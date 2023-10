[トヨタPR事務局]

10 月7日(土)~10 月 8 日(日) 六本木ヒルズの体験イベントなどクラウンブランドキャンペーン開始



トヨタ自動車株式会社は、2023 年 10 月 6(金)に、新型クラウン(スポーツ)のハイブリッド車(HEV)を発表いたしました。本日よりご注文の受付を開始し、2023 年 11 月頃の発売を予定しています。また、プラグインハイブリッド車(PHEV)を、2023 年 12 月頃に発売予定です。





ここを皮切りに、続いて11月頃のクラウン(セダン)、2023年度内にクラウン(エステート)を発売予定で、2022年に発売したクラウン(クロスオーバー)と共に、4つのクラウンが揃い、クラウンブランドの第2章の幕開けとなります。

「お客様の心が入ったもの、自分の心でいいと思うもの」「本当に欲しいと思って頂けるクルマ」を目指して、お客様一人ひとりの価値観、多様なライフスタイルにお応えする4つのモデルが生まれました。日本らしい”調和の心”と共に多様な選択肢を提供する日本から世界に展開するブランドとして、世界各国に向けて順次展開。今回クラウン(スポーツ)発表からセダンと続く、このタイミングに合わせて、TV-CM放映、体験イベントなどのクラウンブランドキャンペーンを実施いたします。



また、今回のクラウン(スポーツ)発表に合わせ、お客様の多様なライフスタイルに寄り添うブランド拠点であり、全モデルの展示拠点として、トヨタ初の車種ブランド専門店『THE CROWN 横浜都筑(ウエインズトヨタ神奈川)』・福岡天神(福岡トヨタ)』を10月6日に同時開業し、今後2月には愛知(愛知トヨタ)、24年度には東京(トヨタモビリティ東京)、千葉(千葉トヨタ)にも広げてまいります。今後のクラウンラインナップ増とともに、この場所を起点に新しい体験・価値が生まれていくような、これまでにない店舗づくりを実施してまいります。

この店舗は、「専用ラウンジ」「オーナー交流イベント」「専用特別仕様車」「THE CROWN COLLECTION販売」などのここだけの体験価値、ここだけのクラウンライフを提供していきます。クラウンは、多様なお客様の価値観に寄り添うライフスタイルブランドとして進化していきます。





■クラウンブランドキャンペーン

1.ブランドTV-CM『クラウン 世界へ篇(SPORT)』

クラウン(スポーツ)発表と同時に、日本から世界に進出する4つのクラウンの多様な可能性を表現する

ブランドキャンペーンとして展開します。



動画URL:https://youtu.be/y-fbRJl5n3U



2.4つのクラウン体験イベント「CROWN STYLE PARK」

10月7日(土)から10月8日(日)には、東京・六本木ヒルズアリーナで、多様なクラウンのスタイルから楽しめる、体験型イベント「CROWN STYLE PARK」を開催いたします。“自分のCROWNに出会う旅”をテーマとして、あなたにとってのクラウンを見つけていただける様々な体験を提供します。日本最大級のデザイン&アートフェスティバル“DESIGNART TOKYO”とコラボレーションした、CROWN STYLE EXHIBITIONでは、4つのクラウンが提供するスタイルを表現した空間インスタレーションを展開します。クラウン(クロスオーバー)試乗体験など、クラウンの魅力を堪能いただきながら、あなただけのクラウンを発見できる特別な体験イベントになります。



■日時:2023年10月7日(土)~10月8日(日) 10:00-17:00 ※入場無料

■場所:六本木ヒルズアリーナ(東京都港区六本木6丁目10−1)

■実施内容:CROWN STYLE EXHIBITION(4つのクラウンの展示インスタレーション)

試乗プログラム:クラウン(クロスオーバー) ※先着受付

■展示テーマ ・クラウン(クロスオーバー):GEOMETRIC LANDSCAPE -価値の融合と革新

・クラウン(スポーツ):SPRINT TO SHINE -疾走する煌めき

・クラウン(セダン):CONTEMPORARY ZEN -現代的な日本らしさ

・クラウン(エステート):URBAN NATURE -都市と自然の融合

■展示コラボレーションパートナー:DESIGNART TOKYO

■展示協力:A&F COUNTRY / ALLTERRAIN / ALLTERRAIN I / O / artek / BASE CALM / BEAMS / divka /

FLOS / HOSOO / Karimoku New Standard / MAGIS / MEGMIURA / Maruni / meanswhile / mona art office / OZEKI / TIME & STYLE / String Furniture / tokyobike / TOMANE / vitra



◎クラウンブランドサイト:https://toyota.jp/info/crown_brand/



展示コラボレーションパートナー

<DESIGNART TOKYO>

世界屈指のミックスカルチャー都市「東京」を舞台に、アート、デザイン、インテリア、ファッションなど多彩なジャンルをリードする才能が集結し、都内各所でプレゼンテーションを行う日本最大級のデザイン&アートフェスティバル。DESIGNART TOKYO 2023は2023年10月20日(金)~10月29日(日)に開催予定。DESIGNART TOKYO 2023テーマ「Sparks ~思考の解放~」

