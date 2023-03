[SXSW Japan Office / VISIONGRAPH Inc.(未来予報株式会社)]

SXSW2023がいよいよ3/10から開催!日本からオンラインで参加できる「特典付きオンラインパス」は売り切れ次第の販売終了です。



いよいよ3/10より米国オースティンにて開催されるSXSW2023。日本からの出展企業や出演アーティストを、SXSW Japan Officeが一挙紹介。現地へ渡航されない方向けには、日本からオンラインで参加できる「SXSW2023 特典付きオンラインパス」も販売中。





世界最大級のクリエイティブ・カンファレンスイベント SXSW2023(サウス・バイ・サウスウエスト2023)が、3月10日~19日(米テキサス州オースティン現地時間)に開催されます。3月6日~9日には、教育分野に特化したSXSW EDU 2023も開催されます。



SXSWは、各業界の研究者や著名なスピーカーが登壇するカンファレンスセッション、大企業からスタートアップまでのブースが集結する展示会、世界中からアーティストが集まる音楽ライブや映画祭でのプレミア上映など、様々なコンテンツのある大規模な複合イベントです。



今年も日本から多くの方々が現地オースティンへと渡航し、SXSW2023に様々な形で参加します。日本から出展者や出演者として参加される皆さんを、Japan Officeよりまとめてご紹介させていただきます。



※2023年2月28日時点での発表内容です。出展者/出演者の情報は今後も変更/追加される可能性があります。最新情報はSXSWのHPにてご確認ください。









SXSW最大の展示会”Creative Industries Expo”には日本から15社のブース出展



3/12~15の4日間で、SXSW最大の展示会”Creative Industries Expo”が開催されます。展示会には例年日本からも多くの企業が出展していますが、今年は15社のブース出展が決定しています。それぞれの出展内容や詳細はリンク先からご覧ください。



■出展企業一覧(アルファベット順)



Aichi Prefectural Government https://schedule.sxsw.com/2023/exhibitors/1782

AQUONIA https://schedule.sxsw.com/2023/exhibitors/2317

COLDRAW https://schedule.sxsw.com/2023/exhibitors/1806

Colorkrew Inc https://schedule.sxsw.com/2023/exhibitors/1791

DENTSU INC. https://schedule.sxsw.com/2023/exhibitors/1963

HeartCore Enterprises Inc. https://schedule.sxsw.com/2023/exhibitors/1798

Hitachi America LTD https://schedule.sxsw.com/2023/exhibitors/2443

Lion Corporation https://schedule.sxsw.com/2023/exhibitors/2040

Nippon Television Network Corporation https://schedule.sxsw.com/2023/exhibitors/2364

RICOH TRIBUS https://schedule.sxsw.com/2023/exhibitors/1807

Tokyo Broadcasting System Television, Inc. https://schedule.sxsw.com/2023/exhibitors/1810

Toyo Seikan Group Holdings, Ltd. https://schedule.sxsw.com/2023/exhibitors/1961

TREE Digital Studio https://schedule.sxsw.com/2023/exhibitors/1811

Yamaha Motor Co., Ltd. https://schedule.sxsw.com/2023/exhibitors/2041

zeroinon Inc. https://schedule.sxsw.com/2023/exhibitors/2086





Creative Industries Expo の全ての出展社一覧はこちらからご覧いただけます。

https://schedule.sxsw.com/2023/exhibitions/63





SXSW Innovation Awardsのファイナリストに日本から2社が選出



14のカテゴリーに於いて応募されたプロジェクトの中から、特に優れたプロジェクトを表彰する”Innovation Awards”では、日本から2社がファイナリストとして選出されました。会期中の3/11にはファイナリストだけが集まりデモや説明を行うブースが連なるFinalist Showcaseが開催され、その後3/13に開催されるInnovation Awards Ceremonyにて、各カテゴリーの最優秀賞が発表されます。



