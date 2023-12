[株式会社ザ・デイ・スパ]

温泉×五行説×熱海・伊豆山だからこそ叶うウェルネス湯治スパエクスペリエンスを堪能!



日本全国で14店舗のラグジュアリースパを手がける株式会社ザ・デイ・スパ/株式会社ザ・デイ・スパ・オペレーション(大阪市中央区、代表取締役 河崎多恵)が、2023年12月2日(土)に開業したORIX HOTELS & RESORTS(運営会社:オリックス・ホテルマネジメント株式会社)の手がけるラグジュアリー旅館リゾート、「熱海・伊豆山 佳ら久」(静岡県熱海市伊豆山630-1)内に、Izusan Spa AIOIをオープン致しました。











熱海・伊豆山の強運をもたらす 大地からのパワフルなエネルギー









熱海・伊豆山、この厳かな地は古来より自然が豊かで、その地下には赤白二龍(せきびゃくにりゅう)が仲むつまじく伏しておられると云われています。その為、熱海・伊豆山の大地からは万物を成長させる自然界からのパワフルなエネルギー(正気)が噴き出す場所(龍穴)が存在し、その龍穴から噴き出すパワフルなエネルギーを受け取ることで、運の地盤を固め、強運を授かることができると云われています。熱海・伊豆山が持つ自然界からのエネルギーと、プロのセラピストのハンドで行われる極上のスパトリートメントとの融合は、Izusan Spa AIOIでしか体験できない真のウェルネス湯治スパエクスペリエンスです。



Izusan Spa AIOI×五行説

この熱海・伊豆山の豊かでパワフルな自然を通して、東洋の古くから伝わる自然哲学の思想である五行説を垣間見ることができます。五行説とは自然界に存在する全ての万物は「木 Wood・火 Fire・土 Earth・金 Metal・水 Water」の五つの要素(エレメント)から構成され、お互いに影響し合い、循環しているという考え方です。

また、その自然界のバイオリズムの法則は、私達の体内にも同じように存在しており、私たちがどのように体内循環を促し、バランスを整えるのがベストなのか、その答えに導いてくれます。

五行説では相反するエレメントである「火 Fire」と「水 Water」、その2つがより深く関係している自然界のバイオリズムの最高傑作が、日本ならではの風習・文化の「温泉」です。熱海・伊豆山に伏しておられる赤の龍神は「火」を表す神様、そして白の龍神は「水」を表す神様、火と水の和合、熱海・伊豆山の温泉の守り神が私たちを導き、強い運を授けてくれるのです。

熱海・伊豆山の強運をもたらす大地からのパワフルなエネルギーは、厳かな自然との調和と共にボディ・マインド・スピリットのバランスを整え、私たちのインナーバイオリズムをベストな状態へと導いてくれます。



Izusan Spa AIOI Signature





熱海・伊豆山に鎮座する巨大な龍の身体は、富士山にまで続くと云われており、その富士山のパワフルな大地のエネルギーを感じる溶岩プレートを、全てのシグネチャーメニューでお楽しみいただけます。

また、“走り湯”からインスピレーションを受けたIzusanハーブテントエクスペリエンスによって、浄化のハーブとアロマの蒸気に包まれながら、心身ともにクリアに浄化されることにより、あなたに必要な運を強く引き寄せてくれるでしょう。







■THE IZUSAN EXPERIENCE 150min(180min) ¥57,000

►ファイブエレメンツ・ホットセラピーボディwith ホット富士溶岩プレート

►elemental herbologyエイジサポートフェイシャル with コールドストーン

►Izusan シロダーラヘッド with 楠

熱海・伊豆山の荘厳な大地から湧き出るパワフルなエネルギーが、ボディ・マインド・スピリットのバランスを整え、インナーバイオリズムを最良の状態へと導く、Izusan Spa AIOIがもっともおすすめするホリスティックなシグネチャープログラムです。運を引き寄せる力を高め、エネルギーに満ち溢れ、新たな自己との出会いへと導かれるエクスペリエンスをお届けします。



■THE FIRE AND WATER ELEMENTS 120min (150min) ¥47,000

►Zest Sugarボディポリッシュ(背中)