▷DESIGNART TOKYO オフィシャルサイト:http://designart.jp/designarttokyo2023/



<空間デザイナー 松村 和典>

空間デザインを基軸に店舗設計、展覧会のデザイン、ディスプレイデザイン、商業的なインスタレーションを行っている。2012年~2014年の間オーストラリアのスキンケアブランドAesopの日本におけるビジュアルマーチャンダイジング(VMD)業務をサポートし、その後VMD関連の仕事も行っている。空間の特性と展示されるモノやストーリーを密接に関連づけながら双方の魅力を引き出すことを得意としている。



■トヨタ初車種ブランド専門店、人と人が交わる場「THE CROWN」

10月6日(金)、横浜・福岡にクラウン専門店『THE CROWN』をオープンいたします。トヨタ初の車種ブランド専門店として、お客様の多様なライフスタイルに寄り添うブランド拠点として、クラウンを中心に人と人が交流する店舗を目指してまいります。

店舗デザインは、日本の心と現代的な新しい感覚を取り入れて「格子」「軒」をキーとし、時代を超えて受け継がれてきた揺るぎないクラウンネスを基盤としつつ、「日本らしさの再解釈」という価値観のもと今の時代に合うライフスタイルを提案する新しいカタチの店舗として生まれました。

店舗の中心には、ラウンジスペースがあり、オーナーがくつろげる場として、様々なイベントスペースとして、商談スペースとして、人と人が交わる場として、様々な賑わいを生み出していきます。クラウンに精通したコンサルタントがお客様に寄り添い、他にも専用特別仕様車の販売や、クラウンライフスタイルアイテムの販売など専門店ならではのサービスを展開いたします。



この店舗ならではの体験として、クラウンファンコミュニティや開発陣との交流を重視しており、特別納車プログラム、オーナーイベント、ライフスタイル体験など様々な体験プログラムも開催予定となります。この店舗を通して、ファンと開発陣の交流が深まることで、これまでにない価値を生み出していきたいと

願います。(店舗によって提供サービスは異なる場合がございます。)



<THE CROWN主な特徴>

◆クラウンブランド全モデル展示・試乗

*各モデル発売後の展示となります。(10月6日時点では全モデルの展示はございません。)

◆人と人の交流を生むラウンジスペース

◆THE CROWN COLLECTIONの販売

◆オーナー同士との交流イベント開催

◆クラウンブランドの世界観を紹介する店舗デザイン

◆THE CROWN 特別仕様車も開発中



1.THE CROWN 横浜都筑

横浜市都筑区にロードサイド店としてオープン。ファサード格子やCHANO-MAラウンジが特徴的。

住所 :〒224-0006 神奈川県横浜市都筑区荏田東2-9-30

営業時間 :10:00~18:00

定休日 :一部月曜日・火曜日

電話番 :045-224-8856(渉外広報室)

運営販売店 :ウエインズトヨタ神奈川株式会社





2.THE CROWN 福岡天神

福岡トヨタ(FT)本社ビルの2階にオープン。福岡市街地のクラウンブランド発信拠点。

住所 :〒810-0004 福岡県福岡市中央区渡辺通4丁目8-28 FTビル 2F

営業時間 :<平日>11:00~19:00 <土日祝>10:00~19:00

(月曜定休 ※別途営業カレンダーによる)

電話番号 :092-731-5555 (店舗直通)

運営販売店 :福岡トヨタ自動車株式会社



◎クラウンライフスタイルアイテム「THE CROWN COLLECTION」



クラウンの持つ世界観やブランドストーリーを体現する、専門店で限定販売するライフスタイルコレクション。クラウンデザインチームがデザインしたTシャツ、クラウン生産時に出た端材を活用したアップサイクル商品、共鳴したブランドとのコラボによる専用アイテムなど、クラウンのある生活を彩る、本質的な価値を求める大人のためのライフスタイルブランドです。



<アイテム例>



◎クラウンを中心に集うコミュニティ「THE CROWN CLUB」

THE CROWNを拠点とした、クラウンファンコミュニティ「THE CROWN CLUB」の活動を開始いたします。クラウンブランドサイトでの活動情報発信や、オーナー様が集うファンミーティングなど様々なイベントを開催してまいります。これらの活動を通して、クラウン好きが集う場づくりを行ってまいります。



◎THE CROWN特別仕様車

THE CROWN店舗のみで購入可能な特別仕様車もご用意しており、第1弾を2023年12月頃発売予定。凛とした佇まいで、強い存在感を放つ、特別外販色マットメタルや特別装備など、専門店だから購入できるモデルです。

・発売時期:23年12月頃

・ベースグレード:クロスオーバーRS Advanced

・特別仕様:特別外販色マットメタル、その他特別装備





企業プレスリリース詳細へ (2023/10/06-16:16)