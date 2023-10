[Wix.com]



オンラインでのブランド構築やビジネス拡大を可能にするクラウド型プラットフォームの Wix.com Ltd.(NASDAQ: WIX、本社: イスラエル・テルアビブ、CEO: アビシャイ・アブラハミ、以下: Wix)は本日、NTTタウンページ株式会社(本社:東京都港区 代表取締役社長:村田 和也、以下: NTTタウンページ)が本日リリースした中堅・中小企業向けの新たなデジタルマーケティング総合支援サイト「My タウンページ」に、Wix が採用されたことを発表しました。本サービスは、NTTタウンページと Wix が共同開発し、Wix の高度な技術を搭載したプラットフォームを基盤としています。



Wix は、2019年9月に NTTタウンページと戦略的業務提携を締結し、ホームページを使って中堅・中小企業のビジネスをワンストップで支援するサービス「NTTタウンページ Digital Lead Powered by Wix(以下: Digital Lead Powered by Wix)」を共同で提供してきました。本サービスは、これまで30,000社以上の中堅・中小企業が導入し、オンライン上での課題解決やビジネス拡大に貢献しています。NTTタウンページは、こうした協業の実績に加え、Wix が高度な機能を有している点で、「My タウンページ」への開発・基盤プラットフォームとして Wix の採用を決定しました。



My タウンページ向けに Wix が開発および提供を行った機能は以下の通りです。

サイト会員機能:会員登録をしたユーザー向けに、ブログ記事や動画といった会員限定コンテンツの提供を可能にする機能です。My タウンページの会員サイト化には本機能が活用されています。



ホームページのサンプル作成:Wix は、業種や職種、好みのデザインといった一連の質問にユーザーが回答することで、Web サイトを自動で生成する技術を有しています。この技術を活用して、会員のホームページサンプルを作成する機能を開発しました。



複数サイトのアクセス解析の表示:Wix の「アクセス解析」機能をベースに、Digital Lead Powered by Wix と、NTTタウンページが従来より提供するオンラインサービス「iタウンページ」の両サービスの訪問者数や問い合わせ数を一画面で表示する機能を開発しました。



本人性確認機能:オープンな開発プラットフォーム「Velo by Wix」と第三者の自動音声応答サービスを組み合わせることで、iタウンページに掲載済みの情報とのシームレスかつ安全な照合を可能にする本人性確認機能を開発しました。



独自のモバイルアプリ:My タウンページの機能をモバイル端末で利用可能にすべく、独自のモバイルアプリの開発を行いました。本アプリの活用で、ユーザーは、有益な機能や情報へのアクセスのほか、プッシュ通知を通じたコミュニケーションが可能になります。







Wix の最高ビジネス責任者の Yaniv Vakrat(ヤニヴ・ヴァクラット)のコメント



NTTタウンページ様と共同で My タウンページを開発し、日本全国の中堅・中小企業向けに強固な製品を提供するというのは、弊社にとって大きなマイルストーンです。Wix は、2019年から NTTタウンページ様との戦略的業務提携を通じて、日本の中堅・中小企業が抱えるオンラインでの課題解決をサポートしてきました。今後も、ユーザーの声に耳を傾け、革新的な製品を提供し、最新のデザインや技術を活用することで、NTTタウンページ様のような大企業からそのお客様である中堅・中小企業に至るまでの幅広いニーズに対応し、ビジネスの発展に貢献して参ります。



NTTタウンページ株式会社 代表取締役副社長 河口哲雄様のコメント



急速に拡大・成長する EC 市場や D2C 市場等、お客さまを取り巻く市場環境は目まぐるしいスピードで変化しています。これまで、NTTタウンページは社会のデジタルニーズへの対応を強化するため、中堅・中小企業の皆さまのビジネスの成功支援を目的とした『Digital Lead』を、Wix 社様と連携し提供してまいりました。本日リリースした「My タウンページ」は、グローバルで高度なテクノロジーを有している Wix 社様との更なる連携により、お客様のビジネス拡大・成長をサポートする多様な機能をスマートフォンアプリを通じて無料でご利用頂く事を可能としました。

これからも、私たち NTTタウンページは、お客様に最適な価値を提供する「Your Marketing Partner」として、「地元のあなたを、デジタルでも支えたい」というスローガンを掲げ、お客様と共に成長できる企業を目指してまいります。



My タウンページの詳細はこちらをご覧ください:https://www.mytownpage.jp



※NTTタウンページ(株)が提供する My タウンページへの会員登録は無料です。

※iタウンページは、NTTタウンページ(株)が運営するインターネットサイトです。

※Digital Lead を含む NTTタウンページ(株)が提供するその他サービスへのお申し込みには別途費用がかかります。

※Digital Lead Powered by Wix は NTTタウンページ(株)と Wix.com Ltd. の共同ブランドとして提供するデジタルマーケティングサービスの名称です。 ご利用には、ご利用料金のほか、インターネット接続にかかわる回線などの契約および通信料、電話をかける場合には通話料などの料金が別途必要です。情報閲覧のご利用は無料です。



■Wix.com について

Wix はオンラインプレゼンスの構築、管理、成長を可能にするグローバルなプラットフォームです。2006年にホームページ作成ツールとして誕生し、現在は業界最高水準のサイトパフォーマンス、セキュリティ、信頼性の高いインフラストラクチャを兼ね備えた多機能なプラットフォームへと進化しました。幅広い EC 機能、ビジネスソリューション、高度な SEO 機能、マーケティングツールを提供することで、ユーザーによるブランドの確立、データの保有、顧客との関係構築を可能にしています。常にイノベーションを追求しながら新機能の提供を続けることで、Wix を利用する誰もが強力なオンラインプレゼンスを確立し、夢を実現できるようお手伝いしています。

Wix はイスラエルに本社を置くグローバル企業で、日本を含む世界中に拠点を有しています。

Wix.com ホームページ:https://ja.wix.com



