[KONNEKT INTERNATIONAL INC.]

~INCRM公式オンラインストア、LHP各店にて新作ジュエリーの受注及び限定Tシャツ、各種アイテムの取り扱いがスタート~



俳優の新田真剣佑がプロデュースを手掛ける「INCRM(インクリム)」は、新作アイテムの発売に伴い、6月30日(金)から7月9日(日)の10日間、一部店舗を除いた全国のLHP各店にてPOP UP STOREを開催し、7月1日(土)12:00よりINCRM公式オンラインストアでの販売もスタートいたします。また、POP UP STOREでは、先行で新作の限定Tシャツの販売やジュエリーの受注に加え、ベーシックアイテムも販売いたします。







POP UP STOREの開催を記念して、LHP原宿店ではブランドプロデューサー新田真剣佑の来店が決定いたしました。LHP原宿店にて、6月30日(金)11:30のオープンから7月1日(土)16:00までの間に限定Tシャツを購入の上、15,000円(税込)以上INCRM商品をお買い上げいただいたお客様を対象に、抽選のうえ来店模様をご覧いただくことができます。

※本件につきまして、内容が変更・延期・中止等になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

※抽選結果はご購入時にお知らせいたします。

※定員に達し次第、LHPオフィシャルインスタグラムよりお知らせいたします。

その他詳細につきましては、LHP公式インスタグラム及び店舗へお問合せください。



【POP UP STORE information】





開催店舗:原宿店 / 池袋店 / 大阪店 / 上野店 / 名古屋店 /

新宿店 / ルクア大阪店 / 名古屋パルコ店 /福岡店

※営業時間は各店舗にお問合せください。

開催期間:2023年6月30日(金)~7月9日(日)



【INCRM公式オンラインストア販売スケジュール】





日時:2023年7月1日(土)12:00~

URL:https://incrm-design.com



【新田真剣佑来店スケジュール】





日時:2023年7月1日(土)

会場:LHP原宿店(東京都渋谷区神宮前4-32-12 ニューウェーブ原宿)

詳細はLHP及びINCRMオフィシャルインスタグラムにてお知らせいたします。



【New Item information】





- 限定Tシャツ -



item:WORLDWIDE T-SHIRT

price:8,800 yen(tax in)

color:BLACK / WHITE

size:S / M / L



- jewelry 先行受注アイテム(一部) -









item: ICON RING

price:29,700 yen(tax in)

color:silver

size:9号 / 12号 / 15号 / 18号























item: ICON PIERCE

price:17,380 yen(tax in)

color:silver

size:F





















item: ICON BRACELET

price:46,200 yen(tax in)

color:silver

size:S / M













【INCRM について 】

2021年スタート。各ジャンルで第一線に立つプレイヤーたちが集結し、”世界基準のデジタルテクノロジーとIPをファッションへと昇華”をコンセプトに掲げるクリエイティブレーベル。

日々変化する時代のスタンダードに抗わず(Increment)、流されず(Not a Subset)、先進的な技術を独自の視点で解釈しながら、新感覚なテクノロジーをファッションへ昇華していくという意思を表している。

国内外のファッションカルチャーに深い造詣を持つデザイナーやグラフィックデザイナー、新田真剣佑氏を含めたデジタルネイティブな時代に生きる気鋭のクリエイターたちがタッグを組み、従来の固定概念に囚われない世界基準のクリエーションを生み出していく。

LAのMAXFIELDやTOKYOのRESTIRで展開し、今後は次世代ソリューションを導入したポップアップの

開催や、世界で活躍するアーティストやブランド・IPとのカプセルコレクションも展開予定。

♦INCRM 公式オンラインストア:https://incrm-design.com

♦INCRM Official instagram:https://www.instagram.com/incrm_official/



【プロデューサープロフィール】





新田真剣佑

生年月日:1996年11月16日

出身地:アメリカ ロサンゼルス



2014年より日本を拠点に活動をスタート。

2016年公開の『ちはやふる-上の句- / -下の句-』(16/小泉徳宏監督)で第40回日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞。

その後、多くの話題作に出演



Instagram : @mackenyu

Twitter : @Mackenyu1116



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/29-20:46)