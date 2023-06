[株式会社ジャパン ゲートウェイ]

株式会社ジャパンゲートウェイ(所在地:東京都港区 代表:伊藤英信)が展開する、髪のくせ、うねり、広がり、ダメージ等で髪の取扱いにお困りの皆さまへ向けたヘアケアブランド『ISSHI(イッシ)』より今春発売した『ザ ヘアミルク Dx ディープリペアモイスト』が、本音のコスメ批評誌で人気の“LDK the Beauty”(株式会社晋遊舎)2023年8月号の特集にて、ヘアミルク部門で総合評価A+の第1位及びベストバイの評価をいただきました。







<受賞内容>

ヘアミルク部門:総合評価A+の【第1位】及び【ベストバイ】

対象商品:イッシ ザ ヘアミルク Dx ディープリペアモイスト







“べたつきなしで理想のうるツヤを叶える一本を見つけます!“と題し、ヘアオイル・ヘアミルク56製品をABC判定する特集(LDK the Beauty 2023年8月号)にて、「イッシ ザ ヘアミルク Dx ディープリペアモイスト」がヘアミルク部門で総合評価A+の第1位及びベストバイをいただきました。



「サクラン(R)※1」、「リピジュア(R)※2」、「ペリセア(R)※3」等、配合成分の豪華さに加え、プレミアムな保湿力と補修力でパサつき髪もうねり髪もべたつかずしっとりするんとまとまる仕上がりを評価していただけました。(LDK the Beauty 2023年8月号より引用)



2022年の同誌の特集においても、ISSHI(イッシ)のヘアミルク「ザ ヘアミルク シルキーモイスト」が総合評価Aを受賞しており、2年連続で高い評価を得られました。



商品特長







1.ダメージ補修と濃厚保湿を生む高機能成分をプレミアム配合





■へマチン



ヘアサロンで髪の補修成分として馴染のある「ヘマチン」を贅沢に配合。毛髪の主成分であるケラチンと結合して傷んだ髪を強力に補修します。はがれたキューティクルを補修し、毛髪の表面をなめらかな良い状態にすることでパサつきやごわつきから、しなやかで柔らかい毛髪に導きます。





■サクラン(R)※1



ヒアルロン酸の約6倍の保水力を持つ注目の保湿成分サクラン(R)※1。分子量が1600万にも達する高分子成分が髪表面を水分ヴェールで包み込み、髪にうるおいを与えます。また、高い保湿力にも関わらず、その手触りは髪の表面でさらりと変化し、指通り滑らかでさらさらな質感になります。





■リピジュア(R)※2

保湿力はヒアルロン酸の2倍と言われるリピジュア(R)※2。イッシ ザ ヘアミルク シルキーモイストに配合している2種のリピジュア(R)※2を大幅に増量して配合しています。この2種の“Wリピジュア”によって、髪の内側から保湿力を高め、しっとりまとまる髪へと導きます。





■ペリセア(R)※3

素早い浸透力と持続性の高い補修成分として評価の高いペリセア(R)※3が、髪の内部に瞬時に浸透し、髪の傷みを補修します。また、髪表面のキューティクルまで補修&保湿成分で満たし、髪のハリコシ及びツヤをアップさせ、水分量を高めながら健やかな髪へと導きます。





2.髪に成分を留め持続的に補修&保湿



これまでの集中補修のヘアトリートメントは、“洗い流すタイプ”のインバストリートメントが主流でした。本商品では、評価の高いダメージ補修成分や高保湿成分をリッチに配合し、これらの成分を洗い流すことなく髪に留め、カラー・パーマによるダメージ毛、くせ・うねり髪に、じっくり、しっかりアプローチし、補修&保湿をします。





3.ベタつかないのにリッチな保湿&補修効果

ISSHI(イッシ)が全商品に追求してきた“ベタつかない仕上がり”はそのまま新商品に登用。こだわりのベタつきレスなのに、これまでにないしっとりまとまる仕上がりを叶えました。



商品特長(その他)







■毛髪保護成分・UVケア成分・帯電防止成分

アルガンオイルやマカデミア種子油など6種の植物オイル※8を配合し、髪の外側からコーティングすることで、外部の乾燥や熱から髪を守ります。また、UVケア成分※9や帯電防止成分※10を配合し、紫外線からの髪ダメージや静電気による髪の広がりを抑え、扱いやすい髪へと導きます。



■色味



一般的にヘアミルクは白色ですが、イッシ ザ ヘアミルク Dx ディープリペアモイストの色味は、驚きのモスグリーン。ヘマチンを高濃度で配合※11していることが分かります。(衣服等は染まりませんのでご安心下さい。)





