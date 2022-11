[株式会社コネクト]

クリスマスに大切な人に想いを届けよう!



株式会社コネクト(東京都港区/代表取締役:小南有利子)が展開するハーブ専門店「enherb(エンハーブ)」より、スヌーピーでおなじみ「PEANUTS」シリーズ新商品のお知らせです。







2019年より発売中の同シリーズは、普遍的な人気キャラクター「スヌーピー」とその仲間たちをパッケージに起用し、チャールズ・シュルツが描いた「ピーナッツ」コミックのユーモラスな「アート」「言葉」の持つ魅力を存分に盛り込んだ商品として幅広い層のお客様よりご好評をいただいております。



本年はクリスマス・年末年始のギフトシーズンに向けて、“大切な人のココロとカラダを想うギフト”をテーマに新商品を展開いたします。ハーブティーの持つ機能(リラックス、美容、健康サポートなど)が大切な人のココロとカラダを想う気持ちを伝えながら、“PEANUTS”の持つユーモラスな世界観がメッセージを軽やかに届けてくれます。



ラインナップはハーブティーが4種、ハーブティーを楽しむポータブルティーボトル1種、合計5アイテムを新発売いたします。すでに発売中のハーブティーカップ2種、はちみつ1種と合わせ、合計8アイテムにて店頭展開いたします。



■ 発売日 :2022年11月30日(水)展開スタート

■ 販売場所 :enherb 直営店29店舗及び、enherb オンラインショップ、enherb楽天市場店



★オンラインショップ内にてスペシャルサイトを公開!!

https://www.enherb.jp/shop/pages/snoopy.aspx



〈 この件の取材・掲載に関する報道関係の皆様からのお問合せ先 〉

株式会社コネクトPR窓口担当: 黒瀬・倉掛(くらかけ) Mail : koho@connecto.jp

TEL 03-5472-2351 FAX 03-5472-2358 オフィシャルサイトURL http://www.enherb.jp

読者様問い合わせ先:0120-184-802(エンハーブお客様窓口)



飾らない日常のすばらしさをユーモアたっぷりに伝えてくれる「PEANUTS」の仲間たち。

私たちエンハーブがお届けするハーブも日々のくらしの中でココロとカラダにそっと寄り添い、

ここちよい笑顔をもたらす存在でありたい。

そんなメッセージを込めて、いまより“ちょっといい毎日”を応援します。





■PEANUTS ハーブティーセレクション for relaxing

ティーバッグ5包入り(5種×1包)

税込¥1,200



定番ブレンドハーブティーから人気のリラックスティー5種をアソートしました。気持ちをほんのり楽にしてくれるスヌーピーたちからのメッセージとともに、香り豊かで華やかな色合いのハーブティーがリラックスシーンに寄り添います。







■PEANUTS クランベリーしょうが茶 ぽかぽかしたい時に

ティーバッグ7包入

税込¥2,000

甘酸っぱいクランベリーとしょうがの風味



ぽかぽか気分を美味しく楽しめる定番ブレンドハーブティー。ハイビスカスの酸味とほんのりピリッときかせたジンジャーの風味でココロまでぽかぽかに。スヌーピーたちがわいわいと過ごす様子がティータイムを楽しく演出してくれます。【特定原材料等】オレンジ





■PEANUTS メッセージタグ付 ハーブティー「柚子しょうが茶」

茶葉50g/約10杯分

税込¥1,850

爽やかでほろ苦い柚子しょうが風味



寒い日々を元気に過ごすための季節限定ブレンドハーブティー。爽やかな柚子の風味が気持ちをぽかぽかにしてくれます。スヌーピー、オラフ、アンディ3きょうだいたちと一緒にほっこりお楽しみください。

【特定原材料等】りんご







■PEANUTSメッセージタグ付 ハーブティー「凛として輝く女性の苺とローズ茶」

茶葉50g/約12杯分

税込¥1,750

甘酸っぱいストロベリー風味



美を磨きたい気分の時におすすめの定番ブレンドハーブティー。仲良しのペパーミント パティとマーシーがローズの香りに包まれるようにココロ華やぐ時間をお過ごしください。【特定原材料等】りんご





■ポータブルティーボトル PEANUTS T-Go mini

容量300ml ストレーナー付

税込¥3,500



持ち運び可能なティーボトル【T-Go mini】のオリジナルデザイン。携帯しやすい小ぶりなサイズなので、ご自宅やオフィス、外出先でも手軽にハーブティーを楽しめます。ハーバルライフのお供におすすめです。



【How to】





ティーストレーナーに茶葉をセット。フタをしっかり締めて、さかさまにします。

反対の口からお湯を約200ml注ぎます。フタを締め、3分待ったら美味しいハーブティーの出来上がり!



【参考】

「ピーナッツ」とは

「ピーナッツ」のキャラクターおよび関連する知的財産権は、Peanuts Worldwideが所有し、WildBrainが41%、株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントが39%、チャールズ M.シュルツ氏のファミリーが 20%を保有しています。チャールズ M.シュルツ氏が初めて「ピーナッツ」の仲間たちを世の中に紹介したのは、1950年。「ピーナッツ」が7つの新聞紙上でデビューを飾った時でした。それ以来、チャーリー・ブラウン、スヌーピーをはじめとするピーナッツ・ギャングは、ポップカルチャーに不滅の足跡を残してきました。Apple TV +で親しまれているピーナッツの番組や特番に加えて、世界中のファンの皆様には、多種多様の商品、アミューズメントパークのアトラクション、文化イベント、ソーシャルメディア、そして伝統的な紙媒体からデジタルまで各種媒体で掲載されている連載コミックなどを通して「ピーナッツ」を楽しんでいただいています。さらに2018年、「ピーナッツ」は、NASA とスペース・アクト・アグリーメントで複数年の提携をしました。このスペース・アクト・アグリーメントは、宇宙探査と STEMへの情熱を啓発するよう次世代の子供たちに向けてデザインされたプログラムです。



■関連URL

・日本のスヌーピー公式サイト https://www.snoopy.co.jp/

・日本のスヌーピー公式Facebook ページ「Snoopy Japan」 https://www.facebook.com/SnoopyJapan

・日本のスヌーピー公式twitter アカウント「Snoopy Japan」 https://twitter.com/snoopyjapan





■ハーブ専門店エンハーブについて



ハーブ専門店「enherb(エンハーブ)」(2022年11月時点/全国29店舗)は、「植物のチカラをしっかりと実感していただきたい」との想いから、目的やお好みの風味などをお伺いし、お1人おひとりに最適なハーブティーをご提案しています。ご希望により、オーダーメイドで調合し、お客様だけのブレンドをお作りしています。





約 20 種のオリジナルブレンドハーブティーを、量り売りにて販売しております。







約60 種のシングルハーブに、オーガニックを中心とした 40種以上のエッセンシャルオイルとキャリアオイルを取り扱っています。また、ハーブティーのオーダーメイドも承っております。







