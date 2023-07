[株式会社SEプラス]

わかりやすい資料のデザイン技法を習得し、パートナー営業時の提案書の質向上へ



IT人材教育会社である株式会社SEプラス(本社:東京都千代田区 代表取締役 村田 斉 以下、当社)は、関東リーグ1部所属サッカークラブ『南葛SC』に向け、PowerPointデザイン研修を実施いたしました。







開催の背景





Jリーグの参入を目指す南葛SCには、選手の活動だけでなく、営業活動をはじめとしたフロント業務を兼務する「選手社員」が多く在籍しています。その中で、選手社員に対する社会人としてのビジネスマナーやITスキル等の教育環境の構築が課題となっておりました。



当社では2022年11月より、南葛SCのオフィシャルパートナーとして南葛SC選手社員のITスキルとビジネスマナーの向上に向けた教育支援を実施しております。その教育支援の一環として、南葛SCの選手社員がパートナー営業を行う際の提案書に活かすことができる「PowerPointデザイン研修」を2023年7月12日に実施いたしました。



当日の様子





南葛SC選手社員19名が参加されました。講師には、定額制IT研修「SEカレッジ」でPowerPointデザイン講座を担当している、森重 湧太氏(以下、森重講師)にご登壇いただきました。

まずは、資料デザインを覚えることのメリットや、わかりやすいデザインの特徴についての説明から研修が始まりました。ついやってしまいがちなデザインなどを例に、わかりやすいスライドを作成するためのコツの説明がありました。







説明を受けた後には、ペアに分かれて実際にスライドを作成する演習を実施しました。演習課題として、パートナー営業を想定し、南葛SCの説明を行うスライドや、パートナーになることのメリットを伝えるスライドをご作成いただきました。早く完成したチームから森重講師がフィードバックを行い、2時間の研修は終了しました。



研修参加後の感想





「演習が楽しかった」「わかりやすいデザインについて勉強になった」「資料作成の経験があまりなかったので勉強のいい機会になりました」「もともとデザインの勉強をしていて復習になって楽しかった」という声をいただきました。



今後の取り組み





■研修の様子をYouTubeにて公開

当日の様子を当社YouTube「SEプラス IT教育チャンネル【公式】」にて公開予定です。

※SEプラス IT教育チャンネル【公式】:

https://www.youtube.com/@SEplusITeducation



■スプレッドシートを題材に研修を開催

8月1日に、スプレッドシートを題材にした研修を開催予定です。



今後も当社では、南葛SCの選手社員の皆様のITスキルやビジネスマナー向上に貢献できるよう、研修をはじめとした様々な企画や取り組みを行ってまいります。



SEカレッジについて







SEカレッジは「すべての企業にIT基礎教育を提供し、"変化”に対応できる人材を育てる」をミッションとしたIT専門定額制研修です。2010年のリリース後、現在では461社、約30,000名のユーザーにご利用いただいております。(※2023年4時点)

https://www.seplus.jp/dokushuzemi/secollege/



株式会社南葛SC 会社概要







会社名:株式会社南葛SC

設立:2019年1月25日

代表取締役:高橋 陽一

所在地:東京都葛飾区立石六丁目18番20号

資本金:1000万円

会社URL:https://www.nankatsu-sc.com/

事業:南葛SC TOPチーム運営、スポーツイベントの企画・運営事業他



株式会社SEプラスについて







社名:株式会社 SEプラス / SE plus Co., Ltd.

所在地:〒102-0084 東京都千代田区二番町11-19興和二番町ビル2階

電話番号:03-6685-5420

資本金:1,750万円(東証スタンダード上場SEH&I 100%出資)

URL:https://www.seplus.jp/

公式YouTube:https://www.youtube.com/c/SEplusITeducation

IT書籍に特化した出版社「翔泳社」の一部門としてIT教育サービスを開始。

2001年にグループ会社として独立し、IT人材教育サービス事業、医療/コメディカル系人材紹介事業の2つの事業を実施。

IT人材教育サービス事業では、情報処理試験対策eラーニング「独習ゼミ」やIT特化型定額制研修サービス「SEカレッジ」などBtoB向けのIT教育を中心に展開。

”本当に価値あるIT教育とは何か?”を常に考え、既存サービスにとらわれず、いまの課題を解決できるようなIT教育サービスを開発し続ける。