■香り



アップル、ペアーのフレッシュな果実に、みずみずしく透明感のあるやさしいジャスミン、ミュゲ、ホワイトローズのフローラルブーケが重なるフルーティフローラルの香り。









商品ラインナップ







イッシ ヘアパックセラム

内容量: 180g

価格: 2,700円(税抜)/2,970円(税込)



グリオキシル酸”※12を自宅でも使いやすいように配合した話題の酸熱トリートメント。









イッシ ザ ヘアミルク シルキーモイスト

内容量: 111g

価格: 1,700円(税抜)/1,870円(税込)



しっとり、さらっ、ふわっ、とまとまる“素直髪”に導くサロン品質の高機能ヘアミルク。











イッシ ザ ヘアミルク シルキーモイスト パウチタイプ

ピュアフラワーブーケの香り/フレグランスフリー

内容量:各100g

価格: 各1,350円(税抜)/1,485円(税込)



イッシ ザ ヘアミルク シルキーモイストが、そのままでも詰め替えても使えるパウチタイプに。







イッシ ザ ヘアミルク Dx ディープリペアモイスト

内容量: 100g

価格: 2,100円(税抜)/2,310円(税込)



ダメージ髪に、プロ御用達の補修成分を配合した、プレミアムリペアヘアミルク。





<ISSHIについて>







“くせ毛という強敵に、一矢<イッシ>の反撃開始!”



『ダメージやくせ毛の方のお悩みを少しでも解決したい』という思いからISSHIは誕生いたしました。酸と熱のチカラ※13を利用した「イッシ ヘアパックセラム」をはじめ、「イッシ ザ ヘアミルク シルキーモイスト」の発売で、髪のくせやうねりにお悩みの方だけでなく、髪の広がりや膨らみ・パサつき・ダメージなどのお悩みを持つ“困り髪”※14さんなど、多くの方々から評価をいただきました。



今回の受賞商品である「イッシ ザ ヘアミルク Dx ディープリペアモイスト」は、ブリーチ・カラー、パーマなどによる深刻なダメージ髪に悩んでいる方のために、補修力と保湿感を一段と高めたプレミアムラインとして発売いたしました。



イッシは、親しみやすいパッケージデザインにさることながら、悩める“困り髪”の皆様とともに髪のお悩みと向き合い、より扱いやすい髪へと導ける商品開発に誠心誠意取り組んで参ります。



※1スイゼンジノリ多糖体。「サクラン(R)」はグリーンサイエンス・マテリアル株式会社の登録商標

※2ポリクオタニウムー64及びポリクオタニウムー61。リピジュア(R)は日油株式会社の登録商標

※3ジラウロイルグルタミン酸リシンNa。ペリセア(R)は旭化成ファインケム株式会社の登録商標

※4イッシシリーズ

※5ジラウロイルグルタミン酸リシンNa、ヘマチン、加水分解コラーゲン、加水分解ケラチン(カシミヤヤギ)、加水分解シルク、18-MEA 疑似成分: セテアラミドエチルジエトニウム加水分解コメタンパク、CMC 補充成分: ラウロイルグルタミン酸ジ(フィトステリル/オクチルドデシル)、ポリクオタニウムー61

※6ポリクオタニウムー64、ポリクオタニウムー61、ヒアルロン酸Na、加水分解コラーゲン、乳酸Na、スクワラン、セラミド(セラミドAP/ セラミドNP/ セラミドNG)、ラウロイルグルタミン酸ジ(フィトステリル/オクチルドデシル)

※7イッシ ザ ヘアミルク シルキーモイスト 対比

※8毛髪保護成分:アルガニアスピノサ核油(アルガンオイル)、マカデミア種子油、ホホバ種子油、オリーブ果実油、カニナバラ果油、ヒマワリ種子油

※9UVケア成分:カミツレ花エキス、ラベンダー花エキス、オウゴン根エキス、コメヌカ油

※10帯電防止成分:ポリ-ε-リシン、ポリクオタニウムー61

※11イッシ ザ ヘアミルク シルキーモイスト対比

※12酸熱トリートメント成分としてのグリオキシル酸(ヘアコンディショニング成分)を配合

※13ヘアドライヤーやヘアアイロン等の熱器具によるアレンジ

※14髪のくせ、うねり、広がり、パサつき等で髪が理想のスタイルに整わない状態



<ISSHIブランドサイト>

https://isshi.jp/

<ISSHI公式インスタグラム>

https://www.instagram.com/isshi_official/

<ISSHI公式ツイッター>

https://twitter.com/ISSHI_official



