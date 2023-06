[株式会社横浜赤レンガ]

他にも「bills」「UNI COFFEE ROASTERY」などの人気店でもモーニングが楽しめる



横浜赤レンガ倉庫では、2023年6月9日(金)より「Disney HARVEST MARKET By CAFE COMPANY」(2号館3F)でドナルドダックをフィーチャーした当施設限定のモーニングメニューの提供をスタートいたします。

同店は、2022年12月のオープン以来、“横浜”ならではのストアコンセプトである「Fisherman’s Warf」をテーマに、ドナルドダックをフィーチャーしたメニューや限定オリジナルグッズを販売してきました。6月9日はドナルドダックの誕生日であることから、当施設限定でドナルドダックをイメージした『オートミールパンケーキ w/フルーツ&ヨーグルトクリームチーズ ~Donald Style~』 や 『フィッシャーマンのサーモンEggベネディクト』、さらにはドナルドダックがデザインされた新作のオリジナルグッズの販売も開始いたします。

また、同店ではモーニングメニューの提供開始に合わせて、6月9日(金)より朝の営業時間を拡大。土日祝だけでなく平日も10:00からカフェ・グッズショップをお楽しみいただけます。



























































この他、横浜赤レンガ倉庫にはオールデイダイニング「bills」(2号館1F)や、横浜エリアを中心にそれぞれ異なるコンセプトで店舗展開をしている「UNI COFFEE ROASTERY」(1号館1F)など、モーニングにぴったりのメニューが楽しめる店舗を気分に合わせてお選びいただけます。また、両店ともに店内の一部座席でペットのご同伴が可能なことから、ワンちゃんとのお散歩の途中などでも気軽にお立ち寄りいただけます。海沿いの開放的なロケーションで朝の爽やかな時間を満喫しながら、この機会に“横浜赤レンガ倉庫のモーニングタイム”をぜひご体験ください。



















































「いつ来ても変わらない、けれども、いつ来ても新しい」をコンセプトに掲げる横浜赤レンガ倉庫では、訪れるお客様にとって横浜で過ごす朝の時間がより充実したものになるよう、エリアの賑わい・発展に貢献してまいります。







Disney HARVEST MARKET By CAFE COMPANY<2号館3F>





オートミールパンケーキw/フルーツ&ヨーグルトクリームチーズ~Donald style~

1,980円(税込) ※10:00~11:00のみのご提供となります。(L.O. 10:45)

オートミール入りのパンケーキは、一面ドナルドダッグのフェイス柄をデザイン。季節のフレッシュフルーツとヨーグルトクリーム、メープルシロップと合わせてお召し上がりください!!※横浜赤レンガ倉庫限定







フィッシャーマンのサーモンEggベネディクト

2,090円(税込) ※10:00~11:00のみのご提供となります。(L.O. 10:45)

ドナルドダックが海にダイブしたイメージのポーチドエッグと、スモークサーモンやたっぷりの野菜に爽やかなヨーグルトソースを合わせたオリジナルエッグベネディクトです。※横浜赤レンガ倉庫限定































bills <2号館1F>





ベリーベリーパンケーキ - 苺、八女抹茶、ベリーバター、ピスタチオ、ムラメ

2,000円(税込)

生地、バター、トッピングのそれぞれに「ベリー」をふんだんに使用した赤レンガ限定のパンケーキ。※横浜赤レンガ倉庫限定







豆腐のヴィーガンオープンサンド - チリサンバル、シュレッドサラダ

1,800円(税込)※11:00までのご提供となります。

卵の代わりに豆腐をつかったヴィーガンオープンサンド。マレーシアやシンガポールで定番のチリソース「サンバル」の辛さがよく合います。









UNI COFFEE ROASTERY <1号館1F>





カプレーゼサンド

780円(税込)

フレッシュなモッツァレラチーズとトマト、バジルを合わせたシンプルなカプレーゼ風のサンドです。







キャラメルワッフル

1,100円(税込)

コクのある香ばしいキャラメルソースに濃厚なバニラアイス、生クリームを添えた温かいワッフルです。





































横浜赤レンガ倉庫は、創建100年を超える歴史的建造物を活用した文化・商業施設。当時の倉庫の面影を残した館内には様々なショップやレストラン・カフェが軒を連ね、二棟間の広場では四季折々のイベントを開催しています。これまでに累計1億1千万人以上の方にご来館いただいており、開業から20周年を迎えた2022年には初のリニューアルを経て12月にオープンしました。

施設に隣接する赤レンガパークは、横浜港を臨む開放的なロケーションが魅力で、観光で訪れた方だけでなく、ランニングやワンちゃんとのお散歩など多くの方が行き交い、思い思いにお過ごしになっています。港を行き交う船やみなとみらいの景色を眺めたり、芝生に座ってくつろいだり、目の前の桟橋からクルーズ船の船旅もお楽しみいただけます。























■施設概要

施設名:横浜赤レンガ倉庫

所在地:神奈川県横浜市中区新港一丁目1

営業時間:1号館 10時~19時、2号館 11時~20時

※カフェ・レストランは店舗により異なる ※1号館ホール・スペースは催事により異なる

WEBサイト:https://www.yokohama-akarenga.jp/

特設ページ:https://www.yokohama-akarenga.jp/brickjournal/detail/85

アクセス:みなとみらい線「馬車道駅」または「日本大通り駅」より徒歩約6分

JR・市営地下鉄「桜木町駅」より汽車道経由で徒歩約15分、「関内駅」より徒歩15分





※6月9日よりご利用いただけます。詳細は各店へお問合せください。



■Disney HARVEST MARKET By CAFE COMPANY:

ドナルドモーニングメニューをご注文のお客様に、プチギフトをプレゼント(7月31日まで)

■bills:

ベリーベリーパンケーキ、豆腐のヴィーガンオープンサンドをご注文のお客様に、コーヒー1杯サービス(7月14日まで)

■UNI COFFEE ROASTERY:

12:00までにサラダ、サンドイッチ、ワッフルのいずれか1つとドリンクをご注文で、ドリンクを10%割引(7月31日まで)