►ファイブエレメンツ・ホットセラピーボディwith ホット富士溶岩プレート

►elemental herbologyミニフェイシャル with コールドストーン

►Izusan シロダーラヘッド with 楠

熱海・伊豆山の自然からの恵みは、「火 Fire」と「水 Water」、五行説では相反するエレメントにより作り出された自然界の奇跡の産物である「温泉」。五行のエネルギーをボディ・マインド・スピリットへ一気に吸収できるほどのパワーを持つ「温泉」に深く関係する「火 Fire」と「水 Water」のエレメントにターゲットを当てたこのシグネチャープログラムは、リラックスとエナジーアップの両方にアプローチします。良い運に包まれ、輝き溢れるご自身へ導かれるエクスペリエンスをお届けします。



■THE FORTUNE 90min(120min) ¥35,000

►ファイブエレメンツ・ホットセラピーボディwith ホット富士溶岩プレート

►Izusan シロダーラヘッド with 楠

熱海・伊豆山の自然との調和により、心身の運気を向上させるためにデザインされたこのシグネチャープログラムは、ゆったりと力強いロング・ストロークと、精神にアプローチするシロダーラヘッドにより、ボディ・マインド・スピリットをホリスティックに落ち着かせます。良い運を引き寄せるために心身ともにポジティブな状態へ導かれるエクスペリエンスをお届けします。



*表示料金は消費税込みの金額です。

*( )は、カウンセリング / お着替えを含む、ご来店からお帰りまでの目安所要時間です。



elemental herbology(エレメンタルハーボロジー)









東洋医学の思想の一つである五行説と、香りがベースとなるアロマテラピーの考えを融合させた、イギリス発のハイパフォーマンスアロマセラピーブランド「エレメンタルハーボロジー」を全てのトリートメントで使用し、一人ひとりに最も適したトリートメントや製品をご提案させていただきます。あらゆる肌タイプのニーズだけでなく、環境やライフスタイル、季節に合わせ、輝きのある健康的な肌へと導き、ボディ・マインド・スピリットのバランスを整えます。



佳ら久(からく)





佳ら久は、お越しいただくすべての方々にとって、自分らしく思い思いの時をお過ごしただけるよう創り上げられたラグジュアリー旅館リゾートです。「麗らかな活力が生まれる場所。」をブランドコンセプトに、慮りのおもてなしと、さまざまな「間(AWAI)」を大切に、本質を妥協なく突き詰めた最上級の体験をお届けします。ORIX HOTELS & RESORTS(運営会社:オリックス・ホテルマネジメント株式会社、本社:東京都港区、取締役社長:似内 隆晃)のフラッグシップブランドとして誕生した佳ら久は、「箱根・強羅 佳ら久」に続き、2軒目となる「熱海・伊豆山 佳ら久」を12月2日に開業致しました。





<店舗> Izusan Spa AIOI / 熱海・伊豆山 佳ら久 内

<住所> 〒413-0002 静岡県熱海市伊豆山630-1

<営業時間> 14:00~22:30 最終受付(21:00)

<ご予約・お問い合わせ>

熱海・伊豆山 佳ら久 : 0557-55-7900(ホテル代表)

Izusan Spa AIOI :0557-55-9880(スパ専用電話)※2024/1/8~



*お電話によるお問い合わせは2023/12/2~となります。

(10:00~18:00)

*ご利用はご宿泊者限定となります。

*2023/12/2~2024/1/7は、ホテル代表電話でのみご予約・お問い合わせを受け付けます。

・2024/1/8~はIzusan Spa AIOI : 0557-55-9880(スパ専用電話)にて受け付けます。

・2023/12/2~28、2024/1/4~1/7のご予約は、1週間前までの受付で、完全予約制となります。

・2023/12/29~2024/1/3は店休日となります。



ご予約確認にお時間をいただく場合がございますので、E-MAILでのお問い合わせをお勧めしております。

E-MAIL:izuaioi@thedayspa.jp



公式WEBサイト https://www.thedayspa.jp/location/



株式会社ザ・デイ・スパ





ホテル、旅館のスパ運営受託のほか、デイスパ運営・スパコンサルティング業務のほか、海外スパ化粧品の輸入販売やオリジナル化粧品の企画・製造・販売を行う。The Day Spa Osaka(大阪府)をはじめ全国で14か所のスパを展開し、Touch (タッチ)” セラピーとホリスティック・ボディワークをコンセプトに、定評あるトリートメントを提供しています。



□ 株式会社ザ・デイ・スパ WEBサイト

https://www.thedayspa.jp/

運営店舗リストはこちら。( https://www.thedayspa.jp/location/ )



□株式会社ザ・デイ・スパ オンラインショップ

https://thedayspa.shop-pro.jp/



