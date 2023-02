[株式会社OneSports]

株式会社OneSports(読み:ワンスポーツ 本社:東京都豊島区 代表者:杉野 範和 以下 「OneSports」)は、日本初Jリーグオフィシャルライセンスが許諾されたブロックチェーンゲーム『Jリーグ トレーディングサッカー(J.LEAGUE Trading Soccer)』(略称:トレサカ Jリーグ、以下「本サービス」)にて2月15日にNFT化機能を追加後4時間でLINE NFTの二次流通において日本円決済として過去最高額(※1)で売買が成立したことを発表致します。





■日本円決済として過去最高額での売買成立によりニーズが顕在化

NFT化機能は本サービス内のLIMITED選手をNFT選手カードに変換して、外部マーケット(LINE NFT)にて売買することが可能になります。この機能を利用することでユーザーは自分で集め、試合を通じて育成した選手を市場取引に出品し、実際のクラブチームのように選手をトレードして経営を楽しむことができます。今回、LINE NFTの二次流通において日本円決済として過去最高価格での売買成立により、本サービスで育成した選手に高いニーズがあることが確認できました。また、最高価格のNFT選手カードだけではなく複数の価格のNFT選手カードが取引されており、今後も取引が拡大していくことが予想されます。







■ゲーム外の経済圏を拡張し「Free to Play to Earn」の認知拡大を目指す

NFT化機能リリース後からすでに100を超えるNFT選手カードに変換されています。このNFT選手の売買が拡大することにより、ゲーム外の経済圏が拡張し暗号資産や法定通貨でのEarn(稼ぐ)が可能になります。ブロックチェーンゲームは未だに最初に課金しなければいけない風潮にありますが、本サービスではおおくのユーザーに「Free to Play and Earn(無料ではじめて楽しみながら稼ぐ)」を提供すべく改善を行なってまいります。



■Jリーグやサッカーを楽しむことが資産になる世界を目指して

『トレサカ Jリーグ』ではゲームをとおしてJリーグのファンであることが価値となり資産となるように運営を行なって参ります。今後も大会イベントやコレクション機能の追加、2023年度版のカード販売なども予定しております。サービスの詳細や今後の展望に関しての詳細は、ホワイトペーパー(https://toresaka.com/white_paper)にて公開していますので、ご参照ください。



◯トレサカ Jリーグとは

本サービスでは、2022 明治安田生命J1リーグおよびJ2リーグ所属の全40クラブ1,000名以上の選手が実名実写で登場します。クラブのオーナー兼監督となり、自分自身のクラブを作り上げるクラブ経営シミュレーションゲームで、初心者からサッカーファンまで楽しめるブロックチェーンゲームとなっています。従来のソーシャルゲーム同様に、基本無料ですぐにプレイすることが可能です。



選手を獲得し育成!選手適性とフォーメーションを組み合わせ、理想のチームを作ろう!



※1 2023年2月15日時点で最高額。2023年2月16日現在も法定通貨での最高額。





■トレサカ Jリーグ概要

<トレサカ Jリーグ公式サイト>

https://toresaka.com/



<プレイ方法>

トレサカ Jリーグ公式サイト内の「ゲーム開始」からプレイ可能です。

※プレイするためにはLINEアカウントが必要になります。



<動作環境>

iOS:Safari

Android:Chrome

Windows:Chrome

MAC:Safari,Chrome

ジャンル:サッカークラブ運営シミュレーション

価格:基本プレイ無料(サービス内課金あり)



<LINE NFT 公式ブランドページ>

https://nft.line.me/store/brand/85



■本サービス提供における役務分担

本サービスの提供に際しては、株式会社OneSportsが公益社団法人日本プロサッカーリーグとライセンス契約を締結し、株式会社オルトプラスと株式会社プレイシンクが開発を、アクセルマーク株式会社がパブリッシングを担当しております。



■株式会社OneSports 会社概要

【会社名】株式会社OneSports

【代表】代表取締役 杉野 範和

【所在地】東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 45F

【設立】2020年2月13日

【URL】https://www.onesports.co.jp/



私たちは、スポーツを「楽しむ人」を増やし、日常をより豊かにしていくデジタルスポーツエンターテインメント・カンパニーです。 前身であるモブキャストゲームス時代の2010年にスポーツゲーム「モバプロ」のリリースを皮切りにして、野球、サッカー、バスケットボール、競馬、プロレスなど複数のゲーム配信と運営に携わり、累計800万人以上のユーザーとコミュニケーションしてきました。今後も、スポーツ×テクノロジーが生み出す無限の可能性のなかで、ファンと選手の価値を創造し、日常をより豊かにしていきます。



