[株式会社Stroly]

エシカルエキスポ2023は、2023年6月10日と11日にグランフロント大阪内のナレッジプラザ/ナレッジシアター/カフェラボ/The Lab.で開催されます。



エシカルエキスポ2023は、Z世代100団体によるブース&ステージ、エシカルの啓蒙活動、物産展などが行われるイベントです。来場者数の見込みはオフラインで2万人、オンラインで20万人です。主催はエシカルエキスポ 2023 実行委員会と一般社団法人ETHICAL EXPO JAPANであり、共催は学生団体100団体とナレッジキャピタルです。







株式会社Strolyは、本イベントの公式イベントマップ作成をサポートすることで、エシカルエキスポ2023の成功に貢献します。イベントマップは来場者が会場内をスムーズに移動できるように設計され、各エリアやコンテンツの場所をわかりやすく示します。







エシカルエキスポ2023では、以下のエリアが設けられます。



ナレッジプラザ - エシカルタウン



このエリアでは、衣・食・住に関連するエシカルプロダクトの展示と販売が行われます。社会や環境に配慮された日常生活用品や食品などが提供され、新しい価値観を広めるための活動が行われます。また、インフルエンサーを通じて商品が全国に発信されます。



エシカルランド - 参加型エシカルエンタメショー

エシカルランドでは、演劇、アーティストライブ、エシカルクイズ大会などのエンターテイメントコンテンツが楽しめます。特別席として有料の講演もありますが、一般の来場者は無料で参加できます。



カフェラボ - エシカルシンポジウム

カフェラボでは、Z世代と大人世代のトークセッションとパネルディスカッションが行われます。身近なテーマを取り上げ、学生と社会人の意見交換が行われて

います。また、トークセッションの様子はLIVE配信され、イベントに参加できない人々も全国から視聴する機会が提供されます。



The Lab. アクティブスタジオ - エシカルショールーム

The Lab.では、エシカルエキスポを支援している企業5社による商談スペースが設けられます。ここでは、to B向けの展示会が2日間限定で開催され、エシカルに共感し応援している企業との交流が行われます。





詳細については、エシカルエキスポ2023の公式ウェブサイト(https://ethical-expo.com)をご覧ください。







Strolyについて



Stroly = Stroll + Story、コンセプトは「世界の見え方を共有しよう」私たちは地図のもつメディアとしての可能性を信じ、それを最先端の技術で進化させることで、世界の創造性と多様性に貢献することを目指します。

Strolyのマップでエリアの魅力を最大化することで、利用者は地域文化を楽しみながら滞在・周遊できます。世界唯一のイラストマップと位置情報技術を組み合わせたプラットフォームとして、すでに、東京都、京都市、SXSWなど多数の導入実績があります。テクノロジーとクリエイティブを組み合わせた新しい体験を提供します。

StrolyはUpgrade with Tokyo 第一回優勝企業、SXSW Pitchでの日本企業初のファイナリスト、J-Startup選定企業です。



マップメディアの未来を一緒に作りたい方を探しています!



管理部門担当、営業担当、エンジニア募集中です

ご連絡お待ちしています!

info@stroly.jp



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/10-11:46)