Design部門



THE NEW BOTANICAL BREWING TECH https://coldraw.info/sxsw2023/





Media部門



SURF Music https://discover.surf





Innovation Awards Finalist一覧はこちらからご覧ください。

https://www.sxsw.com/news/2023/2023-innovation-awards-finalists-announced/





落合陽一氏やVERBAL氏など、日本からのスピーカーが登壇する4つのセッション



カンファレンスセッションでは、日本のスピーカーが登壇するセッションが4つ開催されます。SXSWに毎年スピーカーとして参加している落合陽一氏や、ミュージシャンのVERBAL氏等がカンファレンスセッションに登壇します。それぞれのセッション詳細は下記のリンク先からご覧ください。



Beyond the OP: Anime in the Music Industry

https://schedule.sxsw.com/2023/events/PP121310

・Yoshiki Kobayashi

・Satoshi Uto



Creating a Music Experience in the Metaverse

https://schedule.sxsw.com/2023/events/PP1143386

・VERBAL



How Songwriters Are Shaping Emerging Markets

https://schedule.sxsw.com/2023/events/PP123330

・her0ism



Pluriversal Sustainable and Peaceful Ancient Japan

https://schedule.sxsw.com/2023/events/PP122652

・Yoichi Ochiai



全てのカンファレンスセッションの一覧はこちらからご覧ください。

https://schedule.sxsw.com/2023/events/type/panel





バンダイナムコ研究所が”Gaming Industry Happy Hour”のスポンサーとして独自のイベントを開催



バンダイナムコ研究所はGaming Industry Happy Hourのスポンサーとして参加し、3/14に開催されるHappy Hour内で、AI技術を使用したバーチャルキャラクターによるDJパフォーマンスを行います。イベント詳細は下記リンクよりご覧ください。



Gaming Happy Hour with AI DJ by “ELMIRAIVE” presented by Bandai Namco Research

https://schedule.sxsw.com/2023/events/OE43316







SXSW2023公式マップスポンサーとして今年もStrolyがオースティンの地図を提供



京都発のオンライン地図プラットホームStrolyが、2019年 / 2022年に引き続きSXSW2023でも公式マップスポンサーとして参加します。下記リンクにて、2023年版がアップデートされる予定です。



Stroly https://sxsw.stroly.com/





Music Festivalでは日本から16組のアーティストがオースティン現地にて出演決定



Musicには、今年は日本から16組のアーティストの出演が決まっています。去年はオンラインでの出演もありましたが、今年は全てのアーティストがオースティン現地にて出演予定です。それぞれの出演日は、各アーティストのスケジュールページ上にて更新されます。



■出演アーティスト一覧(アルファベット順)





BackDrop Cinderella https://schedule.sxsw.com/2023/artists/2081914

CHAMELEON LIME WHOOPIEPIE https://schedule.sxsw.com/2023/artists/2064853

ChihiroYamazaki+ROUTE14band https://schedule.sxsw.com/2023/artists/2077648

DYGL https://schedule.sxsw.com/2023/artists/2064928

HARU NEMURI https://schedule.sxsw.com/2023/artists/2064691

NTsKi https://schedule.sxsw.com/2023/artists/2064865

NEMOPHILA https://schedule.sxsw.com/2023/artists/2064862

Otoboke Beaver https://schedule.sxsw.com/2023/artists/2064905

POT https://schedule.sxsw.com/2023/artists/2083985

The Tiva https://schedule.sxsw.com/2023/artists/2083986

Tohji https://schedule.sxsw.com/2023/artists/2083628

VivaOla https://schedule.sxsw.com/2023/events/MS56628

Wez Atlas https://schedule.sxsw.com/2023/artists/2077278

YAYOI DAIMON https://schedule.sxsw.com/2023/artists/2065797

Yogetsu Akasaka https://schedule.sxsw.com/2023/artists/2064867

YU-KA https://schedule.sxsw.com/2023/events/MS56322







全てのMusic Showcase出演者はこちらからご覧ください。

https://www.sxsw.com/festivals/music/





SXSWEDU 2023にも日本から複数の出展者・出演者が参加



SXSW2023より前の3月6日~9日には、教育分野に特化したSXSWEDU 2023が開催されます。こちらにも複数の日本の出展者や出演者が参加予定です。



展示会”EDU Expo”へのブース出展





CampusTop Coding https://schedule.sxswedu.com/2023/exhibitors/1962

Equmenopolis, Inc. https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000101029.html







