩から滑り落ちることなく、さまざまな着こなしをお楽しみいただけます。



この「コンパス(R)」が、芦田多恵のクリエイションによって

さらなる進化を遂げ、MADE IN JAPANの技術にこだわった新作を発表します。

また、コーディネートアイテムも多彩に取り揃えました。



「ジュン アシダ」は、デザイナー芦田淳による1963年のメゾン創立当時から

“エレガント&プラクティカル”をコンセプトに

常にクオリティの高いものづくりをポリシーに掲げ、革新的に時代を駆け抜けてきました。

2018年には、芦田多恵がクリエイティブディレクターに就任し

ブランドのレガシーはそのままに、時代の空気を映し出すモダンなコレクションを発表し続けています。



中心の穴に腕を通しそのまま着用する、「ジュン アシダ」オリジナルの円形ストール「コンパス(R)」 。

軽くショールのように羽織ったり、襟もとにさりげなく巻き付けたりと、無限の着こなしをお楽しみいただけます。



JUN ASHIDA 60TH ANNIVERSARY

COMPASS(R) POP UP SHOP



【開催期間・会場】

<直営店>

2023年9月5日(火)~12日(火) 11:00 - 19:00

ブティック アシダ 本店 /ブティック アシダ 銀座 / ブティック アシダ 御堂筋



<全国百貨店>

2023年9月20日(水)~26日(火)

日本橋高島屋S.C. 本館1階 正面イベントスペース

松坂屋名古屋店 本館1階 イベントスペース



2023年9月27日(水)~10月3日(火)

横浜高島屋 1階 イベントスペース

玉川高島屋 本館2階 イベントスペース



2023年11月1日(水)~7日(火)

日本橋三越本店 本館2階 イベントスペース



他全国百貨店内 jun ashida/TAE ASHIDAブティックにて「COMPASS(R)」フェアを随時開催予定

※期間中、お買い上げのお客様にオリジナルハンカチをプレゼントいたします。





jun ashida × TAE ASHIDA

新作「 COMPASS(R)/コンパス(R)」

[商品概要]



▲ダブルジャージー素材のコンパス(R)(ポリエステルヴィスコース)77,000円

(コーディネート:ニットワンピース 88,000円)

スキューバタイプのダブルジャージー素材を使用。シックなバイカラーと軽くスポンジーな素材感が魅力です。日本のTPS縫製技術によってシームレスで軽やかな仕立てです。自然に生まれるドレープが構築的でモードな美しさを演出します。





▲ニット素材のコンパス(R) 79,200円

(コーディネート:ニットワンピース 110,000円)

日本が誇るホールガーメント技術で編み上げた、シリーズ初のニット素材。軽い素材感を叶える日本製の糸を使用しています。リブのトリミングがカジュアル感をプラスしながら、ほどよいフィット感で着用時におさまりが良いシルエットが魅力です。カラーは深みのあるレッドとベーシックなブラックの2色を展開。





▲ダブルフェイス素材のコンパス(R)(ウールナイロン) 99,000円

(コーディネート:ニットトップス 59,400円/ニットパンツ 85,800円)

日本製のダブルフェイス素材を使用し、TPS縫製技術によってシームレスで軽やかな仕立てです。グレー×ホワイトのバイカラーとソフトな素材感をリバーシブルで楽しめるのも魅力です。





▲撥水加工を施した「レイン コンパス」(ポリエステルタフタ) 88,000円

(コーディネート:ニットトップス 59,400円/ニットパンツ 85,800円)

日本製高密度のタフタ素材に撥水加工を施しているので、レインコートとしてもおすすめ。シルエットがやや楕円形で腰が隠れるくらいの着丈です。春先はスプリングコートとしても、またアウトドアシーンでも重宝します。(フード取り外し可能。)



COMPASS(R)公式サイトにてオリジナルムービーをご覧いただけます。

https://jun-ashida.jp/pages/jun-ashida-60th-anniversary



公式インスタグラム

https://www.instagram.com/jun_ashida_official/ (@jun_ashida_official)

https://www.instagram.com/tae_ashida_official/ (@tae_ashida_official)



