システムソフトウェア販売の株式会社ライフボート( URL: https://www.lifeboat.jp/ ) は、Audials AGが開発したインターネット上で配信されている音楽や動画などをPCへ保存し、好きなときに楽しむことができるソフト「Audials One 2023」(オーディアルズ ワン 2023)標準価格7,300円(税別)を、2022年11月18日から販売を開始します。



「Audials One 2023」は、定期的にアップデートされる高機能なレコーディングエンジンにより、Web上にある幅広いジャンルの音楽や動画を簡単に保存して、楽しむことができるソフトウェアの最新バージョンで、動画の高速録画や広告の自動削除、音楽ファイルの編集機能などがさらに強化されています。











「Audials One 2023」(オーディアルズ ワン)は、Web上で配信されているストリーミング動画/音楽を簡単にパソコンに録画/録音することができるソフトです。保存したファイルは、音楽や動画毎にカテゴリ別に分類され、いつでも好きな時に再生することができるようになります。また、多彩な形式の音声/動画ファイルに対応しており、iPhoneなど再生する端末に合わせたファイル形式の変更も行うことが可能です。









インターネット上のストリーミング動画を簡単に録画!



Webで配信されているストリーミング動画を簡単に録画してファイルとして保存することができます。再生される動画をすべて録画したり、保存する動画を選択することも可能です。Amazon VideoとNetflixの倍速録画に対応している他、配信サイトによっては複数の動画をまとめて録画したり、バッググラウンドでの録画が行うことも可能です。







録画のオプションとして、録画エリアを指定して、画面を直接録画することもできるので、様々な動画、配信サイトに柔軟に対応することができます。録画エリアを自動検知させる機能のほか、手動で詳細に指定することも可能です。







■ 録画可能な、配信サイト、サービス(一例です)

YouTube / ニコニコ動画 / Netflix / GYAO! / Amazon / Hulu / DMM.COM / WOWOWメンバーズオンデマンド / スカパー!オンデマンド / NHKオンデマンド/ フジテレビオンデマンド / 日テレオンデマンド / TBSオンデマンド / TSUTAYA TV / U-NEXT / DAZN / AbemaTVなど

※配信方式、サービスが変更されることもあり、すべてのサイトに対応しているとは限りませんので、予めご了承ください。



■ 動画ファイルの保存形式

3GP / 3G2 / AVI / FLV / MKV / MOV / MPEG4 (MP4) / WMV(wmv7/ wmv9)





動画のドラッグ&ドロップ、URLのコピー&ペーストで動画を録画(YouTube)



YouTubeの動画は、動画のサムネイルを製品にドラッグ&ドロップしたり、URLをコピー&ペーストするだけで、簡単に高速録画することができます。動画の解像度を指定して録画することや、動画から音楽ファイルに保存することも可能です。保存された動画には広告が含まれませんので、快適に動画を視聴できるようになります。











ストリーミング音楽も簡単に録音!



Webサイトで配信されている音楽やパソコンで再生される音楽も簡単に録音することができます。音楽は自動的にトラックに分割され、アーティスト、アルバム毎に保存されます。音楽はファイルとして保存されますので、配信が終了してしまっても、いつでも自由に楽しめるようになります。











音楽ファイルのドラッグ&ドロップ、URLのコピー&ペーストで簡単録音



Spotify、YouTubeの音楽は、製品にドラッグ&ドロップでするだけで簡単に録音することができる他、倍速以上の録音に対応しています。YouTubeのミュージックビデオのURLをコピー&ペーストして、動画から音楽ファイルとして保存することも可能です。











音楽、動画ファイルを他のファイル形式へ自在に変更



録画/録音した動画/音楽ファイルは、様々なファイル形式に変更することができますので、様々なデバイスで再生できるようになります。ビデオファイルから音声ファイルへの変更(動画から音楽のみ抽出)も可能です。







◆対応動画ファイル





◆対応音声ファイル









動画、音楽ファイルの編集



動画からCMなどの不要部分をカットしたり、動画の一部分を抽出できる簡易編集機能が搭載されている他、音楽ファイルについても、曲の先頭や末尾の不要部分をカットしたり、曲の一部分を抽出できる簡易編集機能が搭載されています。



【動画の編集画面】





【音楽の編集画面】









音楽の検索機能



Webサイトに公開されている音楽を、アーティスト名や曲名で検索することができます。





TV(ライブストリーミング番組)の視聴、録画機能



CNN/BBC World News/NHK Worldなど、主に海外のライブストリーミング番組の視聴、録画ができるようになりました。











レコーディングエンジンの自動アップデート機能



動画配信サイトの仕様は、日々変更されます。動画サイトの仕様変更に迅速に対応できるよう、レコーディングエンジンは、製品の起動時に自動的に最新バージョンにアップデートされるようになっています。より多くの動画サイトに対応できるよう、製品のアップデータも順次公開しています。





DVDの録画機能



画面を直接録画することで、DVDの録画も行うことができます。PCにファイルとして保存することができるので、DVDドライブの搭載されてないパソコンやスマートフォン、タブレットでも再生できるようになります。

※DVDを録画する場合には、別途DVD再生ソフト(VLCなど)が必要となります。





保存した動画、音楽をカテゴリ別に自動管理 / プレーヤー機能



保存したファイルは、音楽や動画毎に分類され、いつでも好きな時に再生することができるようになります。動画や音楽のタグ、アルバムカバー、歌詞の自動検索、設定が可能な他、音楽CDの作成、プレイリストの作成機能でお気入りのリストを作成することも可能です。また、インターフェース(画面)のスタイル(カラー)も変更することもできます。











世界中のラジオ/Podcastの検索/録音



登録されている100,000以上のインターネットラジオ局、350,000以上のPodcastの視聴、録音が可能です。

※海外のサイト、ラジオステーション向けの機能となります。日本国内のラジオには対応できません。



●Audials One 2023 の最新の情報詳細、注意事項、システム要件などは、

https://www.lifeboat.jp/products/one2023/ をご覧ください。



● Audials One 2023 のパッケージ画像、画面データは、以下よりダウンロードが可能です。

https://support.lifeboat.jp/archives/one2023/one2023_Img.zip



