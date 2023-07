[駐大阪韓国文化院]

2023 K-POP COVER DANCE FESTIVAL in Japan (7/22)



優勝チームは9月に韓国で開催される世界大会に日本代表として出場!

韓国トップ振付師「Back KooYoung(ペク・グヨン)」が審査員として登場!





駐大阪韓国文化院(院長 鄭 泰九)とソウル新聞は、7月22日(土)、COOL JAPAN PARK OSAKA TTホール(大阪市

中央区大阪城3-6)にて「2023 K-POP COVER DANCE FESTIVAL in Japan」を開催します。









K-POPカバーダンスの日本一を決めるこの度の大会には、日本各地より100件を超える応募があり、事前審査を通過した15チームが、ステージ上でK-POPのカバーダンスを披露することになります。





そして、優勝に輝いたチームは、各種の副賞とともに、9月にソウルで開催される世界大会に招待され、日本代表として出場することになります。





大会の審査には、日本でも話題になった韓国のオーディション番組で、ダンスマスターとして出演した韓国トップ振付師の「Back KooYoung(ペク・グヨン)」などが務めます。





コンテスト後の審査時間には、審査員のBack KooYoung(ペク・グヨン)によるパフォーマンスやトークが行われます。また、出場チームと観客の中から希望者がステージにあがり、ランダムで次々に再生されるK-POPに合わせて、即興でカバーダンスにチャレンジする「K-POP RANDOM PLAY DANCE」も行われ、出場者と観客が一体となって楽しめる構成となっています。





今回のイベントには、多くの若者からの応募が寄せられており、大きな関心と期待を集めています。コンテストの一般観客の申し込み締切は7月12日(水)までとなります。





詳細については、大阪韓国文化院ホームページ(http://www.k-culture.jp)で確認できます。





■概要

・大会名:2023 K-POP COVER DANCE FESTIVAL in Japan

・日時:2023年7月22日(土) 15:00開演(14:30 一般開場) ※18:00終演予定

・会場:COOL JAPAN PARK OSAKA TTホール(大阪市中央区大阪城3番6号)

・司会:古家正亨(韓国大衆文化ジャーナリスト)

・審査員:Back KooYoung (振付師/ダンサー)、Bae SungMin (Jellyfish Entertainment Japan COO)、ソウル新聞関係者

・主催:駐大阪韓国文化院、ソウル新聞

・後援:ソウル市、韓国演芸制作者協会、韓国音楽実演者連合会、ソウル観光財団、BLACK CLOVER

【本イベントについて】

URL: https://k-culture.jp/info_news_view.php?number=2475



【参考:2022 K-POP COVER DANCE FESTIVAL in Japanの様子】





◆お問い合わせ先◆

駐大阪韓国文化院

TEL 06-6292-8760

FAX 06-6292-8768

E-Mail kpopwest@k-culture.jp



