[SOO]

Segment of One & Only株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役社長:平野健二、以下当社)は、

小売業界におけるデジタルトランスフォーメーション(DX)の推進とその重要性をより広く伝えるため、特設ページを開設いたしました。





◆リテールDX推進のための特設ページ開設のお知らせ

近年、DX(デジタルトランスフォーメーション)は多くの産業分野での経営課題や戦略のキーワードとして注目されています。

小売業界も例外ではありません。 消費者行動の変化、競争力の強化、効率的なオペレーション、新しいビジネスモデルの創出、データ活用の重要性───

小売業においてDXを進めることは、業界の変化や消費者ニーズの高まりに対応するための必然であり、

これからの時代を生き抜くための戦略的な選択と言えるでしょう。

企業はこの変革の波に乗り遅れないよう、積極的な取り組みを進めていくべきです。

SOOでは、DXを取り組むためのヒントを動画にて発信して参ります。



◆SOO DXページ

https://www.segone.jp/soo-dx



◆リテールメディア構築における問題点「外製化と内製化」(動画:約6分)

https://www.youtube.com/watch?v=m2bQmWVSQjc



日本の小売業界におけるリテールメディアは、顧客データとタッチポイントの収益化における前途有望なフィールドとして台頭しています。

しかし、リテールメディアの実行を外部のエージェンシーに委託するだけでは失敗するリスクがあります。



今回の動画では、外部委託でのリスクと成功の鍵である内製化についてまとめております。

SOOでは、未来の日本小売業の形を想像するためのステップの1つとして、

データ活用の強化、新たな収益源の確立、DX推進、顧客エンゲージメント強化、

リテールメディア構築などのテーマで動画を配信させて頂いております。



◆アジェンダ

・日本小売業によるリテールメディア構築の現状と問題点

・エージェンシーに依存することの危険性

・リテールメディアの成功の鍵の一つである「内製化」

・リテールメディアSOOAds2.0について









◆登壇者



Segment of One & Only株式会社

《DX推進部/プロジェクトマネージャー 平林周》

1995年よりデジタルマーケティング、プロモーション、WEBコンサルティング事業・会社を経て、

2015年にSOOへ参画。SOO加盟企業の多数案件でデジタルマーケティングのプロデュースを担当。

現在は、日本小売業のDXを加速させるため、デジタルマーケティング支援のための組織作り(SOO INNOVATION LAB設立)、

社内外のDX推進、及び新規事業(リテールメディアSOO Adsなど)の立ち上げに従事。

20年間以上に渡りアメリカのシリコンバレー、中国の深センのデジタルマーケティングを研究している。



◆会社概要

社名:Segment of One & Only株式会社

所在地:東京都中央区明石町3-3 新明ビル2F

代表者:代表取締役 平野健二

事業内容:顧客ID-POSによる全国パネルデータの提供、個別コンサル

URL:https://www.segone.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/12-20:40)