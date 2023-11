[株式会社READY TO FASHION]

ファッション業界に特化した求人プラットフォームを運営する株式会社READY TO FASHION(本社:東京都目黒区 / 代表取締役:高野聡司)は、2023年11月21日(火)より自社サイトのメインビジュアルに4人組ガールズバンド「CHAI(チャイ)」のマナとカナを起用いたします。

WEB:https://www.readytofashion.jp/







Credit





Model:マナ / カナ From CHAI @chaiofficialjpn

Photographer:Kisshomaru Shimamura @kisshomaru

Director・Styling:Shizuka Yoneyama @shizuka_fmn

Hair:MIHO EMORI @miho_emo_

Make Up:YUKA HIRAC @yuka_hirac



CHAI プロフィール





双子のマナ(Vo.&Key.)、カナ(Vo.&Gt.)、ユウキ(Ba.&Cho.)、ユナ(Dr.&Cho.)で編成された、4人組の「NEO- ニュー・エキサイト・オンナバンド」。2017年にリリースされた1stアルバム『Pink』が各チャートを席捲し、2018年にはアメリカの人気インディーズレーベル「BURGER Records」よりUSデビュー。同年8月にはイギリスの名門インディーレーベル「Heavenly Recordings」よりUKデビューを果たすなど、国内にとどまることなく世界で活躍しています。

公式サイト:https://chai-band.com



READY TO FASHIONについて





READY TO FASHIONは、ファッション・アパレル業界特化の求人サービスとして2017年にサービスを開始し、累計1000社以上の企業に導入・活用いただいております。



アパレル小売企業だけでなく、ファッションテック、ものづくり、メディアなど幅広い企業とスカウトなどを通じダイレクトに繋がることができる求人サイトです。



また、登録ユーザーは独自のWEBプロフィール(履歴書)を登録でき、好きなブランドやインスタグラム連携、スキルなどを通じて、自身のファッション感をアピールすることができます。

URL:https://www.readytofashion.jp/



会社概要







若者や既存の枠を超える「人」の力によって、旧態依然としたファッション業界の変革を促進し、「業界に従事する人」や「ファッションを楽しむ人」の生活を豊かにすることを目指します。そのために、私たちはファッション業界のコミュニケーションにおける課題を解決し、多様な人材がファッション業界で活躍する機会を創出します。また、未来においてあるべき業界像を構想し、ファッション業界に対する新たな価値を提案し続けます。



会社名:株式会社READY TO FASHION

所在地:東京都目黒区青葉台4-4-12 THE N3 502

メール:info@readytofashion.jp



