“日本レコード大賞”、“ザ・ベストテン”、“8時だョ!全員集合”、秘蔵ライブや海外ロケ映像 他を収録



ピンク・レディーは、DVD6枚組BOX『Pink Lady Chronicle TBS Special Edition』を4月19日(水)に発売します。









1976年、NTV系番組「スター誕生!」決戦大会でスカウトを受け、ビクター音楽産業(現ビクターエンタテインメント)より、同年8月25日「ペッパー警部」でデビューしたピンク・レディー。大胆なコスチュームと過激な振付けで歌うアップテンポな曲は、たちまち巻き起こったピンク・レディー旋風となり日本のポップカルチャーを変えました。



ヒットチャート9曲連続1位、10曲連続ミリオンの偉業を達成し、ビルボード全米チャートでも37位を獲得するなど、各賞を総なめにしたピンク・レディーは、1981年3月31日、後楽園球場にて解散しました。



その後、4回の期間限定の再結成を行い、2010年9月1日、解散宣言から30年の節目に、《解散やめ!》を宣言。同年ニュー・アルバム『INNOVATION(イノベーション)』をリリース、翌2011年には全国ツアーを開催しました。



2021年にはデビュー45周年を迎え、2022年7月27日に増田惠子ソロアルバム『そして、ここから… [40th Anniversary Platinum Album]』をリリース。また2023年3月1日には未唯mieのソロ活動を集大成した『MIE to 未唯mie 1981-2023 ALL TIME BEST』をリリースします。



そしていよいよピンク・レディー45周年PLUSプロジェクトのハイライトとして、DVD6枚組BOX『Pink Lady Chronicle TBS Special Edition』をデジタル・レストア&サウンド・マスタリングにて、4月19日(水)に発売することが決定しました。収録内容はほぼ初DVD化の映像ばかりで、総収録時間=8時間半を超えるボリュームたっぷりの大全集となっています。





本日2月1日、当DVDに収録されている映像の一部をトレーラーとして先行公開しました。解禁映像は、日本テレビ史に刻まれた「日本レコード大賞」「ザ・ベストテン」「みどころガンガン大放送」「8時だヨ!全員集合」のこれまで門外不出だった秘蔵映像の数々となります。2月3日(金)には、DISC.1「in 8時だヨ!全員集合+(プラス)」のダイジェストが公開されます。





高画質にレストア編集されたトレーラー映像は、今後も各ディスクごとに続けて公開の予定です。また、ピンク・レディーのミイ・ケイからのメッセージ&コメンタリー映像(インタビュー)も今後公開を控えています。発売を楽しみにお待ちください。



◆2月1日公開トレーラー

https://youtu.be/6nC1JEc0KQ0





<作品概要>









【タイトル】「Pink Lady Chronicle TBS Special Edition」

【発売日】2023年4月19日(水)

【仕様】6枚組DVDボックスセット

*三方背豪華BOX/特製デジパック仕様/解説書付き(全44ページ)



【価格】29,480円(消費税込み)

【発売元】TBS 【発売協力】TBSグロウディア

【販売元】JVCケンウッド・ビクターエンタテインメント



・デビュー45周年+(プラス)シリーズ企画のハイライト!DVD6枚組の永久保存盤!

・“レコ大”‟全員集合”“ベストテン”等、門外不出の映像を半端ない8時間半越えで収録!

・TBSの秘蔵映像からライブや海外ロケもふんだんに収録!

・ダンスや多彩なコスチュームの魅力もたっぷり!

・大型画面に合わせたデジタル・レストア&サウンド・マスタリングで鮮やかな感動を!



※収録内容の詳細は、以下をご参照下さい。

https://www.jvcmusic.co.jp/-/Artist/A000429.html