カンファレンスセッションへの登壇

Interlingual Mystery Game https://schedule.sxswedu.com/2023/events/PP124490

・Taku Arai

・Fumi Kikunaga

・Shuichi Mano



スタートアップによるピッチ大会”Launch Startup Competition”





Equmenopolis, Inc. https://schedule.sxswedu.com/2023/events/OE42928







メンターセッションの開催





Mentor Session: Yoshi Okamoto https://schedule.sxswedu.com/2023/events/PP1142947







「Japan Office特典付きオンラインパス」は枚数限定・売切れ次第の販売終了



昨年に引き続きハイブリッド開催となる今年は、カンファレンスセッションを中心に多くのコンテンツが映像収録され、オンラインでの視聴が可能になります。今年はオースティン現地にて参加される日本の方も沢山いらっしゃいますが、スケジュールや予算の問題から渡航が難しい方も多くいらっしゃると思います。現地でなければ体験できないSXSWならではの盛り上がりはもちろんありますが、オンラインパスでは日本にいながら気軽に参加できるという大きなメリットがあります。



Japan Officeでは、この機会に多くの方にSXSWを体験していただくために、SXSW2023のオンラインパスと会期後の日本語でのオンライン勉強会がセットになった「特典付きオンラインパス」を販売中です。世界中から最先端のトレンドが集まるSXSWに、日本にいながらオンラインで参加できるこの機会をご活用いただき、ぜひ2024年以降の現地参加に繋げていただければ嬉しいです。



SXSW2023特典付きオンラインパス

特別価格 35,000円(税別)

・SXSW2023 オンラインパス(※通常価格$249相当)

・Japan Officeによる会期後のオンライン勉強会への参加



Japan Office特典付きオンラインパスの詳細・購入はこちらからご覧ください。

https://miraiyoho.com/sxsw-online-pass









SXSWとは?

毎年3月にアメリカ・テキサス州オースティンで開催される、音楽、映画、インタラクティブをテーマにした巨大ビジネスカンファレンス&フェスティバルです。

1987年にインディーズの音楽祭としてはじまり、のちに映画とインタラクティブを加えて、現在は10日間で数万人を集める世界最大級のイベントになっています。

10日間で開催地オースティンにもたらす経済効果は約380億円。行政・民間・市民ボランティアが連携して行なわれる、36年間続くイベントです。 これまでにTwitter、Pinterest、Spotifyなどのネット系サービスや、The White Stripes、Norah Jones、Franz Ferdinandといったアーティストが「SXSW」での受賞や出演を機に世界的なブレイクを果たすなど、スタートアップやカルチャーシーンにおいて、重要な役割を果たしてきました。

https://www.sxsw.com/



VISIONGRAPH Inc. / 未来予報株式会社について

東京を拠点にしたイノベーションリサーチをベースに、コンセプトメイキング及び企業の未来像コンサルを行う。様々な示唆に富む{あるかもしれない}未来の予報を提供し、多くのインスピレーションを与え、より良いコンセプトや戦略をデザイン。2019年より米国最大級のビジネスカンファレンスSXSW(サウス・バイ・サウスウェスト)の日本事務局であるSXSW Japan Offficeとしても活動中。著書『10年後の働き方「こんな仕事、聞いたことない! 」からイノベーションの予兆をつかむ』(インプレス社, 2017)

https://miraiyoho.com/